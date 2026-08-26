Savinho estreia com gol, e Tottenham goleia na Copa da Liga Inglesa
Spurs venceu o Charlton por 5 a 1
Savinho precisou de pouco mais de dez minutos em campo para marcar pela primeira vez com a camisa do Tottenham. O atacante brasileiro saiu do banco no segundo tempo e balançou as redes na goleada por 5 a 1 sobre o Charlton, nesta quarta-feira (26), pela segunda fase da Copa da Liga Inglesa. O resultado garantiu os Spurs na próxima etapa da competição.
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Recém-contratado após deixar o Manchester City, o brasileiro começou a partida entre os reservas e entrou aos 25 minutos da etapa final, no lugar de Solanke. Aos 37, aproveitou uma jogada pelo lado direito para fazer sua primeira participação decisiva pelo novo clube.
Savinho entra e marca em poucos minutos
Na jogada do gol, Savinho recebeu aberto pela direita e partiu para cima da marcação. O atacante conseguiu superar dois defensores antes de finalizar rasteiro, com a perna esquerda, no canto do goleiro do Charlton.
O brasileiro ainda participou diretamente do quinto gol do Tottenham. Três minutos depois de balançar as redes, Savinho recebeu dentro da área, voltou a driblar o marcador e finalizou de esquerda. A bola desviou no zagueiro Ben Davies antes de entrar.
A estreia também marcou uma mudança visual para o atacante. Embora tenha sido anunciado pelo Tottenham como Savio, o jogador vestiu a camisa 17 com "Sávio" estampado nas costas, deixando de utilizar o apelido "Savinho" no uniforme.
Tottenham constrói goleada no segundo tempo
Antes da entrada do brasileiro, o Tottenham já havia construído uma vantagem confortável. Mikey Moore abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, e Solanke ampliou quatro minutos depois, após aproveitar uma sobra dentro da área.
Na etapa final, Kevin Danso marcou de cabeça aos 20 minutos, após cobrança de falta, deixando o time londrino ainda mais tranquilo no confronto. A entrada de Savinho, porém, aumentou o poder ofensivo da equipe, que encontrou mais dois gols em sequência.
O Charlton descontou aos 41 minutos, com Lloyd Jones, de cabeça, mas não conseguiu ameaçar a classificação do Tottenham. Com o 5 a 1, os Spurs avançaram à terceira fase da Copa da Liga Inglesa.
Savinho agora terá pela frente seu primeiro compromisso na Premier League pelo novo clube. O Tottenham recebe o Newcastle no sábado (29), às 13h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Inglês.
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