Florentino Pérez veta contratação de Rodri no Real Madrid, diz jornalista Presidente merengue barra tratativas pelo volante do Manchester City

Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo após liderar a Espanha rumo ao bicampeonato, o meio-campista Rodri alimentava o desejo de retornar ao seu país natal para defender as cores do Real Madrid. Contudo, o presidente do clube merengue, Florentino Pérez, bloqueou categoricamente qualquer possibilidade de avanço nas tratativas para contratar o atual volante do Manchester City.

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Rodri com o troféu de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Odd Andersen / AFP)

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De acordo com apuração do jornalista Fabrizio Romano, o mandatário madrilenho optou por não contar com o atleta de 30 anos em seu planejamento esportivo, impedindo a abertura de conversações oficiais ao longo das últimas semanas. A decisão encerra, ao menos no momento, a intenção do volante de vestir a camisa da equipe da capital espanhola após a consagração na Copa do Mundo.

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Apesar de rejeitar a chegada do espanhol, o Real Madrid segue ativo no mercado e montando um elenco de peso para a sequência da temporada. Agora sob o comando do técnico José Mourinho, o clube da capital acertou as contratações do meia-atacante português Bernardo Silva e do lateral-esquerdo Marc Cucurella, que também se sagrou campeão mundial pela seleção espanhola.

Mourinho, o novo treinador do Real Madrid (Foto: Reprodução)

Trajetória de conquistas no futebol europeu

Revelado pelas categorias de base do Villarreal em 2015, Rodri ganhou projeção nacional ao se transferir para o Atlético de Madrid em 2018. O desempenho de alto nível na equipe colchonera chamou a atenção do técnico Pep Guardiola, que articulou sua ida para o Manchester City em 2019.

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No futebol inglês, o meio-campista se estabeleceu como uma das peças centrais do período mais vitorioso da história dos Citizens. Em seu currículo pelo clube britânico, o jogador acumula um título da Champions League, quatro edições da Premier League e duas Taças da Inglaterra. A fase iluminada do atleta rendeu ainda a conquista da Bola de Ouro em 2024 e atingiu o ápice com o troféu da Copa do Mundo conquistado pela Espanha.

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