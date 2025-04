Désiré Doué é uma arma para o PSG no jogo desta terça-feira (29) contra o Arsenal pela semifinal da Champions League. Com três gols e três assistências na competição, o jovem de 19 anos chega como uma das principais peças do time parisiense em Londres. Apesar do sucesso do Francês e estilo de jogo no PSG, Doué evita comparações com Mbappé, e afirma que seu verdadeiro ídolo é Neymar.

No total da temporada, o francês tem 13 gols e 12 assistências em 47 partidas. Com um estilo de jogo e comemorações parecidas com Neymar, Doué tem números próximos aos de Mbappé em sua primeira temporada pelo PSG. Em 2017/2018, Mbappé fez 21 gols e deu 16 assistências também aos 19 anos, após chegar do Monaco em transferência multimilionária. Assim como ele, Doué impressiona desde antes de chegar ao time da capital. Em entrevista, o ex-técnico do jogador no Stade Rennais, Julien Stéphan, diz que o jovem está pronto para brilhar no nível mais alto do futebol e elogiou sua passagem pelo clube.

— Tudo é orientado para o desempenho e para alcançar o mais alto nível. Essa foi a primeira coisa que me marcou. O que é notável nele é sua personalidade e a maturidade para a sua idade, e até que ponto tudo já está alinhado em sua rotina diária e em sua forma de trabalhar — disse Julien Stéphan.

O treinador ainda revelou que a mentalidade e dedicação do atleta são itens fundamentais para o seu sucesso, destacando alguns episódios durante sua passagem pelo Rennes.

— Ele é um jogador que chega cedo pela manhã e sai tarde após o treino. É alguém que dá muita importância ao sono, às sonecas à tarde, a dormir bem à noite. Em março passado, organizamos um jantar de equipe com todos os jogadores e membros da comissão técnica em um restaurante à noite para assistir a um jogo europeu. Seus pais e irmão vieram buscá-lo às 22h30 porque era hora de ele ir descansar. Isso representa bem seu profissionalismo e o quanto ele leva as coisas a sério.

Como chega o PSG de Doué para o confronto com o Arsenal?

Nesta terça-feira (29), às 16h (de Brasília), o PSG visita o Arsenal em Londres para fazer o primeiro jogo da semifinal da Champions League. O clube francês foi campeão do Campeonato Francês com seis rodadas de antecedência, mas perdeu a chance de o fazer de forma invicta ao perder para o Nice em casa por 3 a 1 na última sexta-feira (25) - Doué foi titular na partida. Na primeira temporada sem Mbappé, o Paris Saint-Germain tem chances de vencer a Champions pela primeira vez na história, e precisa mudar a mentalidade do jogo contra o Arsenal na fase de liga da competição nesta temporada para avançar à final.