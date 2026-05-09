Courtouis acerta voadora em Mbappé após semana polêmica no Real Madrid
Goleiro belga e atacante francês descontraem em treino em Valdebebas.
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O clima no Real Madrid pode estar fervendo fora das quatro linhas, mas, dentro de campo, os líderes do elenco tentam aliviar o peso. No último treino deste sábado (9), véspera do El Clásico, uma cena inusitada chamou a atenção: em um momento de total descontração, o goleiro Thibaut Courtois simulou uma voadora, quase acertando uma solada em Kylian Mbappé.
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Apesar da plasticidade do movimento, o episódio foi apenas uma brincadeira entre os dois atletas, que riram da situação logo em seguida. O momento serviu para dar um respiro em meio ao ambiente carregado que tomou conta do CT de Valdebebas nos últimos dias.
A boa notícia para o técnico Álvaro Arbeloa é que o "golpe" não passou de um susto. Tanto Courtois quanto Mbappé treinaram normalmente após se recuperarem de suas respectivas lesões. Ambos estão confirmados para o duelo decisivo de domingo contra o Barcelona, onde o Real Madrid joga a vida para impedir o título antecipado do rival.
Arbeloa, inclusive, aproveitou a coletiva para tentar apagar o incêndio causado pela briga entre Valverde e Tchouaméni no meio da semana.
— Não vou queimar ninguém em fogueira pública. Eles não merecem isso — defendeu o comandante merengue.
Mesmo escapando da brincadeira de Courtois, Mbappé não consegue fugir da pressão popular. A petição online que pede sua saída do clube ultrapassou a assombrosa marca de 50 milhões de assinaturas. O manifesto acusa o craque francês de egoísmo e falta de profissionalismo, citando sua polêmica viagem à Itália durante um período de recuperação física.
A contradição vive nos números: Mbappé soma 47 gols e 8 assistências na temporada, com chances reais de ser artilheiro da Champions e da La Liga. No entanto, para o torcedor madrilenho que assina o "abaixo-assinado", os gols não compensam o desgaste causado no vestiário.
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