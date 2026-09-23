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Nations League: entenda o formato, as regras e os jogos de 2026/27

Entenda tudo que está em jogo na competição que começa nesta quinta-feira

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 09:26
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Cristiano Ronaldo levantou a taça da Nations League (Foto: John MACDOUGALL / AFP)
Cristiano Ronaldo levantou a taça da Nations League (Foto: John MACDOUGALL / AFP)

A Nations League inicia sua quinta edição nesta quinta-feira (24) com 54 seleções europeias divididas em quatro ligas. Criado pela Uefa para aumentar o número de partidas competitivas entre equipes de nível semelhante, o torneio terá sua fase de grupos disputada entre 24 de setembro e 17 de novembro, enquanto as quartas de final e os playoffs de promoção e rebaixamento estão previstos para março de 2027.

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Portugal é o atual campeão da competição. A seleção portuguesa conquistou o segundo título em 2025, ao derrotar a Espanha nos pênaltis na decisão. Antes disso, Portugal também havia vencido a edição inaugural, em 2019. França, em 2021, e Espanha, em 2023, são as outras seleções que já levantaram o troféu.

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Qual é a finalidade da Nations League?

A Liga das Nações foi criada para diminuir a quantidade de amistosos internacionais sem caráter competitivo e colocar seleções de nível parecido frente a frente nas Datas Fifa. Para isso, as equipes são distribuídas em diferentes divisões e disputam acesso, permanência ou rebaixamento conforme seus resultados.

A competição também passou a ter relação com a classificação para a Eurocopa. Na edição 2026/27, os resultados da Nations League poderão oferecer a algumas seleções uma oportunidade adicional de chegar aos playoffs da Euro 2028 caso elas não consigam a classificação direta pelas Eliminatórias Europeias.

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Troféu da Nations League
Troféu da Nations League (Foto: UEFA / AFP)

Como funciona a Liga das Nações?

Na edição 2026/27, as 54 seleções estão distribuídas entre as Ligas A, B, C e D. As três primeiras divisões possuem quatro grupos de quatro equipes. Na Liga D, são dois grupos com três seleções. Dentro de cada grupo, os times se enfrentam em partidas de ida e volta, com três pontos para vitória, um para empate e nenhum para derrota.

A Liga A concentra as principais seleções e define o campeão. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final, disputadas em confrontos de ida e volta. Os quatro vencedores seguem para a fase final, formada por semifinais, disputa pelo terceiro lugar e decisão em jogo único. A final está marcada para 13 de junho de 2027.

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O sistema também movimenta as seleções entre as divisões. Os quatro vencedores dos grupos da Liga B sobem diretamente para a Liga A, enquanto os vencedores da Liga C avançam para a Liga B. Na Liga D, todas as equipes serão promovidas para a Liga C, já que essa divisão deixará de existir a partir da edição 2028/29.

Veja onde assistir aos jogos da Nations League nesta quinta-feira (24)

  1. Andorra x Malta — 13h — ESPN 4 e Disney+
  2. Holanda x Alemanha — 15h45 — ESPN e Disney+
  3. Portugal x País de Gales — 15h45 — SporTV
  4. Noruega x Dinamarca — 15h45 — Disney+
  5. Sérvia x Grécia — 15h45 — ESPN 4 e Disney+
  6. Kosovo x Irlanda — 15h45 — Disney+
  7. Áustria x Israel — 15h45 — SporTV 2
  8. Liechtenstein x Lituânia — 15h45 — SporTV 3

➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Clique para assistir no SporTV

Qual a diferença entre a Eurocopa e a Liga das Nações?

Apesar de serem torneios da Uefa disputados por seleções europeias, Eurocopa e Nations League têm formatos e objetivos diferentes. A Euro é o principal campeonato continental de seleções e reúne 24 equipes na fase final. Na edição de 2028, haverá seis grupos de quatro times, com os dois primeiros de cada chave e os quatro melhores terceiros avançando às oitavas de final.

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A Nations League, por outro lado, é estruturada como uma competição de ligas, com grupos, promoção e rebaixamento. Em vez de reunir as seleções classificadas em um único torneio final, a disputa acontece ao longo das Datas Fifa e tem uma fase decisiva apenas para os melhores times da Liga A.

A edição 2026/27 terá ainda uma particularidade no calendário: as quatro primeiras rodadas serão concentradas na janela internacional de 24 de setembro a 6 de outubro. As duas rodadas restantes acontecerão entre 12 e 17 de novembro. As quartas de final da Liga A e os playoffs de promoção e rebaixamento estão previstos para 25 a 30 de março de 2027, enquanto a fase final será realizada entre 9 e 13 de junho.

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