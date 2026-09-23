Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (23/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 09:04
Favorite o Lance! no Google
Kerolin em ação pelo Barcelona
Kerolin em ação pelo Barcelona (Foto: Reprodução/Instagram)

A quarta-feira (23) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com quatro partidas pela Champions League Feminina e um duelo pela MLS. Os destaques ficam para OH Leuven x Roma, Servette Chênois x Lyon, Barcelona x Paris FC e Chelsea x Austria Wien.

Escudos de Aston Villa e Arsenal para Palpites na Premier League

Aston Villa x Arsenal Palpite – Análise e notícias (31/08)

Palpites
Há 2 semanas
Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal contra a Inter de Milão, pela Champions League

Como Gabriel Jesus pode funcionar no ataque do Barcelona?

Futebol Internacional
Há 3 semanas
Gabriel Jesus comemora gol marcado pelo Arsenal contra o Wigan, pela FA Cup

Barcelona surpreende e acerta a contratação de Gabriel Jesus

Futebol Internacional
Há 3 semanas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 23 de setembro de 2026):

Champions League Feminina

13h45 – Servette (F) x OL Lyonnes (F) – ESPN 4 e Disney+
13h45 – OH Leuven (F) x Roma (F) – Disney+
16h – Barcelona (F) x Paris FC (F) – ESPN e Disney+
16h – Chelsea (F) x Austria Vienna (F) – Disney+

Kerolin em ação pelo Barcelona
Kerolin em ação pelo Barcelona (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Clique para assistir no Disney+

MLS

22h30 – Seattle Sounders x Real Salt Lake – Apple TV

➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Chelsea x Austria Wien

Onde Assistir

Chelsea x Austria Wien: onde assistir, horário e escalações

Há 4 horas
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Barcelona x Paris FC

Onde Assistir

Barcelona x Paris FC: onde assistir, horário e escalações

Há 4 horas
FA Cup 2026/2027 - Exmouth Town x Thame United

Onde Assistir

Exmouth Town x Thame United: onde assistir, horário e escalações

Há 4 horas
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Servette Chênois x Lyon

Onde Assistir

Servette Chênois x Lyon: onde assistir, horário e escalações

Há 4 horas
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - OH Leuven x Roma

Onde Assistir

OH Leuven x Roma: onde assistir, horário e escalações

Há 4 horas
FA Cup 2026/2027 - Truro City x Merthyr Town

Onde Assistir

Truro City x Merthyr Town: onde assistir, horário e escalações

Há 19 horas
Mais LANCE!
FA Cup 2026/2027 - Wimborne Town x Weston-super-Mare

Wimborne Town x Weston-super-Mare: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Farnborough x Uxbridge

Farnborough x Uxbridge: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Crowborough Athletic x Hampton & Richmond

Crowborough Athletic x Hampton & Richmond: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Farnham Town x Cirencester Town

Farnham Town x Cirencester Town: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Wingate & Finchley x Hemel Hempstead Town

Wingate & Finchley x Hemel Hempstead Town: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Braintree Town x Needham Market

Braintree Town x Needham Market: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Dorking Wanderers x Southall

Dorking Wanderers x Southall: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Maidstone United x Cray Wanderers

Maidstone United x Cray Wanderers: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Worksop Town x AFC Telford United

Worksop Town x AFC Telford United: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Dagenham & Redbridge x Waltham Abbey

Dagenham & Redbridge x Waltham Abbey: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Gainsborough Trinity x Leamington

Gainsborough Trinity x Leamington: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Chippenham Town x Yate Town

Chippenham Town x Yate Town: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Internazionale x Häcken

Internazionale x Häcken: onde assistir, horário e escalações