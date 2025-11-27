Jornal inglês crava substituto de Mohamed Salah no Liverpool
Salah vive momento de instabilidade na temporada com os Reds
A má fase do Liverpool tem gerado dúvidas sobre a permanência de Mohamed Salah no time de Arne Slot. O jornal inglês "The Telegraph" apontou Michael Olise, atacante do Bayern de Munique, como o nome capaz de ocupar no futuro a vaga do egípcio nos Reds.
A avaliação ocorre em meio ao momento de instabilidade de Salah, que aos 33 anos enfrenta críticas pelo desempenho e pela postura na temporada. Segundo o jornalista Sam Dean, o francês reúne características que podem colocá-lo na rota do Liverpool caso o clube precise buscar um substituto para o camisa 11.
— Michael Olise pode ser o substituto perfeito de Mohamed Salah — ressaltou ele em análise no "The Telegraph".
Com passagens nas categorias de base do Arsenal, Chelsea e Manchester City, Olise construiu a formação no futebol inglês e ganhou projeção mundial no Crystal Palace, onde atuou de 2021 a 2024 e conquistou o título da Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra.
O desempenho atraiu o interesse de Chelsea, Manchester United e Liverpool, de acordo com a imprensa inglesa. O Bayern, porém, venceu a disputa e contratou o atacante no ano passado por cerca de 45 milhões de libras, valor que correspondeu a R$ 315 milhões na época.
Olise no lugar de Salah no Liverpool?
A possibilidade de Michael Olise substituir Salah já era citada pela mídia britânica quando o Liverpool demonstrou interesse pelo jogador. O francês atua como ponta direita, tem velocidade, finalização e drible como referências. Pelo Bayern, o jogador soma 29 gols e 33 assistências em 73 partidas.
O contrato de Olise com o clube alemão vai até junho de 2029 e tem valor estimado em 130 milhões de euros, o que reduz a margem para negociações. Mesmo assim, Sam Dean avaliou que o atacante continuará associado a possíveis mudanças no elenco do Liverpool enquanto seguir em destaque no mercado europeu.
