logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Florentino Pérez veta contratação de Rodri no Real Madrid, diz jornalista

Presidente merengue barra tratativas pelo volante do Manchester City

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 15:10
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Rodri ao lado dos jogadores espanhóis comemorando a conquista da Copa do Mundo.
Rodri ao lado dos jogadores espanhóis comemorando a conquista da Copa do Mundo - (Foto: Odd Andersen / AFP).

Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo após liderar a Espanha rumo ao bicampeonato, o meio-campista Rodri alimentava o desejo de retornar ao seu país natal para defender as cores do Real Madrid. Contudo, o presidente do clube merengue, Florentino Pérez, bloqueou categoricamente qualquer possibilidade de avanço nas tratativas para contratar o atual volante do Manchester City.

  • Presidente da Fifa, Gianni Infantino discursa durante evento nos Estados Unidos antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

    Javier Tebas sobe o tom, pede saída de Infantino e acusa Fifa de prejudicar o futebol

    Futebol Internacional
    Há 28 minutos
  • Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo

    Do Real Madrid ao Brasil: os motivos que explicam a queda de Ancelotti na Copa

    Seleção Brasileira
    Há 11 minutos
  • O Aston Villa venceu o Freiburg e conquistou a Europa League (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

    Aston Villa negocia contratação de dois atacantes do Chelsea

    Futebol Internacional
    Há 42 minutos

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Rodri com o troféu de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026
    Rodri com o troféu de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Odd Andersen / AFP)

    ➡️ Quem é Rodri? Conheça o volante que comanda a Espanha na final da Copa do Mundo

    De acordo com apuração do jornalista Fabrizio Romano, o mandatário madrilenho optou por não contar com o atleta de 30 anos em seu planejamento esportivo, impedindo a abertura de conversações oficiais ao longo das últimas semanas. A decisão encerra, ao menos no momento, a intenção do volante de vestir a camisa da equipe da capital espanhola após a consagração na Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    Apesar de rejeitar a chegada do espanhol, o Real Madrid segue ativo no mercado e montando um elenco de peso para a sequência da temporada. Agora sob o comando do técnico José Mourinho, o clube da capital acertou as contratações do meia-atacante português Bernardo Silva e do lateral-esquerdo Marc Cucurella, que também se sagrou campeão mundial pela seleção espanhola.

    Mourinho, o novo treinador do Real Madrid
    Mourinho, o novo treinador do Real Madrid (Foto: Reprodução)

    Trajetória de conquistas no futebol europeu

    Revelado pelas categorias de base do Villarreal em 2015, Rodri ganhou projeção nacional ao se transferir para o Atlético de Madrid em 2018. O desempenho de alto nível na equipe colchonera chamou a atenção do técnico Pep Guardiola, que articulou sua ida para o Manchester City em 2019.

    continua após a publicidade

    No futebol inglês, o meio-campista se estabeleceu como uma das peças centrais do período mais vitorioso da história dos Citizens. Em seu currículo pelo clube britânico, o jogador acumula um título da Champions League, quatro edições da Premier League e duas Taças da Inglaterra. A fase iluminada do atleta rendeu ainda a conquista da Bola de Ouro em 2024 e atingiu o ápice com o troféu da Copa do Mundo conquistado pela Espanha.

    🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Presidente da Fifa, Gianni Infantino discursa durante evento nos Estados Unidos antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

    Futebol Internacional

    Javier Tebas sobe o tom, pede saída de Infantino e acusa Fifa de prejudicar o futebol

    Há 28 minutos
    Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo

    Seleção Brasileira

    Do Real Madrid ao Brasil: os motivos que explicam a queda de Ancelotti na Copa

    Há 36 minutos
    O Aston Villa venceu o Freiburg e conquistou a Europa League (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

    Futebol Internacional

    Aston Villa negocia contratação de dois atacantes do Chelsea

    Há 43 minutos
    Memphis abraçado a Summerville, comemorando o 5º gol da Holanda na goleada contra a Suécia, na Copa do Mundo

    Futebol Internacional

    Al-Hilal acerta contratação de destaque da Holanda na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Szoboszlai - Bournemouth x Liverpool - Premier League

    Futebol Internacional

    Liverpool anuncia renovação de destaque da última temporada

    Há 1 hora
    Lautaro Díaz pelo Cruzeiro

    Cruzeiro

    Cruzeiro anuncia empréstimo de Lautaro Díaz para o Racing

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Bruno Guimarães faz sinal positivo com o polegar durante vitória do Brasil contra a Escócia

    Arsenal planeja aumentar proposta para contratar Bruno Guimarães

    Xabi Alonso em treinamentos do Chelsea

    Chelsea negocia contratação de zagueiro francês da Premier League

    Taça e bola da final da Champions League 25/26.

    Champions League terá jogos transmitidos de graça; entenda

    Alex Scott em ação pelo Bournemouth

    Gigantes da Premier League buscam contratação de meia inglês

    Montagem com Pau Cubarsí e Aymeric Laporte, da Espanha.

    Cubarsí e Laporte, da Espanha, ficam de fora da seleção da Copa do Mundo

    Olise em ação pela França na Copa do Mundo 2026

    Mulher revela que Michael Olise tem filha reconhecida após teste de DNA

    Vini Jr após realização de procedimento estético

    Harmonização facial de Vini Jr: veja antes e depois do jogador

    Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina

    Real Madrid monitora Ferran Torres, herói do título da Espanha na Copa

    Com o triunfo, Brasil se classifica em primeiro lugar na fase de grupos (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Europeus reagem a novo visual de Vini Jr: 'Irreconhecível'

    Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão

    Messi mira os mil gols e adia decisão sobre a Argentina após perder a Copa

    Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, olhando para frente e pensando

    Corinthians busca R$ 180 milhões com vendas de atletas; veja quem pode sair

    Neymar disputou a quarta Copa do Mundo da carreira, a primeira como jogador do Santos

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (21/07/2026)

    Lionel Scaloni, jogadores e membros da comissão técnica da Argentina acenam para torcedores a bordo de um ônibus aberto

    Delegação da Argentina é recebida com festa após vice na Copa do Mundo