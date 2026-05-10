Barcelona vence Real Madrid e conquista o título da La Liga no Camp Nou
Equipe de Hansi Flick supera rival em crise e ergue sua 29ª taça nacional
- Matéria
- Mais Notícias
Em um domingo (10) histórico, o Barcelona venceu o Real Madrid por 2 a 0, no Spotify Camp Nou, e garantiu matematicamente o título da temporada 2025/26 de La Liga. Com gols de Marcus Rashford e Ferran Torres ainda na etapa inicial, os Culés aproveitaram o ambiente conturbado do rival para dominar o El Clásico. O empate já bastava, mas a vitória sacramentou a festa diante do estádio lotado.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Veja gols em Barcelona 2 x 0 Real Madrid: Rashford e Ferrán Torres marcam golaços
Futebol Internacional10/05/2026
- Futebol Internacional
Manchester United avança por Éderson e prepara oferta salarial astronômica
Futebol Internacional10/05/2026
- Futebol Internacional
Com mão na taça e drama do VAR, Arsenal vence West Ham fora de casa pela Premier League
Futebol Internacional10/05/2026
O Barcelona iniciou o clássico de forma avassaladora e precisou de pouco tempo para construir a vantagem. Logo aos 8 minutos, Rashford abriu o placar com um golaço de falta, acertando o canto de Courtois. A pressão continuou e, aos 17, Ferran Torres ampliou após uma linda jogada: Dani Olmo foi lançado na área e serviu o companheiro com um passe de calcanhar para o fundo das redes. O Real Madrid ainda teve a chance de diminuir aos 23 minutos com Gonzalo García, que saiu cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou a oportunidade de recolocar os merengues no jogo.
A etapa final teve um ritmo mais morno, com o Barcelona controlando a posse e o Real Madrid demonstrando o abatimento físico e psicológico da crise que assola o vestiário de Arbeloa. Aos 10 minutos, Ferran Torres quase marcou o terceiro, mas parou em um milagre de Courtois. O Real chegou a balançar as redes aos 17 com Bellingham, mas o lance foi anulado por impedimento. Com o passar do tempo, as equipes pareceram conformadas com o placar, e o estádio deu início ao coro de "Campeones".
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O golaço de falta de Rashford, logo aos 8 minutos de jogo. Ao acertar o canto de Courtois com precisão, o atacante inglês abriu o placar, e também desestabilizou a estratégia defensiva do Real Madrid, que já entrou em campo sob grande pressão. O gol precoce deu ao Barcelona a tranquilidade necessária para controlar o ritmo da partida e forçou os merengues a se exporem, facilitando o caminho para o segundo gol pouco tempo depois.
Deu aula 🏅
Dani Olmo foi o maestro do Barcelona no primeiro tempo. O meia coroou sua atuação com uma assistência de gênio no segundo gol: ao receber dentro da área, teve a frieza de servir Ferran Torres com um passe de calcanhar para trás, deixando o companheiro livre para finalizar. Com o lance, Olmo atingiu a marca de 10 assistências na temporada.
Ficou abaixo 📉
Gonzalo García carregava a responsabilidade de ser a principal referência ofensiva do Real Madrid ao lado de Vini Jr. no clássico, mas acabou falhando. Aos 23 minutos do primeiro tempo, o atacante teve a oportunidade de ouro para diminuir o placar e recolocar o time no jogo, mas, frente a frente com Joan García, desperdiçou a finalização.
✅ Ficha técnica - Barcelona x Real Madrid
Barcelona 🆚 Real Madrid
La Liga - 35ª Rodada
📆 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 16h00 (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, Barcelona (ESP)
🥅 Gols: Rashford, 8'/1°T (1-0), Ferran Torres, 18'/1°T (2-0)
🟨 Cartões amarelos: Dani Olmo e Raphinha (BAR); Camavinga, Asencio, Arnold e Bellingham (REA)
🟥 Cartões vermelhos: -
Barcelona (Técnico: Hansi Flick): Joan Garcia; Garcia, Cubarsi, Martin e Cancelo; Gavi (Bernal), Pedri e Olmo (De Jong); Ferran Torres (Lewandowski), Fermín (Balde) e Rashford (Raphina).
Brentford (Técnico: Arbeloa): Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger e Garcia; Tchouameni, Camavinga (Pitarch), Bellingham e Brahin Diaz (Mastantuono); Gonzalo Garcia (Palacios) e Vinicius Jr.
+ Aposte em jogos do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias