Courtouis acerta voadora em Mbappé após semana polêmica no Real Madrid

O clima no Real Madrid pode estar fervendo fora das quatro linhas, mas, dentro de campo, os líderes do elenco tentam aliviar o peso. No último treino deste sábado (9), véspera do El Clásico, uma cena inusitada chamou a atenção: em um momento de total descontração, o goleiro Thibaut Courtois simulou uma voadora, quase acertando uma solada em Kylian Mbappé.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar da plasticidade do movimento, o episódio foi apenas uma brincadeira entre os dois atletas, que riram da situação logo em seguida. O momento serviu para dar um respiro em meio ao ambiente carregado que tomou conta do CT de Valdebebas nos últimos dias.

continua após a publicidade

Courtouis brinca com Mbappé em treino do Real Madrid antes do El Clásico que pode decidir o título da La Liga (Foto: Reproducao / X)

A boa notícia para o técnico Álvaro Arbeloa é que o "golpe" não passou de um susto. Tanto Courtois quanto Mbappé treinaram normalmente após se recuperarem de suas respectivas lesões. Ambos estão confirmados para o duelo decisivo de domingo contra o Barcelona, onde o Real Madrid joga a vida para impedir o título antecipado do rival.

Arbeloa, inclusive, aproveitou a coletiva para tentar apagar o incêndio causado pela briga entre Valverde e Tchouaméni no meio da semana.

— Não vou queimar ninguém em fogueira pública. Eles não merecem isso — defendeu o comandante merengue.

Mesmo escapando da brincadeira de Courtois, Mbappé não consegue fugir da pressão popular. A petição online que pede sua saída do clube ultrapassou a assombrosa marca de 50 milhões de assinaturas. O manifesto acusa o craque francês de egoísmo e falta de profissionalismo, citando sua polêmica viagem à Itália durante um período de recuperação física.

continua após a publicidade

A contradição vive nos números: Mbappé soma 47 gols e 8 assistências na temporada, com chances reais de ser artilheiro da Champions e da La Liga. No entanto, para o torcedor madrilenho que assina o "abaixo-assinado", os gols não compensam o desgaste causado no vestiário.