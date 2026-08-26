Formador de Plata e craques mundiais, Del Valle enfrentará o Flamengo em grande fase
Equipe tem vantagem impressionante na liderança do Campeonato Equatoriano
O equatoriano Independiente del Valle será o adversário do Flamengo nas quartas de final da Libertadores, com jogos de ida e volta em setembro. O confronto é com um velho conhecido rubro-negro, que deixou recordações boas e ruins de duelos passados. Cada vez mais consolidado, o clube passou a figurar entre as potências sul-americanas nos últimos anos, quando recebeu investimento de empresários e priorizou a formação de jovens talentos.
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De desconhecido a referência
O Independiente Del Valle foi fundado em 1958 por operários de Sangolquí, mas não fazia parte do grupo dos grandes equatorianos. Pelo contrário, chegou a virar um time amador entre as décadas de 1980 e 1990. No entanto, em 2007, os empresários Michel Deller e Franklin Tello, por meio da empresa Sociedad Farley S.A., adquiriram a equipe.
A partir de então, a ascensão foi meteórica, com acessos da Série C para a Série B e, em 2010, a primeira aparição na Série A do Campeonato Equatoriano. Em 2016, o clube encantou a América do Sul com a campanha até a final da Libertadores, na qual foi derrotado pelo Atlético Nacional, da Colômbia. Desde então, já faturou diversos títulos nacionais, além de duas vezes a Copa Sul-Americana.
Títulos do Independiente Del Valle:
- Copa Sul-Americana (2x): 2019 e 2022
- Recopa Sul-Americana (1x): 2023
- Campeonato Equatoriano (3x): 2021, 2025 e 2026
- Copa do Equador (1x): 2022
- Supercopa do Equador (2x): 2023 e 2026
A nova gestão construiu um centro de treinamento de alto nível e uma nova arena em Quito, o Estádio Banco Guayaquil, mas obteve sucesso por meio de uma filosofia muito clara: foco no mapeamento, captação e desenvolvimento de jovens talentos.
Atualmente, o clube investe de 25% a 30% do orçamento anual na formação de atletas e cativa as promessas ao oferecer ensino em colégio próprio, alimentação, hospedagem, transporte e a garantia de uma metodologia de alto nível, comprovada pelos repetidos casos de sucesso.
Na última Copa do Mundo, 14 dos 26 jogadores que representaram a seleção equatoriana foram revelados pelo Independiente del Valle. E a lista inclui nomes que estão entre os melhores do planeta em suas posições, como Piero Hincapié, defensor polivalente do Arsenal, William Pacho, zagueiro do PSG, e Moisés Caicedo, volante do Chelsea.
Os convocados do Equador formados no Del Valle:
|Jogador
|Clube
|Posição
Moisés Ramírez
Kifisia
Goleiro
Willian Pacho
PSG
Defensor
Piero Hincapié
Arsenal
Defensor
Joel Ordóñez
Club Brugge
Defensor
Yaimar Medina
KRC Genk
Defensor
Angelo Preciado
Atlético-MG
Defensor
Moisés Caicedo
Chelsea
Meio-campista
Jordy Alcívar
Independiente del Valle
Meio-campista
Pedro Vite
Pumas
Meio-campista
Alan Franco
Atlético-MG
Meio-campista
Kendry Páez
River Plate
Meio-campista
Gonzalo Plata
Flamengo
Atacante
Alan Minda
Atlético-MG
Atacante
Anthony Valencia
Antuérpia
Atacante
Os talentos da equipe de Sangolquí, evidentemente, também cativaram o futebol brasileiro. Atualmente, são sete jogadores lá criados no Brasileirão: Alan Franco (Atlético-MG), José Andrés Hurtado (RB Bragantino), Gonzalo Plata (Flamengo), Keny Arroyo (Cruzeiro), Alan Minda (Atlético-MG), Angelo Preciado (Atlético-MG) e Cristhian Loor (Botafogo). No total, 19 joias lapidadas pelo Del Valle vieram parar no Brasil desde o início do projeto.
Do Del Valle para o Brasileirão:
|Jogador
|Clube atual
|Por onde passou?
