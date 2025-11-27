menu hamburguer
Jornal inglês crava substituto de Mohamed Salah no Liverpool

Salah vive momento de instabilidade na temporada com os Reds

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 27/11/2025
14:32
FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-ASTON VILLA
imagem cameraMohamed Salah comemora gol pelo Liverpool sobre o Aston Villa (Foto: Paul ELLIS / AFP)
A má fase do Liverpool tem gerado dúvidas sobre a permanência de Mohamed Salah no time de Arne Slot. O jornal inglês "The Telegraph" apontou Michael Olise, atacante do Bayern de Munique, como o nome capaz de ocupar no futuro a vaga do egípcio nos Reds.

A avaliação ocorre em meio ao momento de instabilidade de Salah, que aos 33 anos enfrenta críticas pelo desempenho e pela postura na temporada. Segundo o jornalista Sam Dean, o francês reúne características que podem colocá-lo na rota do Liverpool caso o clube precise buscar um substituto para o camisa 11.

 — Michael Olise pode ser o substituto perfeito de Mohamed Salah — ressaltou ele em análise no "The Telegraph".

Com passagens nas categorias de base do Arsenal, Chelsea e Manchester City, Olise construiu a formação no futebol inglês e ganhou projeção mundial no Crystal Palace, onde atuou de 2021 a 2024 e conquistou o título da Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra.

O desempenho atraiu o interesse de Chelsea, Manchester United e Liverpool, de acordo com a imprensa inglesa. O Bayern, porém, venceu a disputa e contratou o atacante no ano passado por cerca de 45 milhões de libras, valor que correspondeu a R$ 315 milhões na época.

Comemoração de Olise em vitória do Bayern sobre o Boca Juniors no Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/ X)
Olise no lugar de Salah no Liverpool?

A possibilidade de Michael Olise substituir Salah já era citada pela mídia britânica quando o Liverpool demonstrou interesse pelo jogador. O francês atua como ponta direita, tem velocidade, finalização e drible como referências. Pelo Bayern, o jogador soma 29 gols e 33 assistências em 73 partidas.

O contrato de Olise com o clube alemão vai até junho de 2029 e tem valor estimado em 130 milhões de euros, o que reduz a margem para negociações. Mesmo assim, Sam Dean avaliou que o atacante continuará associado a possíveis mudanças no elenco do Liverpool enquanto seguir em destaque no mercado europeu.

