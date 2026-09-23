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Vini Jr chega ao fundo do poço no Real Madrid, aponta jornal espanhol

Jogador estaria abalado devido a má fase

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 12:21
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Vini Jr chega ao estádio para duelo entre Real Madrid e Rayo Vallecano
Vini Jr chega ao estádio para duelo entre Real Madrid e Rayo Vallecano (Foto: Divulgação / Real Madrid)

Vini Jr atravessa um dos momentos mais delicados desde que chegou ao Real Madrid e a situação ganhou novos contornos após o dérbi contra o Atlético de Madrid. No duelo, o brasileiro foi substituído aos 54 minutos sem apresentar qualquer problema físico. O episódio foi tratado pelo "Diario AS" como um ponto de ruptura para o atacante, que, segundo o jornal, reconhece estar distante de seu melhor futebol e considera ter chegado ao "fundo do poço".

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A publicação assinada por José Félix Díaz aponta que o desempenho no clássico deixou Vini Jr abatido. O atacante teria saído do Metropolitano decepcionado com a própria atuação e consciente de que precisa reagir. O AS também relata que o brasileiro sente que tem uma dívida com o Real Madrid pela confiança demonstrada pelo clube durante as negociações para a renovação de seu contrato, mesmo em meio ao interesse do Arsenal.

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O momento também é acompanhado de perto por José Mourinho. Em outra análise publicada pelo AS, o treinador português é descrito como alguém que continua tratando Vini Jr como uma peça fundamental de seu projeto, mesmo diante da queda de rendimento. O jornal destaca que, para Mourinho, não existe um "caso Vini" dentro do elenco: a preocupação está em encontrar as condições necessárias para que o brasileiro volte a apresentar seu melhor futebol.

Mourinho mantém confiança no brasileiro

A substituição no dérbi poderia indicar uma mudança na relação entre treinador e jogador, mas o AS sustenta que esse não é o cenário. Mourinho já havia defendido publicamente Vini Jr depois da partida contra a Inter de Milão, quando o atacante recebeu vaias no Santiago Bernabéu.

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– Ele trabalhou muito duro. Todos nós sabemos disso. Ele ainda não está no auge da forma. Ele não é o Vinícius que se destaca em situações de um contra um, mas ele trabalha muito duro. E se ele se dedica ao máximo, merece respeito – disse Mourinho, segundo o AS.

Vini Jr durante o jogo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga
Vini Jr durante o jogo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

O técnico também ressaltou o poder de decisão do brasileiro quando está em sua melhor condição.

– O Vini, quando está no seu melhor, decide jogos. Ele decide jogos. É isso que esperamos dele – afirmou Mourinho.

A atuação diante do Atlético, porém, reforçou as dúvidas sobre o atual momento do camisa 7. De acordo com o AS, Vini Jr. não criou chances, finalizou duas vezes sem acertar o alvo e teve apenas 22 toques na bola, número inferior ao de todos os jogadores do Real Madrid, incluindo reservas que entraram no decorrer da partida. O brasileiro ainda completou somente oito passes e tentou um drible, que terminou com sucesso.

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Imprensa espanhola aumenta o debate

O "Mundo Deportivo" também dedicou espaço à situação e classificou Vini Jr como um "problema real" para o Real Madrid. O jornal afirma que o clube não consegue entender por que o brasileiro está tão abaixo do nível apresentado anteriormente e aponta a possibilidade de Mourinho deixá-lo no banco quando La Liga for retomada.

A publicação também destaca que parte da torcida passou a pedir a saída do atacante da equipe titular. O nome citado como possível alternativa é o de Diomande, que teria conquistado espaço entre os torcedores depois de entrar justamente no lugar de Vini Jr no dérbi.

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O cenário contrasta com a renovação assinada pelo brasileiro durante o último verão europeu. O novo vínculo estendeu sua permanência no clube até 2032, em um movimento que o Mundo Deportivo descreveu como uma demonstração da confiança do Real Madrid no atacante.

Apesar das críticas, Vini Jr recebeu também o respaldo de Carlo Ancelotti. Em entrevista ao "Times of India", o técnico da Seleção Brasileira reconheceu que o atacante não atravessa seu melhor momento, mas descartou qualquer questionamento sobre sua capacidade.

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– Ele não está no seu melhor agora, mas, por exemplo, foi muito bem na Copa do Mundo. Como jogador, você nunca está a 100%. A qualidade de Vinicius é inegável. Ele é um jogador fantástico, um dos melhores do mundo. Tenho certeza de que ele estará no seu melhor nas próximas partidas – afirmou Ancelotti.

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