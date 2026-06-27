logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Cristiano Ronaldo e Messi travam corrida pelo milésimo gol

Além dos recordes nesta Copa do Mundo, craques duelam por marca histórica

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 06:30
Favorite o Lance! no Google
Cristiano Ronaldo e Lionel Messi comemoram gols por Portugal e Argentina na Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo e Lionel Messi comemoram gols por Portugal e Argentina na Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt e Juan Mabromata/AFP)

São muitos os recordes que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo têm batido nesta Copa do Mundo. O argentino se tornou o maior artilheiro da história dos Mundiais, com 18 gols, o recordista de jogos, com 28, o jogador com mais vitórias (18) e o que tem mais partidas consecutivas marcando gols (6, empatado com Jairzinho, na Copa de 1970, e o francês Just Fontaine, em, 1958). Já CR7 se tornou o primeiro jogador a marcar gols em seis Copas do Mundo, o maior artilheiro de Portugal, ultrapassando Eusébio, craque da seleção terceira colocada em 1966, e poderá ser, aos 41 anos, o campeão mais velho, superando o goleiro italiano Dino Zoff, que levantou a taça em 1982 aos 40 anos. Mas existe uma disputa à parte entre os dois. Um número mágico, que não poderá ser alcançado neste Mundial, mas que os colocará num patamar que é a marca de um Rei: Pelé.

continua após a publicidade
  • Cristiano Ronaldo e Messi

    Messi x Cristiano Ronaldo: interminável rivalidade abrilhanta mais uma Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 dias
  • Messi sorri em treino da Argentina após vitória contra a Áustria na Copa do Mundo

    Messi joga? Scaloni abre o jogo sobre presença do craque em Argentina x Jordânia

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 horas
  • Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.

    Portugal x Colômbia marca encontro entre Cristiano Ronaldo e joias do Brasileirão

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia

    • Messi e Cristiano Ronaldo travam uma corrida pelo milésimo gol na carreira. O craque português está na frente, com 975 gols. O camisa 10 da Argentina vem em seu encalço, com 917. Esses números contabilizam jogos oficiais, reconhecidos pela Fifa. Pelé marcou 1.283 gols, mas em outra época, em que havia muitos amistosos internacionais. O Santos costumava excursionar pela Europa e enfrentava grandes clubes europeus, mas essas partidas não são consideradas oficiais pela Fifa, assim como alguns amistosos pela seleção. Assim, a Fifa contabiliza apenas 767 gols para o Rei, descontando mais de 500 gols da sua carreira. A CBF, porém, reconhece o número que o próprio Pelé considerava o correto: 1.283.

    ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade
    Gráfico de linhas mostra a evolução do número de gols de Messi e Cristiano Ronaldo na carreira, de acordo com a idade
    Gráfico mostra a evolução do número de gols marcados por Messi e CR7 por idade ao longo da carreira

    A projeção é de que Cristiano Ronaldo consiga atingir a marca do milésimo gol na próxima temporada, seja em jogo com o Al-Nassr, seja em partida por Portugal. Por outro lado, Lionel Messi deve precisar de mais alguns anos, mas o atleta tem contrato com o Inter Miami até o fim de 2028.

    Corrida pelo gol 1000 de Cristiano Ronaldo e Messi

    Cristiano Ronaldo e seus 975 gols na carreira

    • 450 pelo Real Madrid
    • 145 pelo Manchester United
    • 145 por Portugal
    • 129 pelo Al-Nassr
    • 101 pela Juventus
    • 5 pelo Sporting

    Lionel Messi e seus 917 gols na carreira

    • 672 pelo Barcelona
    • 122 pela Argentina
    • 91 pelo Inter Miami
    • 32 pelo PSG
    Cristiano Ronaldo prepara o chute em treino da seleção de Portugal em Palm Beach, na Flórida, antes da partida contra a Colômbia
    Cristiano Ronaldo prepara o chute em treino de Portugal para o jogo contra a Colômbia (Foto Leonardo Fernandez/Getty Images via AFP)

    A expectativa é de que Cristiano Ronaldo chegue ao milésimo gol antes de Lionel Messi, caso não sofra nenhuma lesão grave que o afaste dos gramados por um longo período. Ele tem contrato com o Al-Nassr até junho de 2027, mas deu mostras na Copa do Mundo de que colocar a bola no fundo das redes continua a ser a sua especialidade, mesmo aos 41 anos.

    continua após a publicidade

    Por outro lado, Messi, dois anos mais novo, precisará de mais tempo caso tenha o desejo de chegar à marca de 1.000 gols na carreira. O argentino vem brilhando no início da Copa, com cinco gols e a artilharia da competição. Mas, neste sábado (27), ele começará no banco a partida contra a Jordânia, às 23h de Brasília. O técnico Lionel Scaloni decidiu poupar o craque na última partida da fase de grupos, em Dallas, pois a Argentina já está classificada para a segunda fase como líder do grupo J.

