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Gabriel Jesus marca dois gols pelo Barcelona e mira volta à Seleção

Jogador é o quarto maior artilheiro da Canarinha em atividade

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 13:14
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Gabriel Jesus em ação pela Seleção Brasileira em 2019
Gabriel Jesus em ação pela Seleção Brasileira em 2019 (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

Gabriel Jesus começou a temporada em alta no Barcelona e já soma dois gols em apenas 41 minutos em campo. O atacante, que não foi convocado para a primeira Data Fifa após a Copa do Mundo, aparece como uma das opções observadas por Carlo Ancelotti para o próximo ciclo da Seleção Brasileira.

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A equipe nacional inicia nesta sexta-feira (25) uma sequência de três amistosos, com o primeiro compromisso diante da Austrália, às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. A convocação marca o início do trabalho de Ancelotti pensando nos próximos torneios e na formação do elenco para a Copa do Mundo de 2030.

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Gabriel Jesus foi utilizado em quatro partidas pelo Barcelona neste começo de temporada e marcou duas vezes. A participação do brasileiro tem sido gradual, com poucos minutos em cada compromisso, mas a eficiência chamou atenção. Sem considerar os acréscimos, o atacante ficou nove minutos em campo contra o Valencia, sete diante do Feyenoord, 21 contra o Racing Santander e quatro diante do Sevilla. Ao todo, foram 41 minutos disputados.

Gabriel Jesus celebra o primeiro gol com a camisa do Barcelona na Champions
Gabriel Jesus comemorando gol pelo Barcelona (Foto: Josep Lago/AFP)

Um dos gols aconteceu contra o Feyenoord e também teve peso no histórico do brasileiro na competição. Com 27 gols, Jesus igualou Rivaldo e se tornou o quarto brasileiro com mais bolas na rede no torneio. Neymar lidera a lista, com 43, seguido por Vini Jr, com 34, e Kaká, com 30. Entre os brasileiros que ainda estão em atividade, Gabriel Jesus aparece na terceira posição.

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Gabriel Jesus histórico com a Seleção

O atacante também tem números relevantes pela equipe nacional. Em 64 partidas, marcou 19 gols e deu 13 assistências, alcançando uma média de 0,50 participação direta em gol por jogo.

Jesus foi ainda um dos personagens da campanha que terminou com o título da Copa América de 2019. Naquela edição, marcou na semifinal contra a Argentina e também balançou as redes na decisão diante do Peru.

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Aos 29 anos, o atacante está no radar de Ancelotti para o ciclo até 2030. Caso esteja entre as opções do treinador para a próxima Copa do Mundo, chegaria ao torneio com 33 anos.

Por enquanto, Jesus trabalha para ganhar espaço no Barcelona. Mesmo com a minutagem controlada nas primeiras partidas, os dois gols marcados em 41 minutos colocam o brasileiro novamente entre os nomes a serem acompanhados para futuras convocações da Seleção.

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