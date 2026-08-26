Com hat-trick de Mbappé, Real Madrid vence em La Liga
Real Madrid goleia a Real Sociedad por 4 a 1 dentro de casa
O Real Madrid venceu a Real Sociedad por 4 a 1 nesta quarta-feira (26), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pela segunda rodada de La Liga. Kylian Mbappé foi o grande destaque do confronto ao balançar as redes três vezes, enquanto Vini Jr. completou o placar para os donos da casa. Luka Sucic descontou para a equipe visitante.
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O primeiro tempo foi bastante movimentado e marcado por chances perigosas para ambos os lados. A Real Sociedad assustou logo aos 10 minutos com um bom chute de Oyarzabal e voltou a criar perigo com uma finalização de Sergio Gómez que assustou a torcida merengue. O Real Madrid respondeu com Vini Jr., que chutou após receber passe de Mbappé, e com o próprio atacante francês, servido por um belo passe de Valverde aos 35 minutos. No entanto, após a bola rebater em Konaté, a sobra ficou limpa para Sucic, que não desperdiçou e deixou tudo igual no placar antes do intervalo.
No início do segundo tempo, Mbappé desperdiçou uma oportunidade cara a cara com o goleiro, mas se redimiu em seguida: após tabela rápida com Jude Bellingham, o camisa 10 recolocou o Real Madrid à frente no placar. A pressão merengue seguiu sufocante na saída de bola adversária, até que Bellingham recuperou a posse, fez bela jogada individual e serviu Vini Jr., que apenas empurrou para o fundo das redes para marcar seu primeiro gol na temporada. Aos 35 minutos da etapa final, após grande passe de Vini Jr., Mbappé anotou seu terceiro tento no jogo. Ainda deu tempo de Brahim Díaz balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento de Carlos Espí na origem da jogada.
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Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Vini Jr., Bellingham e Mbappé. O trio de ataque merengue funcionou em sintonia perfeita no segundo tempo e foi fundamental para construir a goleada dentro do Santiago Bernabéu.
Deu aula 🏅
Bellingham. Com duas belas assistências e controle absoluto das ações no meio-campo, o meia inglês ditou o ritmo da equipe e foi essencial para o Real Madrid conquistar sua segunda vitória em La Liga.
Ficou abaixo 📉
Beitia. O zagueiro da Real Sociedad teve a difícil missão de tentar parar o trio ofensivo merengue, mas acabou sobrecarregado pela intensidade do Real Madrid na etapa final.
✅ Ficha técnica
Real Madrid 🆚 Real Sociedad
Campeonato Espanhol – 2ᵉ rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madri (Espanha)
🥅 Gols: Mbappé (RMA), 35'/1°T (1-0), Sucic (RSO), 42'/1°T (1-1), Mbappé (RMA), 60'/2°T (2-1), Vini Jr. (RMA), 68'/2°T (3-1) e Mbappé (RMA), 80'/2°T (4-1)
🟨 Cartões amarelos: Carreras (RMA), Herrera (RSO), Aramburu (RSO), Beitia (RSO), Konaté (RMA) e Camavinga (RMA)
🟥 Cartões vermelhos: -
REAL MADRID (Técnico: José Mourinho):
Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen e Álvaro Carreras; Federico Valverde, Bernardo Silva, Jude Bellingham e Arda Güler; Vinicius Júnior e Kylian Mbappé.
REAL SOCIEDAD (Técnico: Pellegrino Matarazzo):
Álex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martín, Igor Zubeldía e Sergio Gómez; Takefusa Kubo, Carlos Soler, Ander Barrenetxea e Yangel Herrera; Luka Sučić e Orri Óskarsson
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Mateu Busquets Ferrer (ESP)
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