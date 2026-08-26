Como funciona o sorteio da Champions League? Entenda as regras Evento será realizado na França e definirá confrontos da fase de liga

A Uefa fará o sorteio dos confrontos referentes a fase de liga da Champions League entre os 36 clubes presentes, nesta quinta-feira (27). Nos últimos dois dias, as últimas sete vagas da competição foram preenchidas.

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No sorteio da Champions League, as 36 equipes serão divididas em quatro potes com nove clubes em cada "urna". A divisão dos times dentro desses potes terá como base o ranking de coeficiente dos clubes da Uefa.

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Esse modelo de sorteio começou a ser implementado na temporada 2024/2025 e conta com o suporte de um software. Os clubes enfrentarão dois adversários de cada pote e essas escolhas serão definidas pelo computador. Times do mesmo país não podem se enfrentar na fase de liga da Champions League.

Como está a divisão dos potes do sorteio da Champions League?

Pote 1: PSG, Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milão, Manchester City, Arsenal, Barcelona e Atlético de Madrid. Pote 2: Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis e PSV. Pote 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray e Fenerbahce. Porte 4: Slavia Praga, Stuttgart, LASK, Como, Lens, Sabah Baku, AEK Atenas, Viking e Slovan Bratislava.

O Lance! exemplifica o sorteio com uma possível combinação que pode ser definida pela tecnologia responsável por escolher os confrontos na fase de liga da Champions League. A redação utilizará o exemplo do PSG, que é o atual bicampeão do torneio.

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Exemplo: PSG enfrenta Inter de Milão, Barcelona, Aston Villa, PSV, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Stuttgart e AEK Atenas.

Jogadores do PSG celembram conquista da Champions League sobre o Arsenal, em Budapeste (Foto: Franck Fife/AFP)

Como funciona a competição?

Na fase de liga da Champions League, os clubes enfrentam seus adversários definidos no sorteio, o que totalizam oito jogos. Em um formato de pontos corridos, os oito primeiros colocados se classificam diretamente para as oitavas de final do torneio.

As equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação se enfrentam na fase de 16 avos de final em jogos de ida e volta em busca de uma vaga nas oitavas de final. No mata-mata, todos os duelos são realizados em partidas de turno e returno, mas a decisão é realizada em um único confronto.

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