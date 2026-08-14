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Onde será disputada a Supercopa da Inglaterra?

Arsenal e Manchester City disputam o título neste domingo

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 15:13
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Troféu da Supercopa da Inglaterra
Troféu da Community Shield (Foto: Divulgação)

A Supercopa da Inglaterra de 2026, também conhecida como Community Shield, terá um palco diferente do habitual. Arsenal e Manchester City se enfrentam neste domingo (16), às 11h (de Brasília), no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales. A partida marca o início da nova temporada do futebol inglês e será disputada fora de Wembley por uma razão excepcional.

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A decisão entre Arsenal e Manchester City será realizada no Principality Stadium, principal estádio de Cardiff e casa da seleção do País de Gales. O local, anteriormente conhecido como Millennium Stadium, tem capacidade para mais de 70 mil torcedores e é um dos maiores estádios do Reino Unido.

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A escolha também garante um palco neutro para os dois clubes. O confronto reúne o Arsenal, campeão da Premier League 2025/26, e o Manchester City, vencedor da Copa da Inglaterra, em duelo que tradicionalmente abre o calendário do futebol inglês.

Quantas vezes a Supercopa da Inglaterra foi disputada em Cardiff?

A Supercopa da Inglaterra foi disputada seis vezes em Cardiff, todas no Millennium Stadium, atual Principality Stadium. A sequência aconteceu entre 2001 e 2006, período em que Wembley estava fechado para reconstrução.

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O estádio recebeu a competição pela primeira vez em 2001, quando o Liverpool venceu o Manchester United por 2 a 1. A última edição em Cardiff também teve o Liverpool como vencedor: em 2006, os Reds derrotaram o Chelsea por 2 a 1.

Agora, a partida entre Arsenal e Manchester City será a sétima edição da Community Shield realizada em Cardiff e a primeira na cidade desde 2006.

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Por que a Supercopa da Inglaterra não será em Wembley?

A mudança de estádio ocorre de maneira excepcional. Wembley, tradicional casa da Community Shield, estará indisponível nos dias 15 e 16 de agosto por conta de shows já programados, o que levou a Federação Inglesa a transferir a partida para Cardiff.

Com a Premier League começando apenas no fim de semana seguinte, o Principality Stadium foi escolhido para receber o tradicional jogo que coloca frente a frente os campeões da temporada anterior. A mudança faz com que a Community Shield volte a Cardiff 20 anos depois da última edição disputada na cidade.

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Arsenal e Manchester City voltam a decidir a Community Shield

O confronto deste domingo também reedita uma disputa recente pela Supercopa da Inglaterra. Arsenal e Manchester City se enfrentaram na edição de 2023, quando empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar. Na disputa por pênaltis, os Gunners levaram a melhor.

Naquela ocasião, o Arsenal chegou à Community Shield mesmo sem ter conquistado um título na temporada anterior. O Manchester City havia vencido tanto a Premier League quanto a Copa da Inglaterra, e, por isso, o vice-campeão inglês ocupou a vaga destinada ao segundo colocado do campeonato.

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Em 2026, o cenário é diferente: o Arsenal volta à competição como campeão inglês, enquanto o Manchester City chega como campeão da Copa da Inglaterra. Assim, os dois clubes disputam diretamente o primeiro troféu da temporada.

O encontro também acontece pouco depois de outra decisão entre as equipes. Na final da Copa da Liga Inglesa, o Manchester City venceu o Arsenal por 2 a 0 e ficou com o título.

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Confusão entre os jogadores de Manchester City e Arsenal na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
City e Arsenal travam uma das grandes rivalidades dos últimos anos na Inglaterra (Foto: Darren Staples / AFP)

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