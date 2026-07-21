Messi é favorito para ganhar a Bola de Ouro; veja ranking
Jornal As cita Messi à frente de nomes como Rodri, Lamine Yamal e Kylian Mbappé
Apesar da derrota da Seleção Argentina na final da Copa do Mundo, o atacante Lionel Messi, do Inter Miami, surge como o principal cotado para faturar a Bola de Ouro. A informação foi divulgada pelo tradicional jornal espanhol Diário AS, que mapeou os nomes que despontam na liderança pela premiação individual organizada pela revista France Football.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Caso a projeção se confirme, o camisa 10 alcançará a marca inédita de nove troféus da Bola de Ouro em sua vitoriosa carreira. A última conquista do astro ocorreu em 2023, período em que ele já defendia as cores do Inter Miami, feito que o consagrou como o primeiro atleta a faturar o prêmio atuando fora do futebol europeu, impulsionado pelo título da Copa do Mundo do Catar em 2022.
De acordo com o levantamento publicado pelo veículo da Espanha, a lista dos principais postulantes ao prêmio se desenha com o craque argentino no topo, seguido por destaques da decisão do Mundial e do futebol europeu.
O ranking de favoritos segundo o Diário AS:
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Rodri (Manchester City)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
Desempenho na reta final da Copa do Mundo
A liderança de Messi no ranking de favoritos ocorre mesmo após uma atuação discreta na decisão diante da Espanha. Durante o tempo regulamentar, a Seleção Argentina sofreu com o amplo domínio do meio-campo europeu, o que reduziu a participação efetiva do capitão no setor ofensivo.
Na prorrogação, com a Argentina em desvantagem no placar, o atacante buscou liderar a reação em duas jogadas de perigo: uma finalização sobre o gol de Unai Simón e um cruzamento em cobrança de escanteio finalizado por Giuliano Simeone. Apesar dos esforços, a partida terminou sem premiações individuais para o camisa 10. Messi fechou o Mundial com oito gols anotados, perdendo a artilharia para Kylian Mbappé (10 gols) e vendo o volante espanhol Rodri ser eleito o melhor jogador do torneio.
🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!
Tudo sobre
Futebol Internacional
Tottenham anuncia chegada de Robertson, lateral ex-LiverpoolHá 2 minutos
Copa do Mundo 2026
Fifa abre investigação depois de confusão na final da Copa do MundoHá 29 minutos
Futebol Internacional
Chelsea entra na briga com rival por zagueiro inglês da Copa do MundoHá 46 minutos
Grêmio
Shakhtar Donetsk avança para contratar promessa do Grêmio, diz jornalistaHá 48 minutos
Futebol Internacional
Kylian Mbappé é anunciado como capa do novo jogo de videogameHá 57 minutos
Futebol Internacional
Convocado por Ancelotti, Bremer entra na mira de clube turcoHá 1 hora
Mais LANCE!