Convocado por Ancelotti, Bremer entra na mira de clube turco
Brasileiro tem contrato com a Velha Senhora até 2029
Convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo, Bremer, da Juventus, entrou na mira do Galatasaray para a próxima temporada. O zagueiro chegou a recusar uma primeira oferta do clube turco e tem como prioridade permanecer na Velha Senhora, segundo informações do "La Gazzetta dello Sport" e confirmadas pelo Lance!.
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O Galatasaray busca convencer Bremer através de uma oferta salarial melhor em relação ao que ele recebe na Juventus. Além disso, os turcos disputarão a próxima edição da Champions League, enquanto a Velha Senhora disputará a Liga Europa na próxima temporada após uma campanha decepcionante no Campeonato Italiano.
Nesse momento, a Juventus aguarda uma definição por parte de Bremer antes de se movimentar no mercado de transferências. O zagueiro brasileiro pretende ficar na Itália e uma saída nesta janela de transferências é considerada improvável por conta da vontade do atleta.
Embora não se movimente no mercado, a Juventus monitora alguns nomes, como Todibo e Fikayo Tomori. No entanto, a Velha Senhora também pretende manter Bremer em suas instalações devido a confiança de 29 anos e com quem tem contrato até junho de 2029.
Como foi a temporada de Bremer?
Na última temporada, Bremer conseguiu ter uma sequência de jogos maior em relação a 2024/2025, tendo feito 31 partidas, marcado quatro gols e contribuído com três assistências. As boas atuações na Itália lhe rendeu uma convocação pela primeira vez com Carlo Ancelotti para os amistosos do Brasil contra França e Croácia. E em maio, o treinador decidiu convocar o defensor para a Copa do Mundo.
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