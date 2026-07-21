Florentino Pérez veta contratação de Rodri no Real Madrid, diz jornalista
Presidente merengue barra tratativas pelo volante do Manchester City
Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo após liderar a Espanha rumo ao bicampeonato, o meio-campista Rodri alimentava o desejo de retornar ao seu país natal para defender as cores do Real Madrid. Contudo, o presidente do clube merengue, Florentino Pérez, bloqueou categoricamente qualquer possibilidade de avanço nas tratativas para contratar o atual volante do Manchester City.
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De acordo com apuração do jornalista Fabrizio Romano, o mandatário madrilenho optou por não contar com o atleta de 30 anos em seu planejamento esportivo, impedindo a abertura de conversações oficiais ao longo das últimas semanas. A decisão encerra, ao menos no momento, a intenção do volante de vestir a camisa da equipe da capital espanhola após a consagração na Copa do Mundo.
Apesar de rejeitar a chegada do espanhol, o Real Madrid segue ativo no mercado e montando um elenco de peso para a sequência da temporada. Agora sob o comando do técnico José Mourinho, o clube da capital acertou as contratações do meia-atacante português Bernardo Silva e do lateral-esquerdo Marc Cucurella, que também se sagrou campeão mundial pela seleção espanhola.
Trajetória de conquistas no futebol europeu
Revelado pelas categorias de base do Villarreal em 2015, Rodri ganhou projeção nacional ao se transferir para o Atlético de Madrid em 2018. O desempenho de alto nível na equipe colchonera chamou a atenção do técnico Pep Guardiola, que articulou sua ida para o Manchester City em 2019.
No futebol inglês, o meio-campista se estabeleceu como uma das peças centrais do período mais vitorioso da história dos Citizens. Em seu currículo pelo clube britânico, o jogador acumula um título da Champions League, quatro edições da Premier League e duas Taças da Inglaterra. A fase iluminada do atleta rendeu ainda a conquista da Bola de Ouro em 2024 e atingiu o ápice com o troféu da Copa do Mundo conquistado pela Espanha.
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