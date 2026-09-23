De estreantes a veteranos: veja a experiência dos convocados de Ancelotti na Seleção
Lista para esta Data Fifa mescla caras novas e velhos conhecidos
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 12:15
Após a campanha frustrante na Copa do Mundo deste ano, Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira com veteranos e novatos para iniciar o próximo ciclo. Os escolhidos do italiano medirão forças com a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a delegação seguirá para a Índia, onde, no dia 3 de outubro, enfrentará a equipe da casa em Calcutá. Confira abaixo a "bagagem" dos 26 selecionados:
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Experiência dos convocados de Ancelotti na Seleção
👑 Veteranos:
Marquinhos (Defensor / PSG)
- Idade: 32 anos
- Estreia na seleção principal: 16/11/2013
- Jogos pela seleção principal: 110
- Jogou Copa? Sim (2018, 2022 e 2026)
- Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
- Jogos pelas seleções de base: 21
Vini Jr (Atacante / Real Madrid)
- Idade: 26 anos
- Estreia na seleção principal: 10/09/2019
- Jogos pela seleção principal: 54
- Jogou Copa? Sim (2022 e 2026)
- Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
- Jogos pelas seleções de base: 29
Bruno Guimarães (Meio-campista / Arsenal)
- Idade: 28 anos
- Estreia na seleção principal: 17/11/2020
- Jogos pela seleção principal: 48
- Jogou Copa? Sim (2022 e 2026)
- Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
- Jogos pelas seleções de base: 17
Raphinha (Atacante / Barcelona)
- Idade: 29 anos
- Estreia na seleção principal: 07/10/2021
- Jogos pela seleção principal: 41
- Jogou Copa? Sim (2022 e 2026)
- Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
- Jogos pelas seleções de base: 0
⚔️ Testados:
Gabriel Magalhães (Defensor / Arsenal)
- Idade: 28 anos
- Estreia na seleção principal: 08/09/2023
- Jogos pela seleção principal: 22
- Jogou Copa? Sim (2026)
- Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
- Jogos pelas seleções de base: 7
Endrick (Atacante / Real Madrid)
- Idade: 20 anos
- Estreia na seleção principal: 16/11/2023
- Jogos pela seleção principal: 21
- Jogou Copa? Sim (2026)
- Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
- Jogos pelas seleções de base: 11
Douglas Luiz (Meio-campista / Juventus)
- Idade: 28 anos
- Estreia na seleção principal: 18/11/2019
- Jogos pela seleção principal: 18
- Jogou Copa? Não
- Foi chamado por Ancelotti antes? Não
- Jogos pelas seleções de base: 18
Douglas Santos (Defensor / Zenit)
- Idade: 32 anos
- Estreia na seleção principal: 29/05/2016
- Jogos pela seleção principal: 12
- Jogou Copa? Sim (2026)
- Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
- Jogos pelas seleções de base: 20
Estêvão (Atacante / Chelsea)
- Idade: 19 anos
- Estreia na seleção principal: 06/09/2024
- Jogos pela seleção principal: 11
- Jogou Copa? Não
- Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
- Jogos pelas seleções de base: 5
Danilo (Meio-campista / Botafogo)
- Idade: 25 anos
- Estreia na seleção principal: 25/03/2026
- Jogos pela seleção principal: 8
- Jogou Copa? Sim (2026)
- Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
- Jogos pelas seleções de base: 0
Rayan (Atacante / Bournemouth)
- Idade: 20 anos
- Estreia na seleção principal: 31/03/2026
- Jogos pela seleção principal: 6
- Jogou Copa? Sim (2026)
- Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
- Jogos pelas seleções de base: 25
Pedro (Atacante / Flamengo)
- Idade: 29 anos
- Estreia na seleção principal: 13/11/2020
- Jogos pela seleção principal: 6
- Jogou Copa? Sim (2022)
- Foi chamado por Ancelotti antes? Não
- Jogos pelas seleções de base: 8
🟢 Iniciantes:
Vanderson (Defensor / Monaco)
- Idade: 25 anos
- Estreia na seleção principal: 16/06/2023
- Jogos pela seleção principal: 7
- Jogou Copa? Não
- Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
- Jogos pelas seleções de base: 0
Andrey Santos (Meio-campista / Manchester United)
- Idade: 22 anos
- Estreia na seleção principal: 24/03/2023
- Jogos pela seleção principal: 6
- Jogou Copa? Não
- Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
- Jogos pelas seleções de base: 33
Hugo Souza (Goleiro / Corinthians)
- Idade: 27 anos
- Estreia na seleção principal: 13/10/2025
- Jogos pela seleção principal: 1
- Jogou Copa? Não
- Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
- Jogos pelas seleções de base: 3
Samuel Lino (Atacante / Flamengo)
- Idade: 26 anos
- Estreia na seleção principal: 09/09/2025
- Jogos pela seleção principal: 1
- Jogou Copa? Não
- Foi chamado por Ancelotti antes? Sim
- Jogos pelas seleções de base: 0
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👀 Novatos:
Vitor Reis (Defensor / Manchester City)
- Idade: 20 anos
- Foi convocado uma vez, mas não entrou em campo
- Jogos pelas seleções de base: 16
Mauro Júnior (Defensor / PSV)
- Idade: 27 anos
- Nunca foi convocado
- Jogos pelas seleções de base: 24
Arthur Dias (Defensor / Athletico-PR)
- Idade: 19 anos
- Nunca foi convocado
- Jogos pelas seleções de base: 11
Breno Bidon (Meio-campista / Corinthians)
- Idade: 21 anos
- Nunca foi convocado
- Jogos pelas seleções de base: 11
Jair (Defensor / Nottingham Forest)
- Idade: 21 anos
- Nunca foi convocado
- Jogos pelas seleções de base: 8
Otávio (Goleiro / Cruzeiro)
- Idade: 20 anos
- Nunca foi convocado
- Jogos pelas seleções de base: 3
Matheuzinho (Defensor / Corinthians)
- Idade: 26 anos
- Nunca foi convocado
- Jogos pelas seleções de base: 0
Martinelli (Meio-campista / Fluminense)
- Idade: 24 anos
- Nunca foi convocado
- Jogos pelas seleções de base: 0
Pedro Morisco (Goleiro / Coritiba)
- Idade: 22 anos
- Nunca foi convocado
- Jogos pelas seleções de base: 0
Gabriel Bontempo (Meio-campista / Santos)
- Idade: 21 anos
- Nunca foi convocado
- Jogos pelas seleções de base: 0
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