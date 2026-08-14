Martinelli toma decisão sobre sair do Arsenal após oferta da Turquia
Atacante tem contrato com os Gunners até 2027 com opção de ampliação
Gabriel Martinelli comunicou ao Arsenal que não deixará o clube para o Galatasaray, nesta janela de transferências, segundo o "The Athletic". Na quarta-feira (12), os Gunners receberam uma proposta de 45 milhões de euros (R$ 272 milhões) pela contratação do brasileiro.
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Embora Martinelli tenha contrato até 2027, o Arsenal tem a opção de estender o vínculo com o atleta até 2028. O clube inglês está disposto a incluir o brasileiro em uma negociação em caso de uma oferta atrativa, e o jogador não faz força para sair dos Gunners.
Na atual janela de transferências, o Arsenal contratou Christos Tzolis com a saída de Leandro Trossard para o Besiktas por 20 milhões de euros (R$ 120 milhões). Nesse cenário, Martinelli deve ganhar mais espaço na equipe titular em relação a temporada passada por conta de sua experiência na Premier League e confiança de Mikel Arteta.
O Arsenal chegou a se aproximar de uma contratação de Vini Jr, mas o atacante renovou seu contrato com o Real Madrid. Com isso, Martinelli se mantém como a opção mais sólida para o lado esquerdo do ataque dos Gunners.
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