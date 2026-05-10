menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Marie-Louise se torna a primeira treinadora da história a vencer na elite europeia

Union Berlin venceu o Mainz por 3 a 1

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/05/2026
17:39
Marie-Louise Eta, a nova treinadora do Union Berlin (Foto: Reprodução/X)
imagem cameraMarie-Louise Eta, a nova treinadora do Union Berlin (Foto: Reprodução/X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Marie-Louise Eta escreveu mais um capítulo histórico no futebol neste domingo (10). À frente do Union Berlin, a treinadora comandou a vitória por 3 a 1 sobre o Mainz, fora de casa, pela Bundesliga, e se tornou a primeira mulher a vencer uma partida como técnica em uma das cinco principais ligas masculinas do continente (Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália e França).

continua após a publicidade

Relacionadas

Aos 34 anos, Eta já havia quebrado uma barreira importante em abril, quando assumiu interinamente o Union Berlin após a demissão de Steffen Baumgart. Com isso, tornou-se a primeira mulher a comandar uma equipe masculina na elite do futebol europeu. Antes do triunfo contra o Mainz, ela havia perdido duas partidas e empatado uma no cargo.

O resultado veio com emoção. O Union Berlin abriu o placar com Andrej Ilic, de cabeça, ainda no primeiro tempo. O Mainz empatou logo no início da etapa final com Sheraldo Becker, ex-jogador do clube de Berlim, mas os visitantes buscaram a vitória nos minutos finais. Oliver Burke marcou aos 43 do segundo tempo, e Josip Juranovic fechou o placar nos acréscimos.

continua após a publicidade

Marie-Louise assume o Union Berlin

Eta, de 34 anos, já integrava a comissão técnica fixa do clube desde 2023 e possui a licença Pro da Uefa. Embora já tenha comandado o time à beira do campo de forma interina em janeiro de 2024, esta é a primeira vez que uma profissional é oficializada como técnica principal na elite do futebol alemão.

Ex-jogadora profissional, a nova comandante do Union Berlin possui um currículo de peso dentro das quatro linhas. Atuando como meio-campista, ela foi campeã da Champions League em 2010 pelo Turbine Potsdam e conquistou três títulos do Campeonato Alemão. Pela seleção alemã, levantou as taças do Mundial Sub-20 e do Europeu Sub-17. Após encerrar a carreira precocemente aos 26 anos devido a lesões, ela iniciou sua formação como técnica nas categorias de base.

continua após a publicidade

— Estou feliz que o clube me confiou esta tarefa exigente. Uma característica do Union foi e é unir forças nestas situações. E claro que estou convencida que com a equipe vamos conseguir os pontos decisivos – declarou a técnica ao ser anunciada no novo cargo.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias