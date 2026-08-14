De Jong rebate 'fake news', nega atrito com Flick e esclarece lesão no Mundial Após acusação de se negar a atuar na Champions, volante quebra o silêncio no Barcelona

Em entrevista aos canais oficiais do Barcelona, Frenkie de Jong desabafou sobre as recentes notícias envolvendo seu nome. O holandês negou qualquer desentendimento com o técnico Hansi Flick ou com a diretoria do clube e deu detalhes sobre a lesão no joelho sofrida durante a Copa do Mundo.

De Jong ressaltou que as informações falsas veiculadas sobre sua situação prejudicaram sua imagem durante o período em que esteve fora dos gramados. O atleta fez questão de pontuar a diferença entre críticas ao seu desempenho esportivo e matérias com fatos que não correspondem à realidade.

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Uma das maiores inverdades apontadas pelo jogador foi a notícia de que ele teria se recusado a atuar contra o Atlético de Madrid pela Champions League, na última temporada. O volante rebateu categoricamente essa versão:

— Isso é falso. Simplesmente não é verdade. Meu sonho é jogar no Barça, especialmente os grandes jogos da Champions. É claro que quero jogar. Todo mundo quer disputar essas partidas. Não entendo como podem dizer que me recusei a jogar — declarou.

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O holandês também rechaçou a hipótese de qualquer atrito com Hansi Flick, afirmando manter uma boa relação e conversas frequentes com o treinador. O mesmo tom foi adotado ao comentar seu convívio com a cúpula do Barcelona, com quem mantém contato constante, ressaltando que há jornalistas que publicam histórias mentirosas apenas para ganhar destaque.

De Jong em ação na Copa do Mundo 2026 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

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Ao detalhar a lesão no joelho sofrida na Copa do Mundo, De Jong explicou que o problema começou após um acidente em um treino, no qual outro atleta caiu sobre ele. Os exames iniciais indicaram um problema leve, e a comissão médica garantiu que a situação não se agravaria. Por conta disso, ele recebeu sinal verde para continuar jogando, inclusive pela seleção.

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No entanto, ao se reapresentar ao clube espanhol após o Mundial, novas avaliações revelaram um quadro mais delicado do que o apontado nos primeiros testes:

— Depois da Copa, fizemos outro exame, e ele mostrou que a lesão estava mais grave do que quando fiz os exames nos Estados Unidos. Foi muito difícil porque eu não esperava isso, e ninguém esperava. Isso é muito frustrante e me deixa muito irritado, porque o que eu mais gosto é jogar futebol, principalmente pelo Barcelona e pela seleção — desabafou.

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O volante cumpre o cronograma de recuperação estabelecido pelo departamento médico e aprovado por todos. Para retornar o quanto antes, o atleta revelou ajustar até mesmo sua rotina de sono com o apoio da família.

Com contrato assinado até 2029 e motivado para conquistar grandes objetivos no clube, o holandês demonstrou otimismo com as novas contratações da equipe e destacou o papel dos reforços para tornar o grupo ainda mais competitivo:

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— Acho que eles são jogadores muito bons. Agora que pude conhecê-los um pouco melhor, posso dizer que também são ótimas pessoas. Eles vão nos ajudar bastante, e eu também estou tentando ajudá-los a se adaptar da maneira mais fácil possível — concluiu o meio-campista.

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