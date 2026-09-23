Gabriel Jesus marca dois gols pelo Barcelona e mira volta à Seleção
Jogador é o quarto maior artilheiro da Canarinha em atividade
Gabriel Jesus começou a temporada em alta no Barcelona e já soma dois gols em apenas 41 minutos em campo. O atacante, que não foi convocado para a primeira Data Fifa após a Copa do Mundo, aparece como uma das opções observadas por Carlo Ancelotti para o próximo ciclo da Seleção Brasileira.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
A equipe nacional inicia nesta sexta-feira (25) uma sequência de três amistosos, com o primeiro compromisso diante da Austrália, às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. A convocação marca o início do trabalho de Ancelotti pensando nos próximos torneios e na formação do elenco para a Copa do Mundo de 2030.
Gabriel Jesus foi utilizado em quatro partidas pelo Barcelona neste começo de temporada e marcou duas vezes. A participação do brasileiro tem sido gradual, com poucos minutos em cada compromisso, mas a eficiência chamou atenção. Sem considerar os acréscimos, o atacante ficou nove minutos em campo contra o Valencia, sete diante do Feyenoord, 21 contra o Racing Santander e quatro diante do Sevilla. Ao todo, foram 41 minutos disputados.
Um dos gols aconteceu contra o Feyenoord e também teve peso no histórico do brasileiro na competição. Com 27 gols, Jesus igualou Rivaldo e se tornou o quarto brasileiro com mais bolas na rede no torneio. Neymar lidera a lista, com 43, seguido por Vini Jr, com 34, e Kaká, com 30. Entre os brasileiros que ainda estão em atividade, Gabriel Jesus aparece na terceira posição.
Gabriel Jesus histórico com a Seleção
O atacante também tem números relevantes pela equipe nacional. Em 64 partidas, marcou 19 gols e deu 13 assistências, alcançando uma média de 0,50 participação direta em gol por jogo.
Jesus foi ainda um dos personagens da campanha que terminou com o título da Copa América de 2019. Naquela edição, marcou na semifinal contra a Argentina e também balançou as redes na decisão diante do Peru.
Aos 29 anos, o atacante está no radar de Ancelotti para o ciclo até 2030. Caso esteja entre as opções do treinador para a próxima Copa do Mundo, chegaria ao torneio com 33 anos.
Por enquanto, Jesus trabalha para ganhar espaço no Barcelona. Mesmo com a minutagem controlada nas primeiras partidas, os dois gols marcados em 41 minutos colocam o brasileiro novamente entre os nomes a serem acompanhados para futuras convocações da Seleção.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Guilherme mira permanência nos EUA, mas admite: 'Talvez mais para frente'Há 1 minuto
Vasco
Bruno Guimarães revela desejo de jogar no Vasco no futuro: 'Seria um sonho'Há 57 minutos
Futebol Internacional
Justiça francesa mantém julgamento de Hakimi em caso de acusação de estuproHá 1 hora
Futebol Internacional
Vini Jr chega ao fundo do poço no Real Madrid, aponta jornal espanholHá 1 hora
Seleção Brasileira
De estreantes a veteranos: veja a experiência dos convocados de Ancelotti na SeleçãoHá 1 hora
Futebol Internacional
Ex-Guarani se destaca na Inglaterra com gol ou assistência a cada 55 minutosHá 2 horas
Mais LANCE!