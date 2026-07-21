Tottenham anuncia chegada de Robertson, lateral ex-Liverpool
Ídolo do Liverpool se despediu do clube na última temporada e assinou com o Tottenham
O Tottenham anunciou nesta terça-feira (21) a contratação do lateral-esquerdo Andy Robertson. O internacional escocês assinou com o clube londrino sem custos, após encerrar seu contrato com o Liverpool ao término da temporada.
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Aos 32 anos, Robertson coloca fim a uma trajetória de nove temporadas pelos Reds, período em que se consolidou como um dos principais laterais-esquerdos do futebol europeu e conquistou alguns dos títulos mais importantes da história recente do clube.
Robertson encerra ciclo vitorioso no Liverpool
Contratado pelo Liverpool em 2017, disputou centenas de partidas e foi peça fundamental na equipe comandada por Jürgen Klopp. Durante sua passagem por Anfield, conquistou duas Premier Leagues, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa e a Champions League de 2019, além de disputar outras duas finais da principal competição europeia.
Reconhecido pela intensidade, capacidade ofensiva e regularidade, o lateral marcou 14 gols e distribuiu 69 assistências com a camisa do Liverpool.
O escocês já havia comunicado em abril que deixaria o clube ao fim do contrato.
De Zerbi destaca liderança do reforço
O técnico Roberto De Zerbi comemorou a chegada do experiente lateral e destacou o impacto que Robertson pode ter dentro e fora de campo.
— Andy é alguém que admiro há muitos anos. Ele trará qualidade técnica excepcional, experiência, liderança e mentalidade vencedora para o nosso time. Ele provou seu valor no mais alto nível durante muito tempo e pode ser um jogador importante para nós dentro e fora de campo. Estou ansioso para trabalhar com ele e ver o impacto positivo que terá sobre todos ao seu redor — afirmou.
Reforço em momento crítico do Tottenham na Premier League
O Tottenham garantiu sua permanência na Premier League apenas na rodada final da última temporada e busca montar um elenco mais competitivo para 2026/27. A contratação de Robertson faz parte da estratégia do clube de adicionar jogadores experientes e acostumados a disputar títulos.
Antes de iniciar os trabalhos com a nova equipe, o lateral ainda defenderá a Escócia na Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.
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