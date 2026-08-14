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Martinelli toma decisão sobre sair do Arsenal após oferta da Turquia

Atacante tem contrato com os Gunners até 2027 com opção de ampliação

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 15:08
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Martinelli e Llorente disputando na corrida no duelo entre Arsenal e Atlético de Madrid na Champions League (Foto: Ben Stansall/AFP)
Martinelli e Llorente disputam a bola no duelo entre Arsenal e Atlético de Madrid na Champions League (Foto: Ben Stansall/AFP)

Gabriel Martinelli comunicou ao Arsenal que não deixará o clube para o Galatasaray, nesta janela de transferências, segundo o "The Athletic". Na quarta-feira (12), os Gunners receberam uma proposta de 45 milhões de euros (R$ 272 milhões) pela contratação do brasileiro.

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Embora Martinelli tenha contrato até 2027, o Arsenal tem a opção de estender o vínculo com o atleta até 2028. O clube inglês está disposto a incluir o brasileiro em uma negociação em caso de uma oferta atrativa, e o jogador não faz força para sair dos Gunners.

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Na atual janela de transferências, o Arsenal contratou Christos Tzolis com a saída de Leandro Trossard para o Besiktas por 20 milhões de euros (R$ 120 milhões). Nesse cenário, Martinelli deve ganhar mais espaço na equipe titular em relação a temporada passada por conta de sua experiência na Premier League e confiança de Mikel Arteta.

O Arsenal chegou a se aproximar de uma contratação de Vini Jr, mas o atacante renovou seu contrato com o Real Madrid. Com isso, Martinelli se mantém como a opção mais sólida para o lado esquerdo do ataque dos Gunners.

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Martinelli comemora gol e classificação do Arsenal sobre o Portsmouth, pela FA Cup
Martinelli comemora gol e classificação do Arsenal sobre o Portsmouth, pela FA Cup (Foto: Glyn Kirk/AFP)
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