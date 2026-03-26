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O que a Itália precisa para se classificar para a Copa do Mundo?

Azzurri entra em campo nesta quinta-feira (26), às 16h45 (de Brasília)

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/03/2026
12:03
Itália
imagem cameraItália luta para não ficar fora da 3ª Copa do Mundo consecutiva (Foto: Reprodução/Instagram)
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Ausente nas edições de 2018 e 2022 da Copa do Mundo, a Itália precisará superar dois desfios na repescagem para garantir vaga no mundial de 2026. Agora, restam apenas quatro vagas para seleções do continente europeu, que serão disputadas entre:

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➡️ Itália encara fantasmas na repescagem para não ficar fora da 3ª Copa do Mundo consecutiva

Chave A: Itália x Irlanda do Norte | País de Gales x Bósnia
Chave B: Ucrânia x Suécia | Polônia x Albânia
Chave C: Turquia x Romênia | Eslováquia x Kosovo
Chave D: Dinamarca x Macedônia do Norte | Tchéquia x Irlanda

Sendo assim, a Itália precisará vencer a Irlanda do Norte e, na sequência, superar o vencedor de País de Gales e Bósnia para carimbar seu passaporte com destino aos Estados Unidos (México e Canadá) para a Copa do Mundo.

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Itália precisa derrotar dois adversários da repescagem para garantir vaga na Copa do Mundo (Foto: Stefano RELLANDINI/AFP)
Itália precisa derrotar dois adversários da repescagem para garantir vaga na Copa do Mundo (Foto: Stefano RELLANDINI/AFP)

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Jogos da Itália na repescagem da Copa do Mundo

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Jogo 1:
Itália x Irlanda do Norte - Estádio Atleti Azzurri d'Italia, Bérgamo (Itália)
📆 Quinta-feira (26), às 16h45 (de Brasília)

Jogo 2:
Itália ou Irlanda do Norte x País de Gales ou Bósnia - Estádio a definir
📆 Terça-feira (31), às 16h45 (de Brasília)

📺Itália x Irlanda do Norte: onde assistir ao jogo pela repescagem da Copa do Mundo

Como funciona a repescagem?

Na Europa, quatro lugares estão em disputa. O formato reúne os 12 vice-líderes das chaves das Eliminatórias e os quatro melhores times da Nations League que não haviam garantido classificação. 

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As seleções foram divididas em quatro chaves paralelas (mencionadas acima), com semifinais e finais disputadas em jogo único. 

🏟️Mando de campo:
Os mandos de campo das semifinais foram cedidos aos oito vice-líderes das Eliminatórias melhores colocados no ranking da Fifa. Já nas finais, os mandantes serão definidos por sorteio. 

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