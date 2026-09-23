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Novo limite de estrangeiros do Brasileirão é bem diferente das principais ligas europeias

Restrições em competições como a La Liga só se referem a atletas não-europeus

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 14:15
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Rodrygo e Vini Jr juntos em treino do Real Madrid
Rodrygo e Vini Jr, brasileiros do Real Madrid, obtiveram nacionalidade espanhola e não contam mais como extracomunitários na La Liga (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Os clubes do Brasileirão aprovaram a redução gradual do limite de estrangeiros permitidos em competições nacionais e, ao fim do processo, em 2030, cada time poderá relacionar no máximo cinco jogadores de fora do país por partida. Entre as principais ligas europeias, até existem regras similares, mas com uma diferença importante: são considerados extracomunitários apenas os atletas de fora da União Europeia.

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Para fins de comparação, seria como se o Brasil não contabilizasse os demais sul-americanos na cota de inscritos do exterior. Neste caso, a mudança teria pouquíssimo impacto, já que quase todos os gringos em solo tupiniquim vêm de países vizinhos.

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A nova medida da CBF visa incentivar a formação de talentos. Justamente por isso, a entidade definiu uma cota mínima de inscritos com menos de 23 anos, cujo aumento também acontecerá de forma progressiva até o cenário ideal em 2030: 25 das 50 peças registradas. É uma prática comum na Europa, mas lá o estímulo costuma ser pelo aproveitamento de atletas formados dentro dos clubes ou das ligas, independentemente da idade.

Regras nas principais ligas europeias:

  • Premier League (Inglaterra): Não existe limite de estrangeiros, mas 17 dos 25 atletas inscritos devem ser formados localmente.
  • Serie A (Itália): Só podem ser contratados dois jogadores de fora da União Europeia por temporada. Além disso, quatro dos 25 atletas inscritos devem ser formados no próprio clube e outros quatro devem ser formados na Itália, independentemente da nacionalidade.
  • Ligue 1 (França): Os clubes podem ter até quatro jogadores de fora da União Europeia no elenco.
  • Bundesliga (Alemanha): Não existe limite de estrangeiros, mas os clubes devem relacionar 12 jogadores com cidadania alemã por partida, além de inscrever oito atletas formados localmente, dos quais pelo menos quatro revelados no próprio time.
  • La Liga (Espanha): Os clubes podem ter até três jogadores de fora da União Europeia no elenco.

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Entenda o cronograma da redução de estrangeiros no Brasileirão

Em reunião com a CBF, os clubes das Séries A e B aprovaram a diminuição do número de atletas não-nacionais nos elencos a partir do próximo ano. Desde 2024, cada agremiação pode relacionar no máximo nove peças de fora do país por partida, mas, a partir de 2027, haverá um corte anual de uma vaga até atingir a meta do regulamento.

  • 2027: até 8 estrangeiros
  • 2028: até 7 estrangeiros
  • 2029: até 6 estrangeiros
  • 2030 em diante: até 5 estrangeiros

A entidade se baseou em um estudo que apontou uma queda de 40% nos minutos jogados por jovens sub-23 no Brasil desde que o limite de jogadores nascidos no exterior subiu para nove. Outro ponto aprovado pelos clubes foi a divisão das 50 inscrições permitidas por time em duas listas distintas:

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  • Lista A: Jogadores sem restrição de idade.
  • Lista B: Atletas de até 23 anos (sem a exigência de terem sido formados na base do próprio clube).

A transição no regulamento acontecerá na seguinte proporção:

  • 2027: 30 atletas na Lista A / 20 atletas na Lista B
  • 2028: 29 atletas na Lista A / 21 atletas na Lista B
  • 2029: 27 atletas na Lista A / 23 atletas na Lista B
  • 2030 em diante: 25 atletas na Lista A / 25 atletas na Lista B

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