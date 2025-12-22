Manchester City e Real Madrid miram estrela do Bayern; veja
Alemães deixam clara a intenção de manter um de seu pilares no elenco
O Manchester City e o Real Madrid estão de olho em uma das estrelas do Bayern de Munique para a próxima temporada. De acordo com o jornalista Christian Falk, do jornal "Bild", Michael Olise é um alvo dos dois gigantes europeus, mas segue como pilar dos Bávaros.
O interesse do Real Madrid está ligado ao planejamento de longo prazo do elenco e não a uma transferência imediata, na janela de janeiro. O Manchester City age da mesma forma, porém Guardiola coloca Olise no topo de sua lista de desejos para 2026. No entanto, o Bayern não considera vender uma de suas principais estrelas a menos que o atleta manifeste o desejo de sair.
Nas duas situações, um avanço por Olise depende da resolução de entradas e saídas dos elencos. No Real Madrid, por exemplo, existe a expectativa por uma venda de Rodrygo, em que o próprio Manchester City estaria bem posicionado. Pelo lado dos Citizens, surgiu um alvo imediato para a posição: Antoine Semenyo, do Bournemouth. Dessa forma, apenas a definição do 'quebra-cabeça' poderá viabilizar a abertura de negociações.
Olise vem brilhando no Bayern
A ascensão meteórica de Michael Olise desde sua chegada a Munique o afirmou como um dos principais jogadores do futebol europeu. Ao todo, o francês marcou 30 gols e concedeu 37 assistências nos 80 jogos pelo Bayern, desempenho consistente e decisivo que justifica a posição dos Bávaros em evitar uma venda e o interesse de gigantes como Real Madrid e Manchester City.