    Já o técnico Roberto Martinez confirmou a escalação de Cristiano Ronaldo no jogo contra a Colômbia, neste sábado (27), às 20h30 de Brasília. O duelo no Hard Rock Stadium, em Miami, decidirá o primeiro lugar do grupo K. A Colômbia é líder, com seis pontos, e Portugal está em segundo lugar, com quatro.

    Messi controla a bola em treino da seleção Argentina em Kansas City antes da partida contra a Jordânia
    Messi controla a bola em treino da Argentina em Kansas City antes da partida contra a Jordânia (Foto Juan Mabromata/AFP)

    Messi supera Cristiano Ronaldo em gols por idade

    Embora tenha menos gols na carreira em relação a Cristiano Ronaldo, Messi tem números melhores comparando os feitos dos dois craques por idade. Aos 25 anos, o argentino já somava 348 gols na carreira. Por outro lado, o português acumulava 213 gols nos seus 25 anos.

    No entanto, Cristiano Ronaldo foi cortando essa diferença por idade para Lionel Messi, principalmente após sua transferência para o Real Madrid. Ele deixou de ser um atacante de lado de campo, como nos tempos de Manchester United, para se tornar o homem focal na equipe espanhola, assim como posteriormente na Juventus, no Al-Nassr e em Portugal.

    Lionel Messi chegou aos 39 anos de idade com 917 gols anotados ao longo de sua carreira com Barcelona, PSG, Inter Miami e Argentina. Nesse período, Cristiano Ronaldo acumulava 875 tentos em sua trajetória como jogador de futebol profissional.

    Em tese, Cristiano Ronaldo chegará ao milésimo gol antes de Lionel Messi, mas o argentino tem a chance de alcançar essa marca com uma idade menor em relação ao do histórico camisa sete de Portugal. É mais uma disputa entre os craques que dominam o futebol mundial nos últimos 20 anos e somam, juntos, 13 Bolas de Ouro e 9 Champions League. Números para a história.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    MELHOR PALPITE: Aposte em Cristiano Ronaldo para marcar a qualquer momento em Colômbia x Portugal @2.01

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jogadores da Seleção Brasileira caminham no gramado do CT antes de treino; Igor Thiago e Neymar conversam
    Seleção BrasileiraQuiz: quais clubes revelaram os jogadores da Seleção na Copa do Mundo?Há 4 minutos
    Elenco do grupo Globo para transmissão da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
    Copa do Mundo 2026Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (27)?Há 22 minutos
    Inglaterra x Senegal - Harry Kane
    LancepédiaInglaterra 6 x 1 Panamá na Copa de 2018: ingleses atropelam e garantem vaga nas oitavas de finalHá 22 minutos
    alemanha copa do mundo
    Copa do Mundo 2026Alemanha perde campanha perfeita e chega pressionada ao mata-mata da CopaHá 27 minutos
    Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (27/06/2026)Há 32 minutos
    Taça - troféu da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Quantas seleções já estão classificadas para o mata-mata da Copa do Mundo?Há 52 minutos

    Mais LANCE!

    Festa toma conta da capital de Cabo Verde após classificação na Copa; veja
    Lionel Messi e Paredes comemorando gol pela Argentina na Copa do Mundo
    Brasileiros se revoltam com chave da Argentina na Copa: 'Vergonha'
    copa do mundo bola gol
    Copa do Mundo chega a 12 goleadas após vitória de Senegal; veja jogos e placares
    Doué comemora gol pela França contra a Noruega na Copa do Mundo
    Doué afasta confiança exagerada da França após goleada: 'Temos qualidade'
    Jogadores da Holanda comemoram classificação na Copa do Mundo
    Holanda x Marrocos: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo
    Jogadores de Cabo Verde comemorando classificação para o mata-mata da Copa do Mundo
    Balanço do dia: Cabo Verde faz história, e Irã vive drama na Copa do Mundo
    Taremi, do Irã, dividindo bola com um jogador do Egito na Copa do Mundo
    Egito x Irã: veja os melhores momentos do jogo do grupo G da Copa do Mundo
    Shoja lamenta empate entre Irã e Egito após gol anulado no fim do jogo da Copa do Mundo
    Balanço do Grupo G: Irã vive drama na Copa do Mundo; Bélgica e Egito avançam
    Jogadores da Bélgica comemorando juntos em partida da Copa do Mundo
    Nova Zelândia x Bélgica: veja os melhores momentos do jogo do grupo G da Copa do Mundo
    Egito e Irã ficam no empate por 1 a 1 pela 3ª rodada da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Egito e Irã empatam em duelo eletrizante após gol anulado pelo VAR
    Trossard vibra com gol marcado pela Bélgica sobre a Nova Zelândia, na Copa do Mundo
    Bélgica vence Nova Zelândia, assume liderança e avança na Copa do Mundo
    Marcelo Bielsa comandando o Uruguai contra a Espanha
    Bielsa grita com repórter após derrota e eliminação do Uruguai; veja
    Cristiano Ronaldo comemorando gol na vitória de Portugal na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Cinco seleções estão classificadas na Copa sem entrar em campo; entenda