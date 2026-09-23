Redução de estrangeiros no Brasileirão é repercutida na Europa: 'Faca de dois gumes'
Diario AS afirmou que momento do futebol no país é de 'luzes e sombras'
A decisão dos clubes das Séries A e B de reduzir gradualmente o limite de estrangeiros no Brasileirão ganhou repercussão na imprensa europeia. O "Diario AS", da Espanha, analisou a mudança e destacou a relação entre o crescimento dos investimentos, a presença cada vez maior de atletas de outros países e o espaço destinado aos jogadores brasileiros. Para o jornal, o cenário atual do futebol nacional tem "luzes e sombras", enquanto a nova política da CBF representa uma tentativa de buscar maior equilíbrio nos elencos.
Dois jogos do Brasileirão acontecerão durante a Data Fifa; quem joga e por quê?
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
O AS parte de uma avaliação positiva sobre a dimensão alcançada pelo futebol brasileiro. O diário espanhol considera o Brasileirão, de longe, o campeonato mais forte da América do Sul e aponta que o aumento dos investimentos contribuiu para transformar o país em um destino relevante para jogadores estrangeiros.
Ao mesmo tempo, a publicação vê o crescimento desse mercado como uma "faca de dois gumes". Na leitura do jornal, a chegada de atletas de fora ajudou a aumentar a atratividade do futebol brasileiro, mas também passou a interferir na composição das equipes e na presença de jogadores formados no país.
A expansão dos estrangeiros no Brasileirão
O Diario AS chamou atenção para a dimensão que o movimento alcançou em 2026. O Brasileirão estabeleceu naquele ano um recorde de 161 jogadores estrangeiros, número registrado até agosto.
O levantamento citado pelo jornal mostra ainda uma concentração maior em alguns clubes. O Botafogo aparece com 12 atletas estrangeiros, enquanto Flamengo, Athletico-PR e Internacional têm 11 cada. Entre os países com maior representação estão Argentina, com 48 jogadores, Uruguai, com 32, e Colômbia, com 27.
Na avaliação do AS, a expansão do mercado estrangeiro não pode ser analisada isoladamente. O diário relaciona esse processo à tentativa da CBF de estabelecer uma evolução considerada mais sustentável para o futebol brasileiro, com o atleta nacional ocupando posição central.
A publicação também chama atenção para outro movimento que ocorre paralelamente: a saída cada vez mais precoce de jovens brasileiros para outros mercados, sobretudo o europeu. Nesse contexto, o jornal entende que a busca por um novo equilíbrio entre jogadores brasileiros e estrangeiros passa a fazer parte da discussão sobre os rumos do futebol nacional.
"Nem tudo que reluz é ouro" é outra expressão utilizada pelo Diario AS ao abordar o cenário. A publicação relaciona a frase à necessidade de observar os efeitos do crescimento do número de estrangeiros para além da capacidade de atração exercida pelo Brasileirão.
Mudança gradual até 2030
A repercussão do jornal espanhol ocorre após a aprovação da redução do limite de estrangeiros que podem ser relacionados por cada equipe em uma partida. O número, que atualmente é de nove, cairá para oito em 2027 e será reduzido gradualmente até chegar a cinco em 2030.
A medida foi aprovada em reunião na CBF com os clubes das duas primeiras divisões. Apenas Bahia e Flamengo votaram contra a proposta.
A mudança estará acompanhada de uma exigência maior para a composição dos elencos. A partir de 2027, cada equipe poderá inscrever 50 jogadores no Brasileirão, sendo 20 obrigatoriamente com menos de 23 anos. A proporção de atletas mais jovens aumentará progressivamente até 2030.
De acordo com dados apresentados pela CBF, a preocupação está relacionada à utilização de jogadores sub-23. Um estudo da entidade apontou queda de 40% nos minutos disputados por atletas dessa faixa etária no futebol brasileiro desde o aumento do limite de estrangeiros para nove.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Sem contrato, ídolo do Real Madrid se aproxima de tradicional clube italianoHá 1 minuto
Futebol Internacional
Nations League: entenda o formato, as regras e os jogos de 2026/27Há 1 hora
Futebol Nacional
Dois jogos do Brasileirão acontecerão durante a Data Fifa; quem joga e por quê?Há 1 hora
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (23/09/2026)Há 1 hora
Futebol Internacional
Juventus encaminha retorno de Neto, ex-goleiro do BotafogoHá 2 horas
Lance! Negócios
Champions League terá nova cerveja oficial a partir de 2027Há 19 horas
Mais LANCE!