Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Redução de estrangeiros no Brasileirão é repercutida na Europa: 'Faca de dois gumes'

Diario AS afirmou que momento do futebol no país é de 'luzes e sombras'

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 10:22
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Manchete do Diario AS sobre a redução de estrangeiros no Brasileirão
Manchete do Diario AS sobre a redução de estrangeiros no Brasileirão (Foto: Reprodução)

A decisão dos clubes das Séries A e B de reduzir gradualmente o limite de estrangeiros no Brasileirão ganhou repercussão na imprensa europeia. O "Diario AS", da Espanha, analisou a mudança e destacou a relação entre o crescimento dos investimentos, a presença cada vez maior de atletas de outros países e o espaço destinado aos jogadores brasileiros. Para o jornal, o cenário atual do futebol nacional tem "luzes e sombras", enquanto a nova política da CBF representa uma tentativa de buscar maior equilíbrio nos elencos.

Cristiano Ronaldo levantou a taça da Nations League (Foto: John MACDOUGALL / AFP)

Nations League: entenda o formato, as regras e os jogos de 2026/27

Futebol Internacional
Há 1 hora
Escalação do São Paulo conta com retorno de Calleri contra o Inter (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Dois jogos do Brasileirão acontecerão durante a Data Fifa; quem joga e por quê?

Futebol Nacional
Há 1 hora
Kerolin em ação pelo Barcelona

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (23/09/2026)

Onde Assistir
Há 1 hora

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O AS parte de uma avaliação positiva sobre a dimensão alcançada pelo futebol brasileiro. O diário espanhol considera o Brasileirão, de longe, o campeonato mais forte da América do Sul e aponta que o aumento dos investimentos contribuiu para transformar o país em um destino relevante para jogadores estrangeiros.

continua após a publicidade

Ao mesmo tempo, a publicação vê o crescimento desse mercado como uma "faca de dois gumes". Na leitura do jornal, a chegada de atletas de fora ajudou a aumentar a atratividade do futebol brasileiro, mas também passou a interferir na composição das equipes e na presença de jogadores formados no país.

Trecho do texto do Diario AS sobre a redução de estrangeiros no Campeonato Brasileiro
Trecho do texto do Diario AS sobre a redução de estrangeiros no Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução/AS)

A expansão dos estrangeiros no Brasileirão

O Diario AS chamou atenção para a dimensão que o movimento alcançou em 2026. O Brasileirão estabeleceu naquele ano um recorde de 161 jogadores estrangeiros, número registrado até agosto.

continua após a publicidade

O levantamento citado pelo jornal mostra ainda uma concentração maior em alguns clubes. O Botafogo aparece com 12 atletas estrangeiros, enquanto Flamengo, Athletico-PR e Internacional têm 11 cada. Entre os países com maior representação estão Argentina, com 48 jogadores, Uruguai, com 32, e Colômbia, com 27.

Na avaliação do AS, a expansão do mercado estrangeiro não pode ser analisada isoladamente. O diário relaciona esse processo à tentativa da CBF de estabelecer uma evolução considerada mais sustentável para o futebol brasileiro, com o atleta nacional ocupando posição central.

continua após a publicidade

A publicação também chama atenção para outro movimento que ocorre paralelamente: a saída cada vez mais precoce de jovens brasileiros para outros mercados, sobretudo o europeu. Nesse contexto, o jornal entende que a busca por um novo equilíbrio entre jogadores brasileiros e estrangeiros passa a fazer parte da discussão sobre os rumos do futebol nacional.

Reunião entre CBF, clubes e federações definiu mudanças importantes para as próximas temporadas do Brasileirão
Reunião entre CBF, clubes e federações definiu mudanças importantes para as próximas temporadas do Brasileirão.<br>(Foto: Thiago Ribeiro / Staff Images / CBF)

"Nem tudo que reluz é ouro" é outra expressão utilizada pelo Diario AS ao abordar o cenário. A publicação relaciona a frase à necessidade de observar os efeitos do crescimento do número de estrangeiros para além da capacidade de atração exercida pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Mudança gradual até 2030

A repercussão do jornal espanhol ocorre após a aprovação da redução do limite de estrangeiros que podem ser relacionados por cada equipe em uma partida. O número, que atualmente é de nove, cairá para oito em 2027 e será reduzido gradualmente até chegar a cinco em 2030.

