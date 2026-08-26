Champions League 2026/27: veja todos os times classificados
Últimos participantes foram conhecidos nesta quarta-feira (26)
Após o fim da fase eliminatória, a Champions League 2026/27 conheceu os 36 participantes definidos para a fase de liga. A lista reúne os principais clubes do futebol europeu, como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern de Munique e PSG, além de equipes que garantiram presença após disputar os playoffs, como Bodo/Glimt, LASK, Sabah FK, AEK Atenas, Slovan Bratislava, Viking e Fenerbahçe.
➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional
Inglaterra e Espanha serão os países com mais representantes na competição, com cinco clubes cada. Os ingleses terão Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City e Manchester United. Já a Espanha será representada por Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal e Real Betis.
A Alemanha terá quatro equipes: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig e Stuttgart. O mesmo número de representantes pertence à Itália, com Inter de Milão, Roma, Napoli e Como.
A França aparece com PSG, Lille e Lens, enquanto Portugal terá Sporting e Porto. Nos Países Baixos, os classificados são PSV e Feyenoord.
+Como funciona o sorteio da Champions League? Entenda as regras
Confira os 36 times da Champions League
Além dos clubes das principais ligas, a fase de liga contará com representantes de outros países europeus. Club Brugge, da Bélgica; Galatasaray, da Turquia; Shakhtar Donetsk, da Ucrânia; e Slavia Praga, da Tchéquia, estão entre os classificados.
A Noruega terá dois representantes, Bodo/Glimt e Viking Fotballklubb. O país chamou atenção especialmente pelo desempenho do Bodo/Glimt, que voltou à fase de liga depois de alcançar as oitavas de final na edição anterior.
A lista também conta com LASK, da Áustria; Sabah FK, do Azerbaijão; AEK Atenas, da Grécia; Slovan Bratislava, da Eslováquia; e Fenerbahçe, da Turquia.
O Sabah FK é uma das principais novidades da edição. O clube do Azerbaijão eliminou o Hapoel Be'er Sheva nos playoffs e garantiu pela primeira vez em sua história um lugar na fase de liga da principal competição de clubes da Europa.
Confira todos os classificados:
- Inglaterra: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa e Liverpool
- Espanha: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal e Real Betis
- Alemanha: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig e Stuttgart
- Itália: Inter de Milão, Roma, Napoli e Como
- França: PSG, Lille e Lens
- Portugal: Sporting e Porto
- Países Baixos: PSV e Feyenoord
- Outros países: Club Brugge (Bélgica), Galatasaray (Turquia), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Slavia Praga (Tchéquia), Bodo/Glimt (Noruega), LASK (Áustria), Sabah FK (Azerbaijão), AEK Atenas (Grécia), Slovan Bratislava (Eslováquia), Viking Fotballklubb (Noruega) e Fenerbahçe (Turquia).
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Como funciona o sorteio da Champions League? Entenda as regrasHá 8 minutos
Futebol Internacional
Savinho estreia com gol, e Tottenham goleia na Copa da Liga InglesaHá 46 minutos
Futebol Internacional
Com hat-trick de Mbappé, Real Madrid vence em La LigaHá 48 minutos
Futebol Internacional
Menos de 24 horas após se classificar para a Champions, equipe volta a jogarHá 58 minutos
Flamengo
Formador de Plata e craques mundiais, Del Valle enfrentará o Flamengo em grande faseHá 1 hora
Futebol Internacional
Meio-campista deixa o Manchester City e reforça rival na Premier LeagueHá 1 hora
Mais LANCE!