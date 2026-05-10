Olivia Rodrigo toma susto com gol em Barcelona x Real Madrid; veja

O Barcelona está vencendo o Real Madrid, por 2 a 0 neste domingo (10), no Spotify Camp Nou, pela 36ª rodada de La Liga. O confronto que estreia a camisa em collab com a cantora internacional Olivia Rodrigo e o Barcelona, chamou atenção a reação da artista ao ver o golaço feito por Rashford.

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A jogada do gol veio quando marcava oito minutos no cronometro da partida, uma cobrança magistral do atacante que marcou um verdadeiro golaço de falta. Olivia Rodrigo que estava distraída no instante do gol, divertiu internautas ao tomar susto com o gol.

Veja a reação:

Detalhes da colobaração:

O uniforme traz o logotipo da cantora Olivia Rodrigo na parte frontal, substituindo a marca do Spotify, como parte da parceria entre o clube catalão e a plataforma de streaming para promover artistas globais em grandes eventos esportivos.

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A ação reforça a conexão entre futebol e música, com foco no público jovem. Com mais de 50 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Olivia Rodrigo se torna a artista mais jovem a participar da iniciativa. A campanha também coincide com a divulgação de seu terceiro álbum de estúdio, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, previsto para ser lançado em 12 de junho de 2026.

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Olivia Rodrigo conhecendo o Barcelona Femení. (Foto: Barcelona FC/Reprodução)

Antes da equipe masculina, o Barcelona Femení estreará o uniforme especial no dia 6 de maio de 2026, em partida da Liga F contra o Levante UD.

Para os fãs e colecionadores, o clube lançará uma série limitada de produtos, incluindo 1.899 camisas na versão Match, 22 unidades autografadas pelos titulares das equipes masculina e feminina, além de 11 camisas assinadas por Olivia Rodrigo. A colaboração também contará com uma coleção exclusiva de lifestyle.

A parceria entre o Barcelona e o Spotify já promoveu artistas como Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott e Ed Sheeran.

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