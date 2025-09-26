Michael Olise: é craque ou só mídia?

Um dos principais nomes nova geração da França, o meia-atacante Michael Olise tornou-se uma das figuras centrais da Bundesliga e teve ascensão meteórica na carreira ao chegar no Bayern de Munique. Os Bávaros contratam o francês em operação junto ao Crystal Palace avaliada em 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 374 milhões). Foi a segunda maior venda da história do clube inglês e a quarta contratação mais cara dos alemães. Mas será que Olise vale isso tudo? Confira a análise aqui no quadro 'é craque ou só mídia?' ⬇️

Nascido em Londres, filho de pai nigeriano e mãe franco-argelina, Michael Olise preferiu representar a seleção francesa. O jogador passou pelas categorias de base de gigantes como Arsenal, Chelsea e Manchester City, mas estreou profissionalmente apenas em março de 2019 pelo Reading, onde se destacou e foi eleito em 2021 como "Jovem Jogador da Temporada" na segunda divisão inglesa.

Na temporada 2021/22, Olise deu um salto na carreira e se transferiu ao Crystal Palace para ter as primeiras experiências na Premier League e chamar atenção da Europa. Mesmo jovem, ele não se intimidou na liga mais competitiva do mundo e acumulou 14 gols e 22 assistências em 82 partidas no Campeonato Inglês.

Depois de três temporadas com o grande nome do Crystal Palace e grande destaque na Premier League, foi a hora de alçar novos voos. Michael Olise assinou com o Bayern de Munique em julho do ano passado em transferência que o colocou sob os holofotes do mundo num clube de primeira prateleira. Na última temporada, o astro só ficou de fora de uma partida e teve ótimos números: 20 gols e 20 assistências.

Simultaneamente à sua estreia no clube alemão, Olise começou a ganhar na seleção da França. Sob o comando de Thierry Henry, o atacante foi peça-chave nas Olimpíadas de Paris, contribuindo para que os Bleus chegassem à final após 40 anos. Sua performance foi decisiva, participando de sete dos 11 gols marcados pela equipe francesa no torneio. Depois dos Jogos Olímpicos, ele passou a ser convocado por Didier Deschamps para a equipe principal, onde já soma dez partidas e três gols.

🌟 Afinal, Michael Olise é craque ou só mídia?

Aos 23 anos, Olise chama atenção do futebol alemão não apenas pela sua versatilidade e eficiência, mas por um conjunto de fatores que o fazem ser privilegiado tecnicamente. Com 1,84m, o francês é alto e tem boa musculatura, além de ser um jogador muito rápido. Sua forma física, combinada com a inteligência para ler o jogo, fazem o meia ser um passador excepcional e com capacidade de "quebrar" linhas de defesa. Na primeira temporada com o Bayern, foi o líder de assistências do Campeonato Alemão, com 15 passes para gol.

Canhoto de origem, Olise pode atuar em quase todos os setores do ataque, especialmente pela ponta-direita ou como meia-atacante, o que lhe permite cortar para o meio e finalizar ou criar jogadas. Seu drible é ágil e objetivo, e utiliza o um contra um para desequilibrar as partidas. Ele também se destaca por jogadas plásticas e pelas cobranças de falta.

Com todas as características e fatores que mostram sua qualidade, combinada com as duas primeiras temporadas pelo Bayern de Munique, dá para se dizer que Michael Olise é craque. O jogador não sentiu o peso de uma das maiores camisas do futebol mundial e entrega resultados em alto nível. Mas, o que se discute agora é até onde seu potencial pode chegar, visto que o clube bávaro também tem aspirações continentais e busca voltar ao topo do futebol europeu.

Ao ser apresentado no Bayern, Michael Olise descreveu a oportunidade como um "grande desafio", prometendo "fazer a sua parte" para conquistar o máximo de títulos. Na temporada passada, o clube bávaro sagrou-se campeão da Bundesliga, mas enfrentou eliminações na Copa da Alemanha, na Champions League, contra a Inter de Milão, e no Mundial de Clubes, diante do PSG.

🔢 Michael Olise na temporada 2025/26:

9 jogos (8 titular)

5 gols

1 assistência

124 minutos para participar de gol

17 passes decisivos (1.9 por jogo)

5 grandes chances criadas

4.1 finalizações por jogo (1.6 no gol)

1.9 dribles certos por jogo

1.6 faltas sofridas por jogo

Nota Sofacore 7.79

🔢 Michael Olise na temporada 2024/25:

63 jogos (51 titular)

22 gols

21 assistências

105 minutos para participar de gol

142 passes decisivos (2.2 por jogo)

49 grandes chances criadas

2.4 finalizações por jogo (0.9 no gol)

1.9 dribles certos por jogo

1.7 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.72

🔢 Michael Olise na carreira:

235 jogos (181 titular)

50 gols

60 assistências

143 minutos para participar de gol

430 passes decisivos (1.8 por jogo)

101 grandes chances criadas

1.9 finalizações por jogo (0.7 no gol)

1.6 dribles certos por jogo

1.8 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.35

