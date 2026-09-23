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De estreantes a veteranos: veja a experiência dos convocados de Ancelotti na Seleção

Lista para esta Data Fifa mescla caras novas e velhos conhecidos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 12:15
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Carlo Ancelotti conversa com Vini Jr em treino da Seleção Brasileira na Austrália
Vini Jr inicia mais um ciclo na Seleção com Ancelotti, agora como um dos mais experientes (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Após a campanha frustrante na Copa do Mundo deste ano, Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira com veteranos e novatos para iniciar o próximo ciclo. Os escolhidos do italiano medirão forças com a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a delegação seguirá para a Índia, onde, no dia 3 de outubro, enfrentará a equipe da casa em Calcutá. Confira abaixo a "bagagem" dos 26 selecionados:

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Experiência dos convocados de Ancelotti na Seleção

👑 Veteranos:

Marquinhos (Defensor / PSG)

  • Idade: 32 anos
  • Estreia na seleção principal: 16/11/2013
  • Jogos pela seleção principal: 110
  • Jogou Copa? Sim (2018, 2022 e 2026)
  • Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
  • Jogos pelas seleções de base: 21

Vini Jr (Atacante / Real Madrid)

  • Idade: 26 anos
  • Estreia na seleção principal: 10/09/2019
  • Jogos pela seleção principal: 54
  • Jogou Copa? Sim (2022 e 2026)
  • Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
  • Jogos pelas seleções de base: 29

Bruno Guimarães (Meio-campista / Arsenal)

  • Idade: 28 anos
  • Estreia na seleção principal: 17/11/2020
  • Jogos pela seleção principal: 48
  • Jogou Copa? Sim (2022 e 2026)
  • Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
  • Jogos pelas seleções de base: 17

Raphinha (Atacante / Barcelona)

  • Idade: 29 anos
  • Estreia na seleção principal: 07/10/2021
  • Jogos pela seleção principal: 41
  • Jogou Copa? Sim (2022 e 2026)
  • Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
  • Jogos pelas seleções de base: 0
Raphinha e Vini Jr em ação pela Seleção Brasileira
Homens de confiança de Ancelotti, Raphinha e Vini Jr se preparam para o terceiro ciclo de Copa com a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

⚔️ Testados:

Gabriel Magalhães (Defensor / Arsenal)

  • Idade: 28 anos
  • Estreia na seleção principal: 08/09/2023
  • Jogos pela seleção principal: 22
  • Jogou Copa? Sim (2026)
  • Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
  • Jogos pelas seleções de base: 7

Endrick (Atacante / Real Madrid)

  • Idade: 20 anos
  • Estreia na seleção principal: 16/11/2023
  • Jogos pela seleção principal: 21
  • Jogou Copa? Sim (2026)
  • Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
  • Jogos pelas seleções de base: 11

Douglas Luiz (Meio-campista / Juventus)

  • Idade: 28 anos
  • Estreia na seleção principal: 18/11/2019
  • Jogos pela seleção principal: 18
  • Jogou Copa? Não
  • Foi chamado por Ancelotti antes? Não
  • Jogos pelas seleções de base: 18

Douglas Santos (Defensor / Zenit)

  • Idade: 32 anos
  • Estreia na seleção principal: 29/05/2016
  • Jogos pela seleção principal: 12
  • Jogou Copa? Sim (2026)
  • Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
  • Jogos pelas seleções de base: 20

Estêvão (Atacante / Chelsea)

  • Idade: 19 anos
  • Estreia na seleção principal: 06/09/2024
  • Jogos pela seleção principal: 11
  • Jogou Copa? Não
  • Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
  • Jogos pelas seleções de base: 5

Danilo (Meio-campista / Botafogo)

  • Idade: 25 anos
  • Estreia na seleção principal: 25/03/2026
  • Jogos pela seleção principal: 8
  • Jogou Copa? Sim (2026)
  • Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
  • Jogos pelas seleções de base: 0

Rayan (Atacante / Bournemouth)

