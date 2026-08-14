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Rodrygo, Estêvão… Veja situação dos brasileiros lesionados na última temporada

Brasileiros buscam sucesso em nova temporada europeia

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 14:10
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Estêvão caído no gramado após sentir lesão muscular na derrota do Chelsea para o Manchester United, na Premier League
Estêvão caído no gramado após sentir lesão muscular na derrota do Chelsea para o Manchester United, na Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Com o início da nova temporada europeia, os brasileiros voltam a estar em evidência nas principais ligas do Velho Continente. Mas como estão aqueles que se lesionaram pouco antes da Copa do Mundo, como Rodrygo, Estêvão, Militão e Wesley? O Lance! traz um panorama sobre os nomes que se machucaram e o andamento de suas recuperações.

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Como estão os brasileiros que se recuperam de lesão?

Estêvão

Uma das maiores esperanças da Seleção Brasileira, Estêvão se lesionou na reta final da temporada passada e não pôde disputar a Copa do Mundo. Em abril, o atleta sofreu uma grave lesão muscular com rompimento de 80% do bíceps femoral da perna direita. Na época, o Chelsea recomendava uma cirurgia, mas o jogador optou por um tratamento conservador.

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Nessa pré-temporada, Estêvão vem participando dos jogos amistosos, tendo iniciado na equipe titular de Xabi Alonso na partida contra o Johor, da Malásia, no domingo (9). A joia formada no Palmeiras está 100% recuperada e disponível para defender o Chelsea no início da Premier League diante do Fulham.

Rodrygo

Em março, Rodrygo sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco lateral do joelho direito em um jogo contra o Getafe, pela La Liga. Assim como Estêvão, o atacante da Seleção Brasileira não participou da Copa do Mundo e precisou passar por uma cirurgia para ter uma recuperação completa e voltar a atuar em alto rendimento.

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Segundo uma publicação do jornal "As" de julho, Rodrygo acelera sua recuperação, faz trabalhos na academia e pode estar à disposição do Real Madrid em janeiro. O atacante está sendo submetido a longas sessões de fisioterapia, reabilitação e musculação para fortalecer a região e quer voltar somente quando estiver 100% para evitar recaídas.

Rodrygo sorri no dia da reapresentação ao Real Madrid
Rodrygo sorri no dia da reapresentação ao Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Éder Militão

Em abril, Militão sofreu uma ruptura no tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda e passou por uma cirurgia na Finlândia. A expectativa inicial era de que o zagueiro da Seleção Brasileira estivesse apto para voltar a campo pelo Real Madrid em outubro, ou seja, logo após a Data Fifa.

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Nas redes sociais, Militão vem mostrando um pouco de sua evolução desde a sua reapresentação no Real Madrid. O atleta faz exercícios na academia, mas também já iniciou trabalhos com bola no campo para fazer seu retorno aos gramados nas próximas semanas.

Wesley

Cortado da Seleção Brasileira às vésperas do início da Copa do Mundo por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, Wesley voltou a ser relacionado para os jogos de pré-temporada da Roma.

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No último fim de semana, o brasileiro formado no Flamengo foi titular no amistoso contra o Brighton, mas deve seguir atuando fora de sua posição de origem. A Roma contratou Nahuel Molina para a função de lateral-direito, enquanto Wesley deve se manter do lado esquerdo.

Vanderson

Em março, Vanderson sofreu com uma lesão muscular e passou por uma cirurgia para tratar um problema na coxa esquerda. O lateral-direito do Monaco perdeu a reta final completa da última temporada, além da chance de disputar a Copa do Mundo.

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No entanto, o brasileiro está recuperado e já foi titular em amistosos de pré-temporada no Monaco sob comando de Filipe Luís.

John

Ex-goleiro do Botafogo, John sofreu uma lesão na cartilagem do joelho esquerdo em janeiro e foi submetido a uma pequena cirurgia. Com isso, o jogador perdeu a segunda metade completa da última temporada, mas vive a expectativa por lutar por um espaço no Nottingham Forest.

Em alguns dos amistosos do clube inglês de pré-temporada, John atuou como titular, o que indica que o goleiro brasileiro possa ter uma nova chance com a camisa do Nottingham Forest. Com contrato até 2028, o atleta busca ter sequência em seu segundo ano na Europa.

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