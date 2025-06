Herói do PSG, Doué cita Neymar em título da Champions League

Na goleada histórica por 5 a 0 do PSG sobre a Inter de Milão, Desiré Doué roubou o protagonismo na final com dois gols e uma assistência na final da Champions League. Na comemoração do título, a estrela francesa declarou qual foi o jogador que mais o inspirou no futebol: Neymar.

Após o apito final, Doué foi parabenizado pelo ex-lateral Marcelo pela atuação de cinema no jogo mais importante da temporada europeia. Na conversa, o jovem terminou com um pedido:

— Diga olá ao Neymar, ele é meu ídolo — disse Doué para Marcelo.

— Eu disse a ele para te seguir no Instagram — respondeu o ex-lateral brasileiro.

Confira o vídeo da conversa entre Doué e Marcelo 🗣️

Carreira de Doué ⚽

Revelado pelo Rennes, Doué foi lançado ao profissional das Águias na temporada 2022/23, em que a equipe ficou na quarta colocação da liga. No período, o francês revezou entre a titularidade e o banco de reservas, mas ganhou mais protagonismo no ano seguinte, o que chamou a atenção do PSG.

Em seu primeiro ano na capital, Doué explodiu sob comando do Luis Enrique e atingiu o ápice de sua curta carreira até o momento. As boas atuações também lhe renderam a primeira convocação para a França, onde atuou nas quartas de final da Nations League contra a Croácia.

Além de ter sido protagonista na conquista da Liga dos Campeões, Doué participou do histórico time do PSG que venceu a tríplice coroa na França pela primeira vez. E isso com apenas 19 anos, mas com um futuro que promete novos títulos e novas histórias.

