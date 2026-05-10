Torcedores do Real Madrid perdem a paciência com Mbappé após postagem: 'Ainda o defendem'

O clima no Real Madrid ficou ainda mais pesado neste domingo (10). Enquanto a equipe perdia por 2 a 0 para o Barcelona ainda no primeiro tempo do clássico válido pela 35ª rodada da La Liga, resultado que encaminhava o título espanhol para os catalães, uma publicação de Kylian Mbappé nas redes sociais causou revolta entre torcedores merengues.

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Fora da partida após relatar dores na coxa direita, o atacante francês publicou um story justamente durante o pior momento do Real Madrid no jogo. A postagem rapidamente viralizou e foi interpretada por parte da torcida como uma possível ironia ao momento vivido pelo clube.

Veja o story:

Mbappé ficou de fora dos relacionados para o clássico. (Foto: Reprodução/Instagram)

Nas redes sociais, torcedores voltaram a questionar o comprometimento do camisa 9 com o clube. Parte da torcida relembrou ainda a viagem do francês à Itália durante recuperação de uma lesão muscular, atitude que também gerou críticas internas.

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Veja a repercussão:

Tradução: É a maior escória que já pisou no clube, o pior é que há muitos que veem isso e ainda o defendem.

Tradução: Mbappé, em vez de jogar mais lenha na fogueira, acaba cavando ainda mais o buraco do Madrid e termina demonstrando que Luis Enrique sempre teve a razão.

Tradução: Tive que checar porque não conseguia acreditar.

Tradução: Olha, eu até que gosto dele, hahaha, ele ri na cara deles sem o menor pudor.

Tradução: O ditador é o maior que há. Não posta a foto no início, manda agora, perdendo de 2-0. Que gênio, pelo amor de Deus.

A repercussão acontece em meio a uma crise interna sem precedentes no clube espanhol. Nos últimos dias, uma petição online com o título "Fora, Mbappé" ultrapassou a marca de 50 milhões de assinaturas após uma sequência de polêmicas envolvendo o jogador.

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Segundo a imprensa espanhola, o ambiente no CT de Valdebebas explodiu após uma briga entre Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni durante um treinamento. O uruguaio teria precisado de atendimento hospitalar após a confusão. No entanto, o que mais irritou os torcedores foi o fato de Mbappé ter sido flagrado sorrindo e deixando o centro de treinamento em clima descontraído após o episódio.

Apesar das polêmicas, os números de Mbappé seguem impressionantes na temporada: são 47 gols e 8 assistências em 47 partidas. Ainda assim, o desempenho individual não tem sido suficiente para amenizar o desgaste com a torcida em uma temporada marcada por eliminações e derrotas em decisões.

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