A medida foi aprovada em reunião na CBF com os clubes das duas primeiras divisões. Apenas Bahia e Flamengo votaram contra a proposta.

A mudança estará acompanhada de uma exigência maior para a composição dos elencos. A partir de 2027, cada equipe poderá inscrever 50 jogadores no Brasileirão, sendo 20 obrigatoriamente com menos de 23 anos. A proporção de atletas mais jovens aumentará progressivamente até 2030.

continua após a publicidade

De acordo com dados apresentados pela CBF, a preocupação está relacionada à utilização de jogadores sub-23. Um estudo da entidade apontou queda de 40% nos minutos disputados por atletas dessa faixa etária no futebol brasileiro desde o aumento do limite de estrangeiros para nove.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Alaba e Vini Jr comemorando o gol de Mbappé, na vitória do Real Madrid sobre o Rayo Vallecano (Foto: Thomas Coex/AFP)

Futebol Internacional

Sem contrato, ídolo do Real Madrid se aproxima de tradicional clube italiano

Há 1 minuto
Cristiano Ronaldo levantou a taça da Nations League (Foto: John MACDOUGALL / AFP)

Futebol Internacional

Nations League: entenda o formato, as regras e os jogos de 2026/27

Há 1 hora
Escalação do São Paulo conta com retorno de Calleri contra o Inter (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Futebol Nacional

Dois jogos do Brasileirão acontecerão durante a Data Fifa; quem joga e por quê?

Há 1 hora
Kerolin em ação pelo Barcelona

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (23/09/2026)

Há 1 hora
Neto é o novo goleiro do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Futebol Internacional

Juventus encaminha retorno de Neto, ex-goleiro do Botafogo

Há 2 horas
Troféu da Champions League no palco da final entre PSG x Arsenal

Lance! Negócios

Champions League terá nova cerveja oficial a partir de 2027

Há 19 horas
Mais LANCE!
Pedrinho durante partida pelo Corinthians

Ex-Corinthians é apontado como um dos melhores sub-21 do mundo

Yaya PSG

Yaya destaca desafio do PSG contra o Real Madrid na estreia da Champions

Pietro Grecco durante partida pelo Corinthians

Goleiro deixa o Corinthians e acerta com clube da Hungria

Adriano Imperador série documentário da Netflix 2026

OPINIÃO: série 'Adriano Imperador' só confirma o que todo mundo já sabia dele

Mbappé comemora 3º gol marcado pelo Real Madrid sobre a Real Sociedad, pela La Liga

Mbappé admite decepção se não ganhar a Bola de Ouro: 'Grande ano'

Chema Andrés comemora gol do Brighton sobre o Arsenal na Premier League

Imprensa espanhola elogia promessa da Premier League: 'Novo Rodri'

Lotte Keukelaar em ação pelo Real Madrid feminino

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (22/09/2026)

Zagueiro Jair durante coletiva da Seleção Brasileira em Brisbane

Estreante na Seleção, Jair revela inspiração na zaga

Estêvão sorri durante coletiva da Seleção Brasileira em Brisbane, na Austrália

Estêvão comemora retorno à Seleção e retomada de parceria com Endrick

Parede em Portugal: líder em desarmes e cortes no Casa Pia, David Sousa, ex-zagueiro do Botafogo vive grande fase no futebol português.

Ex-Botafogo, David Sousa alcança 100 jogos na Europa

Após três acessos seguidos na Série B do Brasileirão, Iury mira subir com o Albirex no Japão

Rei dos acessos no Brasil, Iury Castilho brilha no Japão

O atacante grego do Arsenal, nº 17, Christos Tzolis (E), salta acima do meio-campista suíço do Sunderland, nº 34, Granit Xhaka, durante a partida do Campeonato Inglês entre Sunderland e Arsenal, no Estádio da Luz, em Sunderland, nordeste da Inglaterra, em 12 de setembro de 2026.

Granit Xhaka é investigado por comprovante de vacina falso e deixa seleção

Raphinha dribla Unai Simón antes de fazer gol em Barcelona x Athletic Bilbao, pela La Liga

Raphinha ganha força na disputa pela Chuteira de Ouro na Europa