A quarta-feira (23) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com quatro partidas pela Champions League Feminina e um duelo pela MLS. Os destaques ficam para OH Leuven x Roma, Servette Chênois x Lyon, Barcelona x Paris FC e Chelsea x Austria Wien.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 23 de setembro de 2026):

Champions League Feminina

13h45 – Servette (F) x OL Lyonnes (F) – ESPN 4 e Disney+

13h45 – OH Leuven (F) x Roma (F) – Disney+

16h – Barcelona (F) x Paris FC (F) – ESPN e Disney+

16h – Chelsea (F) x Austria Vienna (F) – Disney+

Kerolin em ação pelo Barcelona (Foto: Reprodução/Instagram)

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MLS

22h30 – Seattle Sounders x Real Salt Lake – Apple TV

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