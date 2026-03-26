Europeus destacam adversário do Brasil, cobiçado Real Madrid: 'Novo galáctico'

A Seleção Brasileira terá uma pedreira pela frente nesta quinta-feira (26), quando enfrenta a França em Boston. Se Mbappé é o grande nome dos Bleus, ao seu lado há um atacante que tem roubado a cena na Europa e chega ao confronto como uma das principais armas do técnico Didier Deschamps. Michael Olise, de 24 anos, vive temporada de gala no Bayern de Munique e já é tratado pela imprensa europeia como o "novo galáctico" do futebol alemão.

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Contratado pelo Bayern junto ao Crystal Palace por 53 milhões de euros em 2024, Olise se consolidou como peça fundamental no ataque bávaro. Na atual temporada, o ponta francês acumula 11 gols e 17 assistências em 25 jogos da Bundesliga, números que o colocam à beira de um recorde histórico. Faltam apenas quatro assistências para igualar a melhor marca da competição, estabelecida por Emil Forsberg (23), e se juntar a nomes como Franck Ribéry entre as lendas do futebol alemão.

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Sua conexão com Harry Kane tem sido decisiva para um ataque que se aproxima dos 100 gols na liga nacional. Olise marcou ou deu assistência contra todos os adversários que enfrentou na Bundesliga nesta temporada – feito que inclui grandes clubes como RB Leipzig, Borussia Dortmund e Frankfurt. O francês também foi essencial na caminhada do Bayern até as quartas de final da Champions League, onde enfrentará o Real Madrid.

De olho no amistoso entre Brasil e França, Olise é um atacante versátil, que atua pelos lados, mas também se desloca para o centro para participar da construção das jogadas, principalmente na finalização. Nesta temporada, sobretudo na Champions League, foi comum ver o astro puxando das pontas para o meio à la Robben, ex-astro do Bayern de Munique. Suas principais armas são o drible, velocidade, a visão de jogo e o passe.

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Michael Olise é cobiçado por Real Madrid e Liverpool

O desempenho de Olise não passou despercebido. Real Madrid e Liverpool estão entre os gigantes europeus que demonstraram interesse no atacante. De acordo com a imprensa alemã, os Reds estariam dispostos a desembolsar até 200 milhões de euros para contratá-lo como substituto de Salah, que deixará o clube ao fim da temporada. O Real Madrid, por sua vez, avaliaria uma oferta de 165 milhões de euros.

A diretoria do Bayern, no entanto, mantém a calma. O diretor esportivo Max Eberl foi enfático: "Não estamos nem pensando nisso." O CEO Jan-Christian Dreesen declarou que Olise não está à venda. O atacante tem contrato até 2029, sem cláusula de rescisão, e se sente em casa na Baviera. "Ele tem um ótimo senso de humor, é muito querido na equipe e um jogador de futebol excepcional", disse o zagueiro Lennart Karl.

Michael Olise em campo pela França nas Eliminatórias (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Além de Olise, França tem outra grande arma: Desiré Doué

Désiré Doué é outro nome que chama atenção no ataque francês. O atacante de 20 anos foi contratado pelo PSG em 2024 por cerca de 50 milhões de euros e, em sua primeira temporada, já marcou 15 gols e deu 15 assistências em 54 jogos. Na final da Champions League de 2025, contra a Inter de Milão, foi eleito o melhor em campo com dois gols e uma assistência – o primeiro jogador na história a participar de três gols numa final da era Champions League.

Na atual temporada, Doué soma 6 gols e 4 assistências em 22 partidas pelo PSG. Seu estilo combina velocidade, drible e capacidade de decisão, características que o tornaram uma das principais promessas do futebol francês. Ele também foi eleito a revelação do Campeonato Francês em sua temporada de estreia.

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