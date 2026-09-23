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Sem contrato, ídolo do Real Madrid se aproxima de tradicional clube italiano

David Alaba, bicampeão da Champions com o clube merengue, se aproximou da Udinese

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 10:38
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Alaba e Vini Jr comemorando o gol de Mbappé, na vitória do Real Madrid sobre o Rayo Vallecano (Foto: Thomas Coex/AFP)
Alaba e Vini Jr comemorando o gol de Mbappé, na vitória do Real Madrid sobre o Rayo Vallecano (Foto: Thomas Coex/AFP)

Sem contrato desde o fim de sua passagem pelo Real Madrid, David Alaba está próximo de definir o futuro. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o zagueiro austríaco de 34 anos chegou a um acordo verbal com a Udinese e agora trabalha na conclusão dos últimos trâmites para ser anunciado pelo clube italiano.

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Alaba deu sinal verde para a transferência, mas ainda precisa passar pelos exames médicos e assinar o contrato antes da confirmação oficial. A negociação será realizada sem custos de transferência, já que o defensor está livre no mercado desde que seu vínculo com o Real Madrid terminou.

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Alaba deixa o Real Madrid após cinco anos

O austríaco chegou ao clube espanhol em 2021, depois de encerrar seu contrato com o Bayern de Munique. Em Madri, rapidamente ganhou espaço e participou das conquistas de La Liga e da Champions League.

A trajetória, porém, acabou prejudicada por problemas físicos. Uma grave lesão no joelho sofrida no fim de 2023 interrompeu a sequência do defensor e afetou sua participação nas duas últimas temporadas. Ao todo, Alaba disputou 132 partidas pelo Real Madrid, com cinco gols e nove assistências.

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David Alaba sofreu lesão muscular e será desfalque no Real Madrid (Foto: Reprodução/Real Madrid)
David Alaba sofreu lesão muscular e será desfalque no Real Madrid (Foto: Reprodução/Real Madrid)

O último compromisso oficial do zagueiro pelo clube aconteceu em maio deste ano, na vitória por 4 a 2 sobre o Athletic Bilbao. Sem renovar o vínculo, o Real Madrid liberou o jogador ao fim do contrato.

Antes de chegar à Espanha, Alaba construiu a maior parte de sua carreira no Bayern. Entre 2008 e 2021, período que teve um empréstimo ao Hoffenheim, o austríaco disputou 431 partidas pelo clube alemão, marcou 33 gols e deu 55 assistências. Também conquistou duas Champions League pela equipe.

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Udinese prepara chegada do austríaco

A Udinese acelerou as negociações nas últimas semanas e agora está perto de concretizar a contratação. O clube italiano chegou a indicar a chegada do jogador nas redes sociais ao publicar uma imagem de uma cadeira branca, em referência à comemoração que marcou a despedida de Alaba do Santiago Bernabéu.

O movimento acontece depois de outros clubes demonstrarem interesse pelo defensor durante o período em que esteve livre. Inter de Milão e Lazio foram citados como possíveis destinos, enquanto equipes de outros países também apareceram nas especulações.

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Na Udinese, Alaba encontrará uma equipe que sofreu 11 gols nas cinco primeiras rodadas da Serie A. O time comandado por Kosta Runjaic aparece entre as defesas mais vazadas da competição neste início de temporada.

A contratação também representa o retorno do austríaco ao futebol de clubes após a disputa da Copa do Mundo. Pela seleção, Alaba participou de quatro partidas no Mundial realizado nos Estados Unidos, Canadá e México, sem marcar gols e com uma assistência.

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