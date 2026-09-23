Sem contrato, ídolo do Real Madrid se aproxima de tradicional clube italiano
David Alaba, bicampeão da Champions com o clube merengue, se aproximou da Udinese
Sem contrato desde o fim de sua passagem pelo Real Madrid, David Alaba está próximo de definir o futuro. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o zagueiro austríaco de 34 anos chegou a um acordo verbal com a Udinese e agora trabalha na conclusão dos últimos trâmites para ser anunciado pelo clube italiano.
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Alaba deu sinal verde para a transferência, mas ainda precisa passar pelos exames médicos e assinar o contrato antes da confirmação oficial. A negociação será realizada sem custos de transferência, já que o defensor está livre no mercado desde que seu vínculo com o Real Madrid terminou.
Alaba deixa o Real Madrid após cinco anos
O austríaco chegou ao clube espanhol em 2021, depois de encerrar seu contrato com o Bayern de Munique. Em Madri, rapidamente ganhou espaço e participou das conquistas de La Liga e da Champions League.
A trajetória, porém, acabou prejudicada por problemas físicos. Uma grave lesão no joelho sofrida no fim de 2023 interrompeu a sequência do defensor e afetou sua participação nas duas últimas temporadas. Ao todo, Alaba disputou 132 partidas pelo Real Madrid, com cinco gols e nove assistências.
O último compromisso oficial do zagueiro pelo clube aconteceu em maio deste ano, na vitória por 4 a 2 sobre o Athletic Bilbao. Sem renovar o vínculo, o Real Madrid liberou o jogador ao fim do contrato.
Antes de chegar à Espanha, Alaba construiu a maior parte de sua carreira no Bayern. Entre 2008 e 2021, período que teve um empréstimo ao Hoffenheim, o austríaco disputou 431 partidas pelo clube alemão, marcou 33 gols e deu 55 assistências. Também conquistou duas Champions League pela equipe.
Udinese prepara chegada do austríaco
A Udinese acelerou as negociações nas últimas semanas e agora está perto de concretizar a contratação. O clube italiano chegou a indicar a chegada do jogador nas redes sociais ao publicar uma imagem de uma cadeira branca, em referência à comemoração que marcou a despedida de Alaba do Santiago Bernabéu.
O movimento acontece depois de outros clubes demonstrarem interesse pelo defensor durante o período em que esteve livre. Inter de Milão e Lazio foram citados como possíveis destinos, enquanto equipes de outros países também apareceram nas especulações.
Na Udinese, Alaba encontrará uma equipe que sofreu 11 gols nas cinco primeiras rodadas da Serie A. O time comandado por Kosta Runjaic aparece entre as defesas mais vazadas da competição neste início de temporada.
A contratação também representa o retorno do austríaco ao futebol de clubes após a disputa da Copa do Mundo. Pela seleção, Alaba participou de quatro partidas no Mundial realizado nos Estados Unidos, Canadá e México, sem marcar gols e com uma assistência.
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