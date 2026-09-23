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Cristiano Ronaldo pensou em se aposentar da seleção de Portugal, mas foi convencido a seguir por Jorge Jesus

Atacante revela bastidores sobre o futuro em Portugal e parceria com Jorge Jesus

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 18:27
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Cristiano Ronaldo presente na primeira convocação da Era Jorge Jesus
Cristiano Ronaldo presente na primeira convocação da Era Jorge Jesus

O início da Era Jorge Jesus à frente de Portugal passou pelo convencimento do experiente treinador para que Cristiano Ronaldo adiasse os planos de aposentadoria da seleção nacional, aos 41 anos. Convocado para os compromissos da Data FIFA contra País de Gales, Noruega, Dinamarca e outra vez Noruega, todos pela Liga das Nações, o astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, admitiu, em coletiva de imprensa concedida nesta quarta-feira (23), que cogitou a possibilidade de seguir os passos de Lionel Messi, que se despedirá da seleção argentina contra Benin, no dia 6 de outubro.

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– Sim, pensei, claro. Estou sempre pensando nas minhas decisões, no meu futuro e também no presente. Sou uma pessoa que gosta de pensar. É por isso que me ver aqui agora significa que vou continuar. Tive uma conversa com nosso presidente, com nosso treinador. Eles contam comigo. Continuo acreditando que sou capaz de ajudar a seleção a alcançar seus objetivos — disse CR7.

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Maior artilheiro de Portugal, com 131 gols, Cristiano Ronaldo não é mais "miúdo", mas segue com números expressivos, mesmo longe do ápice físico e técnico da vitoriosa carreira. Em busca do milésimo gol, o atacante soma 979 até a presente data e garantiu importantes marcas na sexta Copa do Mundo da carreira: tornou-se o primeiro jogador com gols em seis Mundiais e superou Eusébio na artilharia de Portugal. Motivado, garante que segue focado nos objetivos pessoais e coletivos.

– O meu objetivo são os dois: os 1000 gols e tentar ganhar a Liga das Nações pela seleção portuguesa. É uma nova era com o míster Jorge Jesus, que todos conhecemos bem. Só espero que as coisas possam correr bem a todos nós, aos portugueses. Tenho a certeza de que vai fazer um excelente trabalho. Estamos preparados. Vão ser quatro jogos em 15 dias, e é difícil. Mas o nosso plantel é grande e tem bastante talento. Estaremos preparados – destacou Cristiano Ronaldo.

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Cristiano Ronaldo atuando com a camisa de Portugal durante a Copa do Mundo de 2026.
Cristiano Ronaldo a serviço da seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026 - (Foto: Leo Barrilari/SPP/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Na seleção de Portugal, Jorge Jesus, que recentemente comandou o Al-Nassr, reeditará a parceria com Cristiano Ronaldo na missão de classificar o país para a próxima Copa do Mundo e de fazer frente à França e à Espanha nas principais competições europeias.

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