Manchester City e Real Madrid miram estrela do Bayern; veja

Alemães deixam clara a intenção de manter um de seu pilares no elenco

Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/12/2025
17:13
Pela Champions League, o Bayern de Munique venceu o PSG por 2 a 0 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
imagem cameraEstrela do Bayern é alvo de City e Real Madrid (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Manchester City e Real Madrid estão interessados em Michael Olise, do Bayern de Munique.
Interesse do Real Madrid é a longo prazo, enquanto o City foca em 2026.
Bayern não quer vender Olise a menos que jogador manifeste vontade de sair.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Manchester City e o Real Madrid estão de olho em uma das estrelas do Bayern de Munique para a próxima temporada. De acordo com o jornalista Christian Falk, do jornal "Bild", Michael Olise é um alvo dos dois gigantes europeus, mas segue como pilar dos Bávaros.

O interesse do Real Madrid está ligado ao planejamento de longo prazo do elenco e não a uma transferência imediata, na janela de janeiro. O Manchester City age da mesma forma, porém Guardiola coloca Olise no topo de sua lista de desejos para 2026. No entanto, o Bayern não considera vender uma de suas principais estrelas a menos que o atleta manifeste o desejo de sair.

Nas duas situações, um avanço por Olise depende da resolução de entradas e saídas dos elencos. No Real Madrid, por exemplo, existe a expectativa por uma venda de Rodrygo, em que o próprio Manchester City estaria bem posicionado. Pelo lado dos Citizens, surgiu um alvo imediato para a posição: Antoine Semenyo, do Bournemouth. Dessa forma, apenas a definição do 'quebra-cabeça' poderá viabilizar a abertura de negociações.

Olise e Gross disputam a bola em Bayern x Dortmund, pela Bundesliga
Alvo de City e Real Madrid, Olise em ação pelo Bayern de Munique (Foto: Alexandra Beier/AFP)

Olise vem brilhando no Bayern

A ascensão meteórica de Michael Olise desde sua chegada a Munique o afirmou como um dos principais jogadores do futebol europeu. Ao todo, o francês marcou 30 gols e concedeu 37 assistências nos 80 jogos pelo Bayern, desempenho consistente e decisivo que justifica a posição dos Bávaros em evitar uma venda e o interesse de gigantes como Real Madrid e Manchester City.