  • Idade: 20 anos
  • Estreia na seleção principal: 31/03/2026
  • Jogos pela seleção principal: 6
  • Jogou Copa? Sim (2026)
  • Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
  • Jogos pelas seleções de base: 25

Pedro (Atacante / Flamengo)

  • Idade: 29 anos
  • Estreia na seleção principal: 13/11/2020
  • Jogos pela seleção principal: 6
  • Jogou Copa? Sim (2022)
  • Foi chamado por Ancelotti antes? Não
  • Jogos pelas seleções de base: 8
Pedro, do Flamengo, com a camisa da Seleção Brasileira
Pedro, do Flamengo, que disputou a Copa do Mundo de 2022, recebe nova chance na Seleção com Ancelotti (Foto: Divulgação / CBF)

🟢 Iniciantes:

Vanderson (Defensor / Monaco)

  • Idade: 25 anos
  • Estreia na seleção principal: 16/06/2023
  • Jogos pela seleção principal: 7
  • Jogou Copa? Não
  • Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
  • Jogos pelas seleções de base: 0

Andrey Santos (Meio-campista / Manchester United)

  • Idade: 22 anos
  • Estreia na seleção principal: 24/03/2023
  • Jogos pela seleção principal: 6
  • Jogou Copa? Não
  • Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
  • Jogos pelas seleções de base: 33

Hugo Souza (Goleiro / Corinthians)

  • Idade: 27 anos
  • Estreia na seleção principal: 13/10/2025
  • Jogos pela seleção principal: 1
  • Jogou Copa? Não
  • Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
  • Jogos pelas seleções de base: 3

Samuel Lino (Atacante / Flamengo)

  • Idade: 26 anos
  • Estreia na seleção principal: 09/09/2025
  • Jogos pela seleção principal: 1
  • Jogou Copa? Não
  • Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
  • Jogos pelas seleções de base: 0
Andrey Santos conduz a bola pela Seleção Brasileira contra a Bolívia
Andrey Santos fez parte do último ciclo da Seleção, mas foi "esquecido" por Ancelotti na lista final para a Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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👀 Novatos:

Vitor Reis (Defensor / Manchester City)

  • Idade: 20 anos
  • Foi convocado uma vez, mas não entrou em campo
  • Jogos pelas seleções de base: 16

Mauro Júnior (Defensor / PSV)

  • Idade: 27 anos
  • Nunca foi convocado
  • Jogos pelas seleções de base: 24

Arthur Dias (Defensor / Athletico-PR)

  • Idade: 19 anos
  • Nunca foi convocado
  • Jogos pelas seleções de base: 11

Breno Bidon (Meio-campista / Corinthians)

  • Idade: 21 anos
  • Nunca foi convocado
  • Jogos pelas seleções de base: 11

Jair (Defensor / Nottingham Forest)

  • Idade: 21 anos
  • Nunca foi convocado
  • Jogos pelas seleções de base: 8

Otávio (Goleiro / Cruzeiro)

  • Idade: 20 anos
  • Nunca foi convocado
  • Jogos pelas seleções de base: 3

Matheuzinho (Defensor / Corinthians)

  • Idade: 26 anos
  • Nunca foi convocado
  • Jogos pelas seleções de base: 0

Martinelli (Meio-campista / Fluminense)

  • Idade: 24 anos
  • Nunca foi convocado
  • Jogos pelas seleções de base: 0

Pedro Morisco (Goleiro / Coritiba)

  • Idade: 22 anos
  • Nunca foi convocado
  • Jogos pelas seleções de base: 0

Gabriel Bontempo (Meio-campista / Santos)

  • Idade: 21 anos
  • Nunca foi convocado
  • Jogos pelas seleções de base: 0
Martinelli, volante do Fluminense, treina com a Seleção Brasileira na Austrália
Martinelli, volante do Fluminense, foi chamado por Ancelotti após corte de João Pedro e já treina com a Seleção na Austrália (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
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