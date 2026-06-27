Cristiano Ronaldo e Messi travam corrida pelo milésimo gol Além dos recordes nesta Copa do Mundo, craques duelam por marca histórica

São muitos os recordes que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo têm batido nesta Copa do Mundo. O argentino se tornou o maior artilheiro da história dos Mundiais, com 18 gols, o recordista de jogos, com 28, o jogador com mais vitórias (18) e o que tem mais partidas consecutivas marcando gols (6, empatado com Jairzinho, na Copa de 1970, e o francês Just Fontaine, em, 1958). Já CR7 se tornou o primeiro jogador a marcar gols em seis Copas do Mundo, o maior artilheiro de Portugal, ultrapassando Eusébio, craque da seleção terceira colocada em 1966, e poderá ser, aos 41 anos, o campeão mais velho, superando o goleiro italiano Dino Zoff, que levantou a taça em 1982 aos 40 anos. Mas existe uma disputa à parte entre os dois. Um número mágico, que não poderá ser alcançado neste Mundial, mas que os colocará num patamar que é a marca de um Rei: Pelé.

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Messi e Cristiano Ronaldo travam uma corrida pelo milésimo gol na carreira. O craque português está na frente, com 975 gols. O camisa 10 da Argentina vem em seu encalço, com 917. Esses números contabilizam jogos oficiais, reconhecidos pela Fifa. Pelé marcou 1.283 gols, mas em outra época, em que havia muitos amistosos internacionais. O Santos costumava excursionar pela Europa e enfrentava grandes clubes europeus, mas essas partidas não são consideradas oficiais pela Fifa, assim como alguns amistosos pela seleção. Assim, a Fifa contabiliza apenas 767 gols para o Rei, descontando mais de 500 gols da sua carreira. A CBF, porém, reconhece o número que o próprio Pelé considerava o correto: 1.283.

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Gráfico mostra a evolução do número de gols marcados por Messi e CR7 por idade ao longo da carreira

A projeção é de que Cristiano Ronaldo consiga atingir a marca do milésimo gol na próxima temporada, seja em jogo com o Al-Nassr, seja em partida por Portugal. Por outro lado, Lionel Messi deve precisar de mais alguns anos, mas o atleta tem contrato com o Inter Miami até o fim de 2028.

Corrida pelo gol 1000 de Cristiano Ronaldo e Messi

Cristiano Ronaldo e seus 975 gols na carreira

450 pelo Real Madrid

145 pelo Manchester United

145 por Portugal

129 pelo Al-Nassr

101 pela Juventus

5 pelo Sporting

Lionel Messi e seus 917 gols na carreira

672 pelo Barcelona

122 pela Argentina

91 pelo Inter Miami

32 pelo PSG

Cristiano Ronaldo prepara o chute em treino de Portugal para o jogo contra a Colômbia (Foto Leonardo Fernandez/Getty Images via AFP)

A expectativa é de que Cristiano Ronaldo chegue ao milésimo gol antes de Lionel Messi, caso não sofra nenhuma lesão grave que o afaste dos gramados por um longo período. Ele tem contrato com o Al-Nassr até junho de 2027, mas deu mostras na Copa do Mundo de que colocar a bola no fundo das redes continua a ser a sua especialidade, mesmo aos 41 anos.

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Por outro lado, Messi, dois anos mais novo, precisará de mais tempo caso tenha o desejo de chegar à marca de 1.000 gols na carreira. O argentino vem brilhando no início da Copa, com cinco gols e a artilharia da competição. Mas, neste sábado (27), ele começará no banco a partida contra a Jordânia, às 23h de Brasília. O técnico Lionel Scaloni decidiu poupar o craque na última partida da fase de grupos, em Dallas, pois a Argentina já está classificada para a segunda fase como líder do grupo J.

Já o técnico Roberto Martinez confirmou a escalação de Cristiano Ronaldo no jogo contra a Colômbia, neste sábado (27), às 20h30 de Brasília. O duelo no Hard Rock Stadium, em Miami, decidirá o primeiro lugar do grupo K. A Colômbia é líder, com seis pontos, e Portugal está em segundo lugar, com quatro.

Messi controla a bola em treino da Argentina em Kansas City antes da partida contra a Jordânia (Foto Juan Mabromata/AFP)

Messi supera Cristiano Ronaldo em gols por idade

Embora tenha menos gols na carreira em relação a Cristiano Ronaldo, Messi tem números melhores comparando os feitos dos dois craques por idade. Aos 25 anos, o argentino já somava 348 gols na carreira. Por outro lado, o português acumulava 213 gols nos seus 25 anos.

No entanto, Cristiano Ronaldo foi cortando essa diferença por idade para Lionel Messi, principalmente após sua transferência para o Real Madrid. Ele deixou de ser um atacante de lado de campo, como nos tempos de Manchester United, para se tornar o homem focal na equipe espanhola, assim como posteriormente na Juventus, no Al-Nassr e em Portugal.

Lionel Messi chegou aos 39 anos de idade com 917 gols anotados ao longo de sua carreira com Barcelona, PSG, Inter Miami e Argentina. Nesse período, Cristiano Ronaldo acumulava 875 tentos em sua trajetória como jogador de futebol profissional.

Em tese, Cristiano Ronaldo chegará ao milésimo gol antes de Lionel Messi, mas o argentino tem a chance de alcançar essa marca com uma idade menor em relação ao do histórico camisa sete de Portugal. É mais uma disputa entre os craques que dominam o futebol mundial nos últimos 20 anos e somam, juntos, 13 Bolas de Ouro e 9 Champions League. Números para a história.

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