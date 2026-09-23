Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (23/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quarta-feira (23) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com quatro partidas pela Champions League Feminina e um duelo pela MLS. Os destaques ficam para OH Leuven x Roma, Servette Chênois x Lyon, Barcelona x Paris FC e Chelsea x Austria Wien.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 23 de setembro de 2026):
Champions League Feminina
13h45 – Servette (F) x OL Lyonnes (F) – ESPN 4 e Disney+
13h45 – OH Leuven (F) x Roma (F) – Disney+
16h – Barcelona (F) x Paris FC (F) – ESPN e Disney+
16h – Chelsea (F) x Austria Vienna (F) – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
MLS
22h30 – Seattle Sounders x Real Salt Lake – Apple TV
➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Onde Assistir
Chelsea x Austria Wien: onde assistir, horário e escalaçõesHá 4 horas
Onde Assistir
Barcelona x Paris FC: onde assistir, horário e escalaçõesHá 4 horas
Onde Assistir
Exmouth Town x Thame United: onde assistir, horário e escalaçõesHá 4 horas
Onde Assistir
Servette Chênois x Lyon: onde assistir, horário e escalaçõesHá 4 horas
Onde Assistir
OH Leuven x Roma: onde assistir, horário e escalaçõesHá 4 horas
Onde Assistir
Truro City x Merthyr Town: onde assistir, horário e escalaçõesHá 19 horas
Mais LANCE!