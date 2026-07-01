Ex-Flamengo é demitido pelo Nottingham Forest por e-mail
Vítor Pereira teve o contrato rescindido a dois minutos do prazo final
O Nottingham Forest demitiu Vítor Pereira do comando técnico nesta quarta-feira (1). De acordo com o jornal britânico "The Telegraph", a diretoria acionou uma cláusula de rescisão unilateral do contrato às 23h58 da última terça-feira, apenas dois minutos antes do prazo final, estabelecido para 30 de junho. Para substituí-lo, o clube anunciou a contratação do austríaco Oliver Glasner, ex-Crystal Palace, para a próxima temporada.
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Passagem relâmpago pelo Forest
Contratado em fevereiro como o quarto treinador do Forest na temporada, o português de 57 anos deixa o clube após apenas 20 partidas. Nesse período, acumulou oito vitórias, seis empates e seis derrotas. Sob seu comando, a equipe terminou a Premier League na 16ª colocação e alcançou a semifinal da UEFA Europa League.
Oliver Glasner assume o comando
O escolhido para assumir a equipe inglesa é Oliver Glasner, de 51 anos, que estava livre no mercado desde sua saída do Crystal Palace ao fim da última temporada. Durante sua passagem pelo clube londrino, conquistou três títulos em dois anos:
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Taça da Inglaterra;
Supertaça da Inglaterra;
UEFA Conference League.
Histórico recente e fracasso no Flamengo
Antes de retornar ao futebol europeu — onde também trabalhou em Fenerbahçe e Wolverhampton —, Vítor Pereira teve passagens marcantes e cercadas de polêmicas pelo futebol brasileiro.
Em 2022, ganhou destaque no Corinthians ao conduzir a equipe ao vice-campeonato da Copa do Brasil, mas optou por não renovar seu contrato ao fim da temporada. Na sequência, assumiu o Flamengo, onde não conseguiu repetir o mesmo desempenho.
Pelo clube carioca, comandou a equipe em 18 partidas, com dez vitórias, um empate e sete derrotas, além de 36 gols marcados e 24 sofridos. Sua demissão foi confirmada após a derrota por 4 a 1 para o Fluminense na final do Campeonato Carioca.
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