Messi é favorito para ganhar a Bola de Ouro; veja ranking Jornal As cita Messi à frente de nomes como Rodri, Lamine Yamal e Kylian Mbappé

Apesar da derrota da Seleção Argentina na final da Copa do Mundo, o atacante Lionel Messi, do Inter Miami, surge como o principal cotado para faturar a Bola de Ouro. A informação foi divulgada pelo tradicional jornal espanhol Diário AS, que mapeou os nomes que despontam na liderança pela premiação individual organizada pela revista France Football.

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Messi sentado no gramado do MetLife Stadium após derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

Caso a projeção se confirme, o camisa 10 alcançará a marca inédita de nove troféus da Bola de Ouro em sua vitoriosa carreira. A última conquista do astro ocorreu em 2023, período em que ele já defendia as cores do Inter Miami, feito que o consagrou como o primeiro atleta a faturar o prêmio atuando fora do futebol europeu, impulsionado pelo título da Copa do Mundo do Catar em 2022.

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De acordo com o levantamento publicado pelo veículo da Espanha, a lista dos principais postulantes ao prêmio se desenha com o craque argentino no topo, seguido por destaques da decisão do Mundial e do futebol europeu.

O ranking de favoritos segundo o Diário AS:

1 . Lionel Messi (Inter Miami) 2 . Rodri (Manchester City) 3 . Lamine Yamal (Barcelona) 4 . Kylian Mbappé (Real Madrid) 5 . Harry Kane (Bayern de Munique) 6 . Ousmane Dembélé (PSG) 7 . Michael Olise (Bayern de Munique)

Desempenho na reta final da Copa do Mundo

A liderança de Messi no ranking de favoritos ocorre mesmo após uma atuação discreta na decisão diante da Espanha. Durante o tempo regulamentar, a Seleção Argentina sofreu com o amplo domínio do meio-campo europeu, o que reduziu a participação efetiva do capitão no setor ofensivo.

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Na prorrogação, com a Argentina em desvantagem no placar, o atacante buscou liderar a reação em duas jogadas de perigo: uma finalização sobre o gol de Unai Simón e um cruzamento em cobrança de escanteio finalizado por Giuliano Simeone. Apesar dos esforços, a partida terminou sem premiações individuais para o camisa 10. Messi fechou o Mundial com oito gols anotados, perdendo a artilharia para Kylian Mbappé (10 gols) e vendo o volante espanhol Rodri ser eleito o melhor jogador do torneio.

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