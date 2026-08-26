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Formador de Plata e craques mundiais, Del Valle enfrentará o Flamengo em grande fase

Equipe tem vantagem impressionante na liderança do Campeonato Equatoriano

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 16:59
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Perello e Briones comemoram gol do Independiente del Valle sobre o Deportes Tolima nas oitavas de final da Libertadores
Perello e Briones comemoram gol do Independiente del Valle sobre o Deportes Tolima nas oitavas de final da Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

O equatoriano Independiente del Valle será o adversário do Flamengo nas quartas de final da Libertadores, com jogos de ida e volta em setembro. O confronto é com um velho conhecido rubro-negro, que deixou recordações boas e ruins de duelos passados. Cada vez mais consolidado, o clube passou a figurar entre as potências sul-americanas nos últimos anos, quando recebeu investimento de empresários e priorizou a formação de jovens talentos.

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De desconhecido a referência

O Independiente Del Valle foi fundado em 1958 por operários de Sangolquí, mas não fazia parte do grupo dos grandes equatorianos. Pelo contrário, chegou a virar um time amador entre as décadas de 1980 e 1990. No entanto, em 2007, os empresários Michel Deller e Franklin Tello, por meio da empresa Sociedad Farley S.A., adquiriram a equipe.

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A partir de então, a ascensão foi meteórica, com acessos da Série C para a Série B e, em 2010, a primeira aparição na Série A do Campeonato Equatoriano. Em 2016, o clube encantou a América do Sul com a campanha até a final da Libertadores, na qual foi derrotado pelo Atlético Nacional, da Colômbia. Desde então, já faturou diversos títulos nacionais, além de duas vezes a Copa Sul-Americana.

Títulos do Independiente Del Valle:

  • Copa Sul-Americana (2x): 2019 e 2022
  • Recopa Sul-Americana (1x): 2023
  • Campeonato Equatoriano (3x): 2021, 2025 e 2026
  • Copa do Equador (1x): 2022
  • Supercopa do Equador (2x): 2023 e 2026

A nova gestão construiu um centro de treinamento de alto nível e uma nova arena em Quito, o Estádio Banco Guayaquil, mas obteve sucesso por meio de uma filosofia muito clara: foco no mapeamento, captação e desenvolvimento de jovens talentos.

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Atualmente, o clube investe de 25% a 30% do orçamento anual na formação de atletas e cativa as promessas ao oferecer ensino em colégio próprio, alimentação, hospedagem, transporte e a garantia de uma metodologia de alto nível, comprovada pelos repetidos casos de sucesso.

Na última Copa do Mundo, 14 dos 26 jogadores que representaram a seleção equatoriana foram revelados pelo Independiente del Valle. E a lista inclui nomes que estão entre os melhores do planeta em suas posições, como Piero Hincapié, defensor polivalente do Arsenal, William Pacho, zagueiro do PSG, e Moisés Caicedo, volante do Chelsea.

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Os convocados do Equador formados no Del Valle:

JogadorClubePosição

Moisés Ramírez

Kifisia

Goleiro

Willian Pacho

PSG

Defensor

Piero Hincapié

Arsenal

Defensor

Joel Ordóñez

Club Brugge

Defensor

Yaimar Medina

KRC Genk

Defensor

Angelo Preciado

Atlético-MG

Defensor

Moisés Caicedo

Chelsea

Meio-campista

Jordy Alcívar

Independiente del Valle

Meio-campista

Pedro Vite

Pumas

Meio-campista

Alan Franco

Atlético-MG

Meio-campista

Kendry Páez

River Plate

Meio-campista

Gonzalo Plata

Flamengo

Atacante

Alan Minda

Atlético-MG

Atacante

Anthony Valencia

Antuérpia

Atacante

Os talentos da equipe de Sangolquí, evidentemente, também cativaram o futebol brasileiro. Atualmente, são sete jogadores lá criados no Brasileirão: Alan Franco (Atlético-MG), José Andrés Hurtado (RB Bragantino), Gonzalo Plata (Flamengo), Keny Arroyo (Cruzeiro), Alan Minda (Atlético-MG), Angelo Preciado (Atlético-MG) e Cristhian Loor (Botafogo). No total, 19 joias lapidadas pelo Del Valle vieram parar no Brasil desde o início do projeto.

Do Del Valle para o Brasileirão:

JogadorClube atualPor onde passou?

Alan Franco

Atlético-MG

Atlético-MG

José Andrés Hurtado

RB Bragantino

RB Bragantino

Júnior Sornoza

Independiente del Valle

Corinthians e Fluminense

Gonzalo Plata

Flamengo

Flamengo

Léo Realpe

Famalicão

RB Bragantino

Keny Arroyo

Cruzeiro

Cruzeiro

Jefferson Orejuela

FC Cajamarca

Fluminense

Alan Minda

Atlético-MG

Atlético-MG

Angelo Preciado

Atlético-MG

Atlético-MG

Jhoanner Chávez

RC Lens

Bahia

Eryc Castillo

Alianza Lima

Vitória

Bryan García

Deportivo Cuenca

Athletico-PR

Jhegson Méndez

Independiente del Valle

São Paulo

Anthony Landázuri

CD Tenerife

Fortaleza

Luis Caicedo

Estudiantes de Mérida

Cruzeiro

Bryan Cabezas

Nenhum

Fluminense

Gabriel Cortez

Libertad FC

Botafogo

Jackson Porozo

Club Tijuana

Santos

Cristhian Loor

Botafogo

Botafogo

Os times brasileiros também foram atrás de treinadores do Del Valle, que costuma apostar em profissionais jovens, com características ofensivas e, claro, dispostos a dar espaço para atletas da base. O argentino Martín Anselmi, que treinou os equatorianos entre 2022 e 2023, passou pelo Botafogo nesta temporada. Já o espanhol Miguel Ángel Ramírez, que comandou o "Matador de Gigantes" entre 2019 e 2020, esteve no Internacional em 2021.

