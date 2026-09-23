Ex-Liverpool recorre ao LinkedIn em busca de novo clube; entenda
Aos 28 anos, Ovie Ejaria está sem clube após deixar o Real Oviedo
O mercado do futebol ganhou um exemplo pouco comum de como jogadores podem utilizar plataformas digitais para buscar novas oportunidades. Ovie Ejaria, ex-Liverpool e atualmente sem clube, recorreu ao LinkedIn para divulgar seu perfil profissional e tentar encontrar uma nova equipe. Aos 28 anos, o inglês está livre no mercado desde o fim de sua passagem pelo Real Oviedo, da Espanha.
Cristiano Ronaldo pensou em se aposentar da seleção de Portugal, mas foi convencido a seguir por Jorge Jesus
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A publicação chamou atenção justamente pela escolha da plataforma. Tradicionalmente associada ao mercado corporativo, o LinkedIn não costuma ser utilizado por jogadores de futebol para procurar clubes. No anúncio, Ejaria apresentou suas características técnicas e destacou números das passagens por Liverpool, Sunderland, Rangers, Reading e Real Oviedo.
O meio-campista foi formado nas categorias de base do Arsenal e integrou a seleção inglesa que conquistou o Mundial Sub-20 em 2017. No Liverpool, porém, teve poucas oportunidades na equipe principal: foram oito partidas antes de iniciar uma sequência de empréstimos em busca de maior minutagem.
A primeira experiência foi no Sunderland, onde permaneceu por quatro meses. Depois, Ejaria foi emprestado ao Rangers, mas decidiu interromper o período no clube antes do término previsto e retornou ao Liverpool.
Na sequência, o jogador chegou ao Reading. Foi justamente no clube que teve sua passagem mais longa entre os empréstimos, com 127 partidas disputadas. O último destino foi o Real Oviedo, pelo qual entrou em campo oito vezes antes do fim do vínculo.
Tecnologia também aproxima jogadores e clubes
O caso de Ejaria também se relaciona a novas formas de conectar jogadores e profissionais do futebol. Uma delas é o CUJU, plataforma alemã que usa inteligência artificial para avaliar atletas a partir de vídeos gravados pelo celular.
Conhecido como "LinkedIn do futebol", o aplicativo já ultrapassou 180 mil downloads no Brasil. Entre os jogadores que passaram pela plataforma estão Marcela Gemerias, Sophia Furtado e Alex Bruno, campeão brasileiro Sub-20 pelo Vasco.
Para Thaiany Klarmann, diretora de marketing do CUJU, ferramentas digitais podem ampliar o alcance dos atletas no mercado.
— O caso do Ejaria mostra que o futebol também está encontrando novas maneiras de usar plataformas digitais para criar conexões profissionais. Com CUJU, levamos essa lógica para dentro do campo: o jogador pode construir seu perfil, registrar seu desempenho e usar dados para apresentar suas características a quem busca novos talentos. A tecnologia não substitui o olhar humano do olheiro, mas pode ampliar o alcance desse processo e ajudar a colocar mais jogadores no radar — afirmou.
A plataforma CUJU utiliza inteligência artificial para gerar dados objetivos sobre o desempenho dos atletas. A tecnologia avalia exercícios e calcula indicadores como potência, velocidade, agilidade, controle, drible, processamento, passe e resistência. A partir dos resultados, a plataforma gera um ranking baseado exclusivamente no desempenho registrado, sem interferência humana. Os atletas podem, então, ser visualizados por olheiros e profissionais de clubes cadastrados no aplicativo.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Cristiano Ronaldo pensou em se aposentar da seleção de Portugal, mas foi convencido a seguir por Jorge JesusHá 30 minutos
Santos
Santos encaminha venda de JP Chermont a clube dos Emirados Árabes; veja detalhesHá 1 hora
Fora de Campo
Ex-Botafogo acerta com a Juventus e viraliza: 'Não é possível'Há 3 horas
Futebol Internacional
Novo limite de estrangeiros do Brasileirão é bem diferente das principais ligas europeiasHá 4 horas
Futebol Internacional
Guilherme mira permanência nos EUA, mas admite: 'Talvez mais para frente'Há 4 horas
Futebol Internacional
Gabriel Jesus marca dois gols pelo Barcelona e mira volta à SeleçãoHá 5 horas
Mais LANCE!