Formador de Plata e craques mundiais, Del Valle enfrentará o Flamengo em grande fase Equipe tem vantagem impressionante na liderança do Campeonato Equatoriano

O equatoriano Independiente del Valle será o adversário do Flamengo nas quartas de final da Libertadores, com jogos de ida e volta em setembro. O confronto é com um velho conhecido rubro-negro, que deixou recordações boas e ruins de duelos passados. Cada vez mais consolidado, o clube passou a figurar entre as potências sul-americanas nos últimos anos, quando recebeu investimento de empresários e priorizou a formação de jovens talentos.

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De desconhecido a referência

O Independiente Del Valle foi fundado em 1958 por operários de Sangolquí, mas não fazia parte do grupo dos grandes equatorianos. Pelo contrário, chegou a virar um time amador entre as décadas de 1980 e 1990. No entanto, em 2007, os empresários Michel Deller e Franklin Tello, por meio da empresa Sociedad Farley S.A., adquiriram a equipe.

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A partir de então, a ascensão foi meteórica, com acessos da Série C para a Série B e, em 2010, a primeira aparição na Série A do Campeonato Equatoriano. Em 2016, o clube encantou a América do Sul com a campanha até a final da Libertadores, na qual foi derrotado pelo Atlético Nacional, da Colômbia. Desde então, já faturou diversos títulos nacionais, além de duas vezes a Copa Sul-Americana.

Títulos do Independiente Del Valle:

Copa Sul-Americana (2x): 2019 e 2022

Recopa Sul-Americana (1x): 2023

Campeonato Equatoriano (3x): 2021, 2025 e 2026

Copa do Equador (1x): 2022

Supercopa do Equador (2x): 2023 e 2026

A nova gestão construiu um centro de treinamento de alto nível e uma nova arena em Quito, o Estádio Banco Guayaquil, mas obteve sucesso por meio de uma filosofia muito clara: foco no mapeamento, captação e desenvolvimento de jovens talentos.

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Atualmente, o clube investe de 25% a 30% do orçamento anual na formação de atletas e cativa as promessas ao oferecer ensino em colégio próprio, alimentação, hospedagem, transporte e a garantia de uma metodologia de alto nível, comprovada pelos repetidos casos de sucesso.

Na última Copa do Mundo, 14 dos 26 jogadores que representaram a seleção equatoriana foram revelados pelo Independiente del Valle. E a lista inclui nomes que estão entre os melhores do planeta em suas posições, como Piero Hincapié, defensor polivalente do Arsenal, William Pacho, zagueiro do PSG, e Moisés Caicedo, volante do Chelsea.

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Os convocados do Equador formados no Del Valle:

Jogador Clube Posição Moisés Ramírez Kifisia Goleiro Willian Pacho PSG Defensor Piero Hincapié Arsenal Defensor Joel Ordóñez Club Brugge Defensor Yaimar Medina KRC Genk Defensor Angelo Preciado Atlético-MG Defensor Moisés Caicedo Chelsea Meio-campista Jordy Alcívar Independiente del Valle Meio-campista Pedro Vite Pumas Meio-campista Alan Franco Atlético-MG Meio-campista Kendry Páez River Plate Meio-campista Gonzalo Plata Flamengo Atacante Alan Minda Atlético-MG Atacante Anthony Valencia Antuérpia Atacante

Os talentos da equipe de Sangolquí, evidentemente, também cativaram o futebol brasileiro. Atualmente, são sete jogadores lá criados no Brasileirão: Alan Franco (Atlético-MG), José Andrés Hurtado (RB Bragantino), Gonzalo Plata (Flamengo), Keny Arroyo (Cruzeiro), Alan Minda (Atlético-MG), Angelo Preciado (Atlético-MG) e Cristhian Loor (Botafogo). No total, 19 joias lapidadas pelo Del Valle vieram parar no Brasil desde o início do projeto.

Do Del Valle para o Brasileirão:

Jogador Clube atual Por onde passou? Alan Franco Atlético-MG Atlético-MG José Andrés Hurtado RB Bragantino RB Bragantino Júnior Sornoza Independiente del Valle Corinthians e Fluminense Gonzalo Plata Flamengo Flamengo Léo Realpe Famalicão RB Bragantino Keny Arroyo Cruzeiro Cruzeiro Jefferson Orejuela FC Cajamarca Fluminense Alan Minda Atlético-MG Atlético-MG Angelo Preciado Atlético-MG Atlético-MG Jhoanner Chávez RC Lens Bahia Eryc Castillo Alianza Lima Vitória Bryan García Deportivo Cuenca Athletico-PR Jhegson Méndez Independiente del Valle São Paulo Anthony Landázuri CD Tenerife Fortaleza Luis Caicedo Estudiantes de Mérida Cruzeiro Bryan Cabezas Nenhum Fluminense Gabriel Cortez Libertad FC Botafogo Jackson Porozo Club Tijuana Santos Cristhian Loor Botafogo Botafogo

Os times brasileiros também foram atrás de treinadores do Del Valle, que costuma apostar em profissionais jovens, com características ofensivas e, claro, dispostos a dar espaço para atletas da base. O argentino Martín Anselmi, que treinou os equatorianos entre 2022 e 2023, passou pelo Botafogo nesta temporada. Já o espanhol Miguel Ángel Ramírez, que comandou o "Matador de Gigantes" entre 2019 e 2020, esteve no Internacional em 2021.

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Atualmente, o técnico é o uruguaio Joaquín Papa, de apenas 39 anos, cujo trabalho fenomenal faz parecer ser questão de tempo para também despertar olhares do Brasil ou da Europa.

Bruno Henrique é marcado pelo zagueiro Pacho, ex-Del Valle, na final da Copa Intercontinental de 2025 entre Flamengo e PSG (Foto: Karim Jaafar / AFP)

Abre o olho, Flamengo!

Além de classificado na Libertadores, o Independiente del Valle sobra no Campeonato Equatoriano, com 67 pontos conquistados em 78 possíveis, saldo de gols de +38 e vantagem de 23 pontos sobre o segundo colocado, o Aucas, possibilitados por sequência de 16 vitórias consecutivas.

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O artilheiro da equipe é o paraguaio Carlos González, de 33 anos, que soma oito gols em 15 jogos na liga e sete gols em oito partidas na Libertadores. Outro nome importante é o volante Jordy Alcívar, convocado pela seleção equatoriana para a Copa do Mundo. Entre os mais jovens, destaque para o ponta Emerson Pata, de 22 anos, que já desperta interesse do futebol europeu.

O armador do time de Joaquín Papa é o experiente Júnior Sornoza, ex-Fluminense e Corinthians. O elenco ainda conta com outro velho conhecido do futebol brasileiro, Juan Cazares, atualmente entregue ao departamento médico com uma lesão grave. Quem também está contundido é o meia Patrik Mercado, de 23 anos, jogador mais valioso do elenco, segundo o "Transfermarkt".

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Jogadores mais valiosos do Independiente del Valle:

Jogador Posição Valor Patrik Mercado Meia-atacante € 5,5 milhões Hugo Quintana Meio-campista € 2,2 milhões Jordy Alcívar Volante € 2 milhões Matías Perelló Ponta € 2 milhões Layan Loor Lateral € 1,5 milhão Emerson Pata Ponta € 1,5 milhão

O time equatoriano avançou na liderança do Grupo H da Libertadores, com 13 pontos, superando Rosário Central (Argentina), Universidad Central (Venezuela) e Libertad (Paraguai). Nas oitavas de final, passou pelo Tolima, da Colômbia, com vitórias fora de casa (1x0) e em casa (3x1). Além de viver grande momento, o clube chega ao confronto com o Flamengo com o trunfo da altitude considerável de 2.850 metros em seu estádio, com capacidade para 12 mil torcedores.

Carlos González, artilheiro do Independiente del Valle, comemora mais um gol na Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

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Retrospecto entre Flamengo e Del Valle

A história recente do duelo entre Flamengo e Independiente del Valle é marcante. Apesar de o retrospecto ser favorável ao Rubro-Negro, com três vitórias, um empate e duas derrotas, os dois lados já riram e choraram nos seus encontros.

No início de 2020, o time brasileiro venceu a Recopa Sul-Americana contra o equatoriano. No mesmo ano, o destino quis colocá-los frente a frente na fase de grupos da Libertadores. No Equador, a vitória por 5 a 0 dos donos da casa parecia uma vingança concluída. No entanto, no novo enfrentamento no Maracanã, a goleada por 4 a 0 foi rubro-negra. Três anos depois, em nova decisão entre as equipes na Recopa Sul-Americana, o troféu ficou na posse do Del Valle.

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Jogos entre Flamengo e Del Valle:

19/02/2020: Independiente del Valle 2 x 2 Flamengo - Recopa Sul-Americana (ida) 26/02/2020: Flamengo 3 x 0 Independiente del Valle - Recopa Sul-Americana (volta) 17/09/2020: Independiente del Valle 5 x 0 Flamengo - Fase de grupos da Libertadores (ida) 30/09/2020: Flamengo 4 x 0 Independiente del Valle - Fase de grupos da Libertadores (volta) 21/02/2023: Independiente del Valle 1 x 0 Flamengo - Recopa Sul-Americana (ida) 28/02/2023: Flamengo 1 (4) x (5) 0 Independiente del Valle - Recopa Sul-Americana (volta)