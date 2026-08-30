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Richarlison entra na mira de gigante espanhol no fim da janela

Atacante brasileiro tem contrato com o Tottenham até 2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 08:41
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Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham
Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham (Foto: Henry Nicholls/AFP)

O atacante Richarlison entrou na mira do Atlético de Madrid na reta final da janela de transferências e pode deixar o Tottenham. Segundo o "Marca", o brasileiro é um dos três nomes da lista do clube para reforçar a equipe de Diego Simeone.

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Após perder a disputa com o Aston Villa por Nicolas Jackson, o Atlético de Madrid conta com Richarlison, Jonathan David e Tresoldi, do Club Brugge, em uma lista de possíveis contratações. Nesse sentido, o centroavante canadense da Juventus é visto como a opção mais em conta por se tratar de um empréstimo.

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A contratação de Richarlison representaria um custo para o Atlético de Madrid, mas o centroavante está em seu último ano de contrato com o Tottenham. Além disso, o atacante busca uma saída após as contratações de Marmoush e Savinho por conta da concorrência no ataque. Os ingleses ainda trabalham para adquirir os direitos de Ndiaye, que pertence ao Everton.

O alemão Nicolò Tresoldi é visto como uma opção de longo prazo, uma vez que o centroavante do Club Brugge tem apenas 22 anos. No entanto, os belgas não planejam liberar o jovem por menos de 50 milhões de euros (R$ 301 milhões), o que é um obstáculo que seria possível apenas com vendas do elenco.

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Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Nottingham Forest, na Premier League
Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Nottingham Forest, na Premier League (Foto: Carlos Jasso/AFP)

Lista larga conta com outros nomes além de Richarlison

Além de Richarlison, Jonathan David e Tresoldi, o Atlético de Madrid possui uma lista larga com outras opções não tão prioritários. Essa relação conta com Zirkzee, Woltemade e Nkunku.

O Atlético de Madrid talvez não pense em contratar um jogador em definitivo devido a permanência de Julián Álvarez, que tentou forçar uma saída para o Barcelona. No entanto, o argentino recusou uma investida do Arsenal e a tendência é de que permaneça na capital espanhola.

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Em meio a esse cenário, um empréstimo seria a opção mais vantajosa para o Atlético de Madrid, o que faz com que Jonathan David seja o candidato número um. No entanto, Richarlison segue sendo monitorado e uma saída do Tottenham não é descarta nos últimos dias de janela.

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