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Atualmente, o técnico é o uruguaio Joaquín Papa, de apenas 39 anos, cujo trabalho fenomenal faz parecer ser questão de tempo para também despertar olhares do Brasil ou da Europa.

Bruno Henrique Flamengo Pacho PSG mundial
Bruno Henrique é marcado pelo zagueiro Pacho, ex-Del Valle, na final da Copa Intercontinental de 2025 entre Flamengo e PSG (Foto: Karim Jaafar / AFP)

Abre o olho, Flamengo!

Além de classificado na Libertadores, o Independiente del Valle sobra no Campeonato Equatoriano, com 67 pontos conquistados em 78 possíveis, saldo de gols de +38 e vantagem de 23 pontos sobre o segundo colocado, o Aucas, possibilitados por sequência de 16 vitórias consecutivas.

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O artilheiro da equipe é o paraguaio Carlos González, de 33 anos, que soma oito gols em 15 jogos na liga e sete gols em oito partidas na Libertadores. Outro nome importante é o volante Jordy Alcívar, convocado pela seleção equatoriana para a Copa do Mundo. Entre os mais jovens, destaque para o ponta Emerson Pata, de 22 anos, que já desperta interesse do futebol europeu.

O armador do time de Joaquín Papa é o experiente Júnior Sornoza, ex-Fluminense e Corinthians. O elenco ainda conta com outro velho conhecido do futebol brasileiro, Juan Cazares, atualmente entregue ao departamento médico com uma lesão grave. Quem também está contundido é o meia Patrik Mercado, de 23 anos, jogador mais valioso do elenco, segundo o "Transfermarkt".

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Jogadores mais valiosos do Independiente del Valle:

JogadorPosiçãoValor

Patrik Mercado

Meia-atacante

€ 5,5 milhões

Hugo Quintana

Meio-campista

€ 2,2 milhões

Jordy Alcívar

Volante

€ 2 milhões

Matías Perelló

Ponta

€ 2 milhões

Layan Loor

Lateral

€ 1,5 milhão

Emerson Pata

Ponta

€ 1,5 milhão

O time equatoriano avançou na liderança do Grupo H da Libertadores, com 13 pontos, superando Rosário Central (Argentina), Universidad Central (Venezuela) e Libertad (Paraguai). Nas oitavas de final, passou pelo Tolima, da Colômbia, com vitórias fora de casa (1x0) e em casa (3x1). Além de viver grande momento, o clube chega ao confronto com o Flamengo com o trunfo da altitude considerável de 2.850 metros em seu estádio, com capacidade para 12 mil torcedores.

Carlos González, artilheiro do Independiente del Valle, comemora mais um gol na Libertadores
Carlos González, artilheiro do Independiente del Valle, comemora mais um gol na Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

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Retrospecto entre Flamengo e Del Valle

A história recente do duelo entre Flamengo e Independiente del Valle é marcante. Apesar de o retrospecto ser favorável ao Rubro-Negro, com três vitórias, um empate e duas derrotas, os dois lados já riram e choraram nos seus encontros.

No início de 2020, o time brasileiro venceu a Recopa Sul-Americana contra o equatoriano. No mesmo ano, o destino quis colocá-los frente a frente na fase de grupos da Libertadores. No Equador, a vitória por 5 a 0 dos donos da casa parecia uma vingança concluída. No entanto, no novo enfrentamento no Maracanã, a goleada por 4 a 0 foi rubro-negra. Três anos depois, em nova decisão entre as equipes na Recopa Sul-Americana, o troféu ficou na posse do Del Valle.

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Jogos entre Flamengo e Del Valle:

  1. 19/02/2020: Independiente del Valle 2 x 2 Flamengo - Recopa Sul-Americana (ida)
  2. 26/02/2020: Flamengo 3 x 0 Independiente del Valle - Recopa Sul-Americana (volta)
  3. 17/09/2020: Independiente del Valle 5 x 0 Flamengo - Fase de grupos da Libertadores (ida)
  4. 30/09/2020: Flamengo 4 x 0 Independiente del Valle - Fase de grupos da Libertadores (volta)
  5. 21/02/2023: Independiente del Valle 1 x 0 Flamengo - Recopa Sul-Americana (ida)
  6. 28/02/2023: Flamengo 1 (4) x (5) 0 Independiente del Valle - Recopa Sul-Americana (volta)
Pedro, do Flamengo, é derrubado por jogador do Independiente del Valle na Recopa Sul-Americana de 2020
Pedro, do Flamengo, é derrubado por jogador do Independiente del Valle na Recopa Sul-Americana de 2020 (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)
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