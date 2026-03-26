Espanhóis destacam joia do Palmeiras sub-12: 'O novo Endrick'

O atacante PH Neto, de apenas 12 anos, tem chamado a atenção da imprensa europeia durante a disputa da La Liga FC Futures, torneio mundial sub-12 realizado em Brunete, na Espanha. O jogador do Palmeiras foi destaque em matéria do jornal espanhol "AS", que o apontou como a nova grande promessa do futebol brasileiro e o comparou a Endrick, um dos principais talentos revelados pelo clube nos últimos anos.

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PH Neto chegou ao Palmeiras em 2022 e, desde então, acumula números que impressionam até mesmo para os padrões da base alviverde. São 207 gols e 116 assistências em 164 partidas, média de 1,26 gol por jogo. Foram 19 títulos conquistados em 22 competições disputadas, entre futsal e campo.

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O jovem atacante é filho de Paulo Henrique, ex-jogador que defendeu o Palmeiras em 2010 sob o comando de Felipão. Assim como o pai, PH é representado pela empresa Roc Nation Sports Brasil, mesma agência de Vinicius Jr., Lucas Paquetá e Endrick.

Palmeiras tem destaque no torneio mundial

Na estreia do Palmeiras na La Liga FC Futures, PH Neto já mostrou seu valor. O Verdão goleou o Boca Juniors por 6 a 0, com um gol do atacante. Na sequência, contra o Inter Miami, ele marcou um gol de bicicleta que viralizou nas redes sociais e consolidou sua reputação como uma das grandes atrações do torneio.

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O jornal "As" destacou que PH Neto superou os recordes de Endrick e Estêvão na mesma faixa etária e o descreveu como um jogador "verdadeiramente excepcional". Canhoto, veloz e com técnica apurada, ele é apontado como a principal joia de sua geração.

PH Neto, sub-12 do Palmeiras (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Além de PH Neto, o time sub-12 do Palmeiras conta com outros nomes de destaque, como os meio-campistas João Vitor Dias e Antônio Zorzi, e o atacante Nicolas Alexandre. A categoria é tratada internamente como uma "geração de ouro" dentro do clube.

O Palmeiras integra o Grupo A da competição, ao lado de Flamengo, Boca Juniors, River Plate e Inter Miami. Os dois melhores de cada chave avançam às quartas de final, que serão disputadas no sábado (28). A decisão está marcada para o domingo (29).

PH Neto já é patrocinado pela Adidas no Brasil e foi um dos rostos da campanha Brand Day 2025, ao lado de Kaká, Denilson e Dunga, representando o futuro do futebol brasileiro.

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