Menos de 24 horas após se classificar para a Champions, equipe volta a jogar
Equipe venceu ambos os duelos
O Bodo/Glimt terá pouco tempo para comemorar a vaga na fase de liga da Champions League. Depois de vencer o N.E.C. por 3 a 0 na noite de terça-feira (25), o time norueguês volta ao campo nesta quarta (26), desta vez contra o Fauske/Sprint, pela primeira rodada da Copa da Noruega.
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O compromisso acontece cerca de 24 horas depois da partida que confirmou a presença da equipe na principal competição de clubes da Europa pelo segundo ano consecutivo. O duelo desta quarta foi disputado fora de casa, no estádio do Fauske/Sprint, localizado a aproximadamente 50 quilômetros de Bodo, e foi vencido por 5 a 0.
A sequência chama atenção pelo curto intervalo entre os dois compromissos. Enquanto o confronto com o N.E.C. valia a classificação para a fase de liga da Champions, a partida desta quarta abre a campanha do Bodo/Glimt na Copa da Noruega, competição que o clube conquistou na temporada passada.
Bodo/Glimt confirma classificação com goleada
O time de Kjetil Knutsen chegou ao segundo confronto diante do N.E.C. com vantagem após vencer por 3 a 1 na Holanda. A situação ficou ainda mais favorável logo no início da partida de volta, quando o goleiro Crettaz foi expulso aos três minutos por tocar a bola com a mão fora da área.
Com um jogador a mais durante praticamente todo o duelo, o Bodo/Glimt tomou conta das ações ofensivas e terminou com 21 finalizações, contra apenas três do adversário. Apesar da superioridade, o primeiro gol saiu somente nos acréscimos da etapa inicial, com Bjorkan aproveitando uma jogada rápida para abrir o placar.
A equipe norueguesa ampliou pouco depois, ainda antes do intervalo, com Auklend. Na segunda etapa, o terceiro gol veio aos 28 minutos, quando Fonville desviou para a própria meta após uma jogada construída pelo Bodo/Glimt.
O resultado fechou o confronto em 6 a 1 no placar agregado e confirmou novamente o clube na fase de liga da Champions.
Clube vive sequência de destaque
A classificação reforça a evolução do Bodo/Glimt no cenário europeu. Na temporada passada, o clube avançou até as oitavas de final da Champions, depois de eliminar a Inter de Milão nos playoffs.
Além da campanha continental, a equipe também terminou a última temporada com o título da Copa da Noruega, o terceiro da história do clube na competição. As conquistas anteriores haviam acontecido em 1975 e 1993.
O próximo compromisso, portanto, será justamente pela competição que o Bodo/Glimt venceu na temporada passada. A equipe deixa temporariamente de lado a Champions para enfrentar o Fauske/Sprint, poucas horas depois de garantir mais uma participação na fase de liga europeia.
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