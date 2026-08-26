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Champions League 2026/27: veja todos os times classificados

Últimos participantes foram conhecidos nesta quarta-feira (26)

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 18:45
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Troféu da Champions League no sorteio das oitavas de final (Foto: Harold CUNNINGHAM / AFP)
Troféu da Champions League no sorteio das oitavas de final (Foto: Harold CUNNINGHAM / AFP)

Após o fim da fase eliminatória, a Champions League 2026/27 conheceu os 36 participantes definidos para a fase de liga. A lista reúne os principais clubes do futebol europeu, como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern de Munique e PSG, além de equipes que garantiram presença após disputar os playoffs, como Bodo/Glimt, LASK, Sabah FK, AEK Atenas, Slovan Bratislava, Viking e Fenerbahçe.

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Inglaterra e Espanha serão os países com mais representantes na competição, com cinco clubes cada. Os ingleses terão Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City e Manchester United. Já a Espanha será representada por Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal e Real Betis.

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A Alemanha terá quatro equipes: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig e Stuttgart. O mesmo número de representantes pertence à Itália, com Inter de Milão, Roma, Napoli e Como.

A França aparece com PSG, Lille e Lens, enquanto Portugal terá Sporting e Porto. Nos Países Baixos, os classificados são PSV e Feyenoord.

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Troféu da Champions League exposto no sorteio dos playoffs do torneio
Troféu da Champions League exposto no sorteio dos playoffs do torneio (Foto: Harold Cunningham/AFP)

Confira os 36 times da Champions League

Além dos clubes das principais ligas, a fase de liga contará com representantes de outros países europeus. Club Brugge, da Bélgica; Galatasaray, da Turquia; Shakhtar Donetsk, da Ucrânia; e Slavia Praga, da Tchéquia, estão entre os classificados.

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A Noruega terá dois representantes, Bodo/Glimt e Viking Fotballklubb. O país chamou atenção especialmente pelo desempenho do Bodo/Glimt, que voltou à fase de liga depois de alcançar as oitavas de final na edição anterior.

A lista também conta com LASK, da Áustria; Sabah FK, do Azerbaijão; AEK Atenas, da Grécia; Slovan Bratislava, da Eslováquia; e Fenerbahçe, da Turquia.

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O Sabah FK é uma das principais novidades da edição. O clube do Azerbaijão eliminou o Hapoel Be'er Sheva nos playoffs e garantiu pela primeira vez em sua história um lugar na fase de liga da principal competição de clubes da Europa.

Confira todos os classificados:

  1. Inglaterra: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa e Liverpool
  2. Espanha: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal e Real Betis
  3. Alemanha: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig e Stuttgart
  4. Itália: Inter de Milão, Roma, Napoli e Como
  5. França: PSG, Lille e Lens
  6. Portugal: Sporting e Porto
  7. Países Baixos: PSV e Feyenoord
  8. Outros países: Club Brugge (Bélgica), Galatasaray (Turquia), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Slavia Praga (Tchéquia), Bodo/Glimt (Noruega), LASK (Áustria), Sabah FK (Azerbaijão), AEK Atenas (Grécia), Slovan Bratislava (Eslováquia), Viking Fotballklubb (Noruega) e Fenerbahçe (Turquia).

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