Tottenham x Leeds: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

A Premier League encerra sua 36ª rodada nesta segunda-feira (11/05/2026), às 16h (horário de Brasília), com um confronto de opostos no Tottenham Hotspur Stadium. O Tottenham, que vive uma temporada de superação sob o comando de Roberto De Zerbi, recebe o Leeds United, que atravessa seu melhor momento técnico no ano.

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Como chegam Tottenham e Leeds para a partida?

Os Spurs chegam motivados após baterem o Aston Villa por 2 a 1, resultado que deu um respiro fundamental na luta contra o rebaixamento. De Zerbi conseguiu implementar uma mentalidade agressiva: o time lidera a liga em recuperações de bola no ataque desde sua chegada. No entanto, o desafio é superar o péssimo retrospecto em casa, onde o clube somou apenas 11 pontos nesta edição — a pior marca em décadas.

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Richarlison marca na partida entre Aston Villa e Tottenham pela Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Já o Leeds, comandado por Daniel Farke, vive uma "paz armada". Invicto há seis jogos, o time ocupa a 14ª posição e está virtualmente garantido na elite. O grande destaque é o atacante Dominic Calvert-Lewin, que reencontrou seu melhor futebol em Yorkshire, somando 12 gols na liga. O objetivo dos Whites é quebrar um tabu incômodo: o clube perdeu as últimas seis visitas ao estádio do Tottenham.

✅ Ficha do jogo: Tottenham x Leeds

Competição: Premier League (36ª rodada)

Premier League (36ª rodada) 📅 Data: Segunda-feira, 11 de maio de 2026

Segunda-feira, 11 de maio de 2026 ⏰ Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) 📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, Londres (ING)

Tottenham Hotspur Stadium, Londres (ING) 📺 Onde assistir: Disney+ (Plano Premium)

📋 Prováveis Escalações

TOTTENHAM (Técnico: Roberto De Zerbi):

Antonin Kinsky; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven e Destiny Udogie; João Palhinha, Rodrigo Bentancur e Conor Gallagher; Mathys Tel, Randal Kolo Muani e Richarlison

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LEEDS (Técnico: Daniel Farke):

Karl Darlow; Joe Rodon, Jaka Bijol e Pascal Struijk; Jayden Bogle, Anton Stach, Ethan Ampadu, Ao Tanaka e James Justin; Dominic Calvert-Lewin e Lukas Nmecha.

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