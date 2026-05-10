Finalista da Champions, PSG vence no Francês com gol de Doué 'à la Neymar'
Gigante francês deve confirmar título nacional na próxima rodada
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O PSG entrou em campo pela primeira vez depois de se tornar finalista da Champions League em 2026 e venceu o Brest por 1 a 0. O gol da partida deste domingo (10), pelo Campeonato Francês, foi marcado por Desiré Doué — e lembrou os grandes momentos de Neymar na equipe de Paris.
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Com o resultado, o PSG pode garantir o título da competição na próxima rodada. O time enfrenta o segundo colocado, Lens, na quarta-feira (13), fora de casa. Nesse momento, o Paris tem 73 pontos, seis a mais que o Lens.
Jogando em casa, em clima de comemoração pela vaga na final continental, o time foi pra cima e bombardeou o gol do Brest. O time teve mais de 70% de posse de bola e trocou quase o triplo de passes dos adversários. Foram 20 finalizações no total.
Mesmo assim, o gol que garantiu os três pontos só saiu aos 38 minutos da segunda etapa. Doué recebeu na entrada da área do lado esquerdo, saiu driblando e chapou no cantinho. Um bonito gol que relembrou os grandes momentos de Neymar com a camisa do PSG. O jovem francês já declarou publicamente que o brasileiro é um ídolo e fonte de inspiração.
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