Alan Franco
Atlético-MG
Atlético-MG
José Andrés Hurtado
RB Bragantino
RB Bragantino
Júnior Sornoza
Independiente del Valle
Corinthians e Fluminense
Gonzalo Plata
Flamengo
Flamengo
Léo Realpe
Famalicão
RB Bragantino
Keny Arroyo
Cruzeiro
Cruzeiro
Jefferson Orejuela
FC Cajamarca
Fluminense
Alan Minda
Atlético-MG
Atlético-MG
Angelo Preciado
Atlético-MG
Atlético-MG
Jhoanner Chávez
RC Lens
Bahia
Eryc Castillo
Alianza Lima
Vitória
Bryan García
Deportivo Cuenca
Athletico-PR
Jhegson Méndez
Independiente del Valle
São Paulo
Anthony Landázuri
CD Tenerife
Fortaleza
Luis Caicedo
Estudiantes de Mérida
Cruzeiro
Bryan Cabezas
Nenhum
Fluminense
Gabriel Cortez
Libertad FC
Botafogo
Jackson Porozo
Club Tijuana
Santos
Cristhian Loor
Botafogo
Botafogo
Os times brasileiros também foram atrás de treinadores do Del Valle, que costuma apostar em profissionais jovens, com características ofensivas e, claro, dispostos a dar espaço para atletas da base. O argentino Martín Anselmi, que treinou os equatorianos entre 2022 e 2023, passou pelo Botafogo nesta temporada. Já o espanhol Miguel Ángel Ramírez, que comandou o "Matador de Gigantes" entre 2019 e 2020, esteve no Internacional em 2021.
Atualmente, o técnico é o uruguaio Joaquín Papa, de apenas 39 anos, cujo trabalho fenomenal faz parecer ser questão de tempo para também despertar olhares do Brasil ou da Europa.
Abre o olho, Flamengo!
Além de classificado na Libertadores, o Independiente del Valle sobra no Campeonato Equatoriano, com 67 pontos conquistados em 78 possíveis, saldo de gols de +38 e vantagem de 23 pontos sobre o segundo colocado, o Aucas, possibilitados por sequência de 16 vitórias consecutivas.
O artilheiro da equipe é o paraguaio Carlos González, de 33 anos, que soma oito gols em 15 jogos na liga e sete gols em oito partidas na Libertadores. Outro nome importante é o volante Jordy Alcívar, convocado pela seleção equatoriana para a Copa do Mundo. Entre os mais jovens, destaque para o ponta Emerson Pata, de 22 anos, que já desperta interesse do futebol europeu.
O armador do time de Joaquín Papa é o experiente Júnior Sornoza, ex-Fluminense e Corinthians. O elenco ainda conta com outro velho conhecido do futebol brasileiro, Juan Cazares, atualmente entregue ao departamento médico com uma lesão grave. Quem também está contundido é o meia Patrik Mercado, de 23 anos, jogador mais valioso do elenco, segundo o "Transfermarkt".
Jogadores mais valiosos do Independiente del Valle:
|Jogador
|Posição
|Valor
Patrik Mercado
Meia-atacante
€ 5,5 milhões
Hugo Quintana
Meio-campista
€ 2,2 milhões
Jordy Alcívar
Volante
€ 2 milhões
Matías Perelló
Ponta
€ 2 milhões
Layan Loor
Lateral
€ 1,5 milhão
Emerson Pata
Ponta
€ 1,5 milhão
O time equatoriano avançou na liderança do Grupo H da Libertadores, com 13 pontos, superando Rosário Central (Argentina), Universidad Central (Venezuela) e Libertad (Paraguai). Nas oitavas de final, passou pelo Tolima, da Colômbia, com vitórias fora de casa (1x0) e em casa (3x1). Além de viver grande momento, o clube chega ao confronto com o Flamengo com o trunfo da altitude considerável de 2.850 metros em seu estádio, com capacidade para 12 mil torcedores.
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Retrospecto entre Flamengo e Del Valle
A história recente do duelo entre Flamengo e Independiente del Valle é marcante. Apesar de o retrospecto ser favorável ao Rubro-Negro, com três vitórias, um empate e duas derrotas, os dois lados já riram e choraram nos seus encontros.
No início de 2020, o time brasileiro venceu a Recopa Sul-Americana contra o equatoriano. No mesmo ano, o destino quis colocá-los frente a frente na fase de grupos da Libertadores. No Equador, a vitória por 5 a 0 dos donos da casa parecia uma vingança concluída. No entanto, no novo enfrentamento no Maracanã, a goleada por 4 a 0 foi rubro-negra. Três anos depois, em nova decisão entre as equipes na Recopa Sul-Americana, o troféu ficou na posse do Del Valle.
Jogos entre Flamengo e Del Valle:
- 19/02/2020: Independiente del Valle 2 x 2 Flamengo - Recopa Sul-Americana (ida)
- 26/02/2020: Flamengo 3 x 0 Independiente del Valle - Recopa Sul-Americana (volta)
- 17/09/2020: Independiente del Valle 5 x 0 Flamengo - Fase de grupos da Libertadores (ida)
- 30/09/2020: Flamengo 4 x 0 Independiente del Valle - Fase de grupos da Libertadores (volta)
- 21/02/2023: Independiente del Valle 1 x 0 Flamengo - Recopa Sul-Americana (ida)
- 28/02/2023: Flamengo 1 (4) x (5) 0 Independiente del Valle - Recopa Sul-Americana (volta)
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