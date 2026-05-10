menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Veja gols em Barcelona x Real Madrid: Rashford e Ferrán Torres marcam golaços

Equipes se enfrentam pela 36ª rodada de La Liga.

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 10/05/2026
16:29
Barcelona está vencendo o Real Madrid e se consagrando campeão da La Liga 25/26. (Foto: Josep LAGO / AFP)
imagem cameraBarcelona está vencendo o Real Madrid e se consagrando campeão da La Liga 25/26. (Foto: Josep LAGO / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Barcelona abriu o placar diante do Real Madrid neste domingo (10), no Spotify Camp Nou, pela 36ª rodada de La Liga. O confronto que pode selar o título do clube catalão na La Liga, já começou com golaço do atacante Marcus Rashford e Ferrán Torres.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A jogada do gol foi em uma cobrança de falta magistral do atacante inglês. Da entrada da área, pela direita, Rashford bate cruzado, no canto oposto, surpreendendo Courtois.

Veja o gol:

Minutos depois do golaço de falta, Fermín López lança para a área, Dani Olmo ajeita de calcanhar para Ferrán, que domina e chuta sem chance para Courtois.

continua após a publicidade

Veja o segundo gol:

Como chegaram as equipes para o jogo?

O Barcelona entra em campo com a mão na taça. Líder isolado com 11 pontos de vantagem sobre o rival, o time de Hansi Flick vive um momento de êxtase com a força do novo Camp Nou. Apesar do domínio, os Culés ligam o alerta para a ausência da joia Lamine Yamal, desfalque confirmado por lesão no joelho. A esperança de gols recai sobre Lewandowski e Raphinha.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Do outro lado, o Real Madrid vive um cenário de caos. Além da distância na tabela, o clube merengue atravessa uma crise institucional gravíssima. O vestiário de Álvaro Arbeloa implodiu após episódios de indisciplina envolvendo Mbappé e agressões físicas entre jogadores, Valverde está fora do clássico após sofrer um traumatismo craniano em uma briga com Tchouaméni no treino. Para o Real, vencer o clássico é a última chance de honra para evitar que o maior rival comemore o título na sua frente.

FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID
Vinicius Júnior e Raphinha durante o clássico espanhol entre Barcelona x Real Madrid (Foto: Haitham AL-SHUKAIRI/AFP)

Tudo sobre Barcelona x Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Real Madrid.
35ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 16h00 (de Brasília).
📍 Local: Camp Nou
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium.

🤑 Aposte em gols neste domingo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias