Meio-campista deixa o Manchester City e reforça rival na Premier League Nico González chega aos Magpies por 52 milhões de libras

O Manchester City oficializou nesta terça-feira (26) a saída de Nico González para o Newcastle. O meio-campista espanhol, de 24 anos, assinou contrato de longa duração com os Magpies em uma negociação que pode alcançar 52 milhões de libras, encerrando uma passagem de uma temporada e meia pelo clube de Manchester.

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O jogador, que perdeu espaço com Enzo Maresca, havia manifestado anteriormente o desejo de continuar no City, mas acabou deixando a equipe antes do fechamento da janela de transferências. No Newcastle, ele chega para ocupar uma posição considerada prioritária pelo técnico Matthias Jaissle.

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O acordo prevê 47 milhões de libras em valor fixo, além de outros 3 milhões em bônus, segundo informações divulgadas pela imprensa europeia. O negócio representa praticamente a recuperação do investimento feito pelo City na contratação do espanhol, adquirido junto ao Porto em janeiro de 2025.

Nico González celebra chegada ao Newcastle

González já realizou os exames médicos e foi apresentado pelo Newcastle. O meio-campista destacou a recepção encontrada no novo clube e lembrou das experiências que teve no St. James' Park como adversário.

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– Estou muito feliz por estar aqui neste clube incrível. Só ouvi coisas boas sobre o clube e a cidade, então estou muito animado para morar aqui e fazer parte deste projeto – afirmou.

Nico González em apresentação pelo Newcastle (Foto: Reprodução/X)

O espanhol também ressaltou a atmosfera do estádio, onde enfrentou o Newcastle duas vezes durante sua passagem pelo Manchester City.

– Já joguei duas vezes no St. James' Park com o Manchester City e foi muito difícil. A atmosfera era incrível e os torcedores são muito apaixonados. Mal posso esperar para vivenciar isso como jogador da casa – acrescentou.

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Para Jaissle, a contratação atende a uma necessidade importante do elenco. O treinador destacou a capacidade do novo reforço de contribuir tanto na construção das jogadas quanto na fase defensiva.

– Ele traz muita qualidade e experiência de elite em uma área fundamental do campo. Nico é um jogador com muita força no ataque, capaz de impulsionar a equipe para frente e, ao mesmo tempo, manter a calma sob pressão – disse.

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Passagem pelo Manchester City

González chegou ao City em janeiro de 2025, depois de se destacar no Porto. Ao longo de sua passagem pela equipe inglesa, disputou 59 partidas, sendo titular em 40 delas. O espanhol também chegou a receber de Pep Guardiola a comparação com Rodri por suas características no meio-campo.

Apesar de ter ganhado espaço em determinados momentos, o jogador não conseguiu se firmar de maneira definitiva no elenco. A chegada de novas opções para o setor e a reformulação promovida pelo Manchester City contribuíram para a saída nesta janela.

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No Newcastle, González encontrará um cenário diferente. O clube perdeu peças importantes do meio-campo nos últimos meses e buscava um jogador com experiência na Premier League para reforçar a posição. A contratação também se encaixa no perfil de atleta jovem, mas já com passagem por grandes clubes europeus, procurado pelo projeto de Jaissle.

Na última temporada, entre os meio-campistas das cinco principais ligas europeias com pelo menos 900 minutos disputados, González liderou em turnovers por partida, com média de 2,13. Na Premier League, também ficou entre os cinco melhores da posição em passes que quebraram linhas, com 12 por jogo.

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