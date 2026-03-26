Mbappé tem quase o dobro de gols que todos os atacantes do Brasil juntos; ausência de Neymar pesa

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (26) para enfrentar a França, e o duelo escancara um contraste impressionante no ataque. Enquanto os franceses têm Mbappé, com 55 gols pela seleção, o Brasil soma 28 tentos somando todos os nove atacantes convocados por Carlo Ancelotti. Sozinho, o camisa 10 da França tem quase o dobro de bolas na rede que Raphinha, Vini Jr, Endrick, Martinelli, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rayan, Igor Thiago e João Pedro juntos.

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Aos 27 anos, Mbappé é o grande expoente de uma geração francesa que chegou a duas finais de Copa do Mundo consecutivas. Em 2018, foi campeão na Rússia. Em 2022, no Catar, marcou um hat-trick na final contra a Argentina – feito inédito na história do torneio.

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Ainda pela França, conquistou a Nations League em 2021 e disputou duas Eurocopas. São 55 gols em 137 jogos, a apenas dois de igualar Giroud como o maior artilheiro da história dos Bleus.

Kylian Mbappé em campo pela seleção francesa (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Ataque da Seleção tem números modestos comparado ao Mbappé

Do lado brasileiro, a conta é modesta. O artilheiro, entre os convocados, é Raphinha, com 11 gols. Vini Jr, apesar de ser um dos grandes personagens da geração brasileira, tem apenas oito tentos em 45 partidas. Endrick, que recebe sua primeira chance com Ancelotti, tem três. Martinelli também tem três.

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Luiz Henrique, com 11 jogos, marcou duas vezes. Matheus Cunha, que transita entre o meio e o ataque, tem um. Rayan, Igor Thiago, convocados pela primeira vez, e João Pedro ainda não balançaram as redes pela Seleção.

O único brasileiro que poderia bater de frente com Mbappé no histórico goleador é Neymar, com 79 gols, mas o camisa 10 do Santos não é convocado por Ancelotti desde que o italiano assumiu.

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Neymar carrega o Brasil ao ataque em seu último jogo pela Seleção (Foto: Vitor Silva / CBF)

A diferença entre os números também passa pelo calendário. A França disputa a Nations League e a Eurocopa, além de Eliminatórias, amistosos e Copas do Mundo. O Brasil joga Copa América, Eliminatórias, amistosos e, quando chega a vez, a Copa do Mundo.

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