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Ansu Fati vive 'mistério' no Monaco e ainda não estreou na temporada

Jogador teve lesão agravada

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 16:21
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Ansu Fati em treino no Monaco
Ansu Fati em treino no Monaco (Foto: Reprodução/X)

Ansu Fati ainda não entrou em campo pelo Monaco na temporada 2026/27 e tem a estreia adiada por um problema muscular. O atacante espanhol sofreu uma lesão na panturrilha direita durante a pré-temporada, voltou a sentir o local quando estava próximo de ser liberado e agora tem previsão de retorno apenas para setembro.

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O cenário chama atenção porque Fati vinha de uma temporada em que recuperou espaço no clube francês e convenceu a diretoria a exercer a opção de compra por 11 milhões de euros. O jogador também conta com a confiança de Filipe Luís, que aprovou sua permanência no elenco após assumir o comando da equipe.

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O último jogo de Fati aconteceu em 17 de maio, na vitória por 5 a 4 sobre o Strasbourg, pela última rodada da temporada passada. Desde então, o atacante não disputou nenhuma partida oficial.

Lesão voltou quando Ansu Fati estava perto do retorno ao Monaco

A ausência começou durante a preparação para a nova temporada. Ansu Fati apresentou um desconforto muscular na panturrilha e precisou interromper o trabalho com o restante do elenco. O atacante chegou a evoluir na recuperação e se aproximou do retorno aos treinamentos, mas voltou a sentir dores na região e precisou reduzir novamente a carga.

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O Monaco, por isso, adotou uma postura cautelosa. O clube não pretende acelerar o processo, principalmente pelo histórico de problemas físicos do jogador. Filipe Luís também aguarda que o espanhol esteja completamente recuperado antes de voltar a relacioná-lo.

Com isso, Fati já ficou fora dos dois primeiros compromissos oficiais do Monaco, contra o Górnik, pela fase eliminatória da Conference League, e diante do Le Havre, pela estreia na Ligue 1. Ele também não estará disponível para o duelo de volta contra os poloneses nesta quinta-feira.

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A tendência é que o atacante perca ainda os dois próximos compromissos considerados importantes para o início da campanha: o confronto com o Olympique de Marseille, no domingo, e a partida contra o PSG, na sexta-feira seguinte.

Ansu Fati em treino no Monaco
Ansu Fati em treino no Monaco (Foto: Reprodução/X)

A situação interrompe um momento positivo do espanhol no clube. Na temporada passada, Ansu Fati participou diretamente de 12 gols em todas as competições, sendo 11 pela Ligue 1 e um na Champions League. O desempenho foi suficiente para o Monaco decidir pela contratação em definitivo.

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O atacante havia chegado ao clube por empréstimo e conseguiu recuperar protagonismo após um período de dificuldades no Barcelona. A sequência também fez com que o Monaco apostasse na permanência do jogador, decisão posteriormente respaldada por Filipe Luís.

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