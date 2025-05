Quem é Doué, herói do PSG na Champions League e MVP da final

Na goleada histórica por 5 a 0 do PSG sobre a Inter de Milão, Desiré Doué roubou o protagonismo na final com dois gols e uma assistência na final da Champions League. A grande atuação do francês lhe rendeu inclusive o prêmio de MVP da decisão, troféu que é dado ao melhor jogador em campo no duelo.

Na decisão, Doué participou diretamente de três gols do PSG e quebrou uma marca que durava 61 anos em uma final de Champions League. Apenas Sandro Mazzola havia conseguido tal feito na final vencida pela Inter de Milão por 3 a 1 sobre o Real Madrid em 1963/1964.

Na história das finais de Ligas dos Campeões, Doué também se tornou o 5º jogador mais jovem a balançar as redes em uma decisão aos 19 anos e 362 dias. O atleta está atrás somente de Patrick Kluivert, Brian Kidd, Carlos Alberto e Mayulu, que marcou o 5º gol do PSG sobre a Inter de Milão.

O Grupo de Observação Técnica da Uefa não poupou elogios à Doué devido a histórica atuação na final da Champions League. O coletivo é responsável por eleger o melhor jogador em campo nas partidas da competição.

- Dois gols e uma assistência em uma final de Champions League aos 19 anos é incrível. Ele jogou com uma maturidade inacreditável, foi muito generoso ao dar assistência para Hakimi e trabalhou muito duro na defesa.

Além de ter sido protagonista na conquista da Liga dos Campeões, Doué participou do histórico time do PSG que venceu a tríplice coroa na França pela primeira vez. E isso com apenas 19 anos, mas com um futuro que promete novos títulos e novas histórias.

Trajetória de Doué, protagonista do PSG na final da Champions

Revelado pelo Rennes, Doué foi lançado ao profissional das Águias na temporada 2022/2023, em que a equipe ficou na 4ª colocação. No seu primeiro ano, o francês revezou entre a titularidade e o banco de reservas, mas ganhou mais protagonismo em 2023/2024.

Na segunda temporada como profissional, Doué ganhou mais minutos e mais notoriedade nacional. Ainda com o Rennes, o jovem com até então 18 anos marcou quatro gols e contribuiu com seis assistências, e chamou a atenção do PSG.

Em seu primeiro ano com o Paris Saint-Germain, Doué explodiu sob comando do Luis Enrique e atingiu o ápice de sua curta carreira até o momento. As boas atuações também lhe renderam a primeira convocação para a França, onde atuou nas quartas de final da Nations League contra a Croácia.