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Ex-Liverpool recorre ao LinkedIn em busca de novo clube; entenda

Aos 28 anos, Ovie Ejaria está sem clube após deixar o Real Oviedo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 18:56
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Ovie Ejaria Liverpool
Ovie Ejaria no Liverpool (Foto: Reprodução/Instagram)

O mercado do futebol ganhou um exemplo pouco comum de como jogadores podem utilizar plataformas digitais para buscar novas oportunidades. Ovie Ejaria, ex-Liverpool e atualmente sem clube, recorreu ao LinkedIn para divulgar seu perfil profissional e tentar encontrar uma nova equipe. Aos 28 anos, o inglês está livre no mercado desde o fim de sua passagem pelo Real Oviedo, da Espanha.

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A publicação chamou atenção justamente pela escolha da plataforma. Tradicionalmente associada ao mercado corporativo, o LinkedIn não costuma ser utilizado por jogadores de futebol para procurar clubes. No anúncio, Ejaria apresentou suas características técnicas e destacou números das passagens por Liverpool, Sunderland, Rangers, Reading e Real Oviedo.

O meio-campista foi formado nas categorias de base do Arsenal e integrou a seleção inglesa que conquistou o Mundial Sub-20 em 2017. No Liverpool, porém, teve poucas oportunidades na equipe principal: foram oito partidas antes de iniciar uma sequência de empréstimos em busca de maior minutagem.

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A primeira experiência foi no Sunderland, onde permaneceu por quatro meses. Depois, Ejaria foi emprestado ao Rangers, mas decidiu interromper o período no clube antes do término previsto e retornou ao Liverpool.

Na sequência, o jogador chegou ao Reading. Foi justamente no clube que teve sua passagem mais longa entre os empréstimos, com 127 partidas disputadas. O último destino foi o Real Oviedo, pelo qual entrou em campo oito vezes antes do fim do vínculo.

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Tecnologia também aproxima jogadores e clubes

O caso de Ejaria também se relaciona a novas formas de conectar jogadores e profissionais do futebol. Uma delas é o CUJU, plataforma alemã que usa inteligência artificial para avaliar atletas a partir de vídeos gravados pelo celular.

Conhecido como "LinkedIn do futebol", o aplicativo já ultrapassou 180 mil downloads no Brasil. Entre os jogadores que passaram pela plataforma estão Marcela Gemerias, Sophia Furtado e Alex Bruno, campeão brasileiro Sub-20 pelo Vasco.

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Para Thaiany Klarmann, diretora de marketing do CUJU, ferramentas digitais podem ampliar o alcance dos atletas no mercado.

— O caso do Ejaria mostra que o futebol também está encontrando novas maneiras de usar plataformas digitais para criar conexões profissionais. Com CUJU, levamos essa lógica para dentro do campo: o jogador pode construir seu perfil, registrar seu desempenho e usar dados para apresentar suas características a quem busca novos talentos. A tecnologia não substitui o olhar humano do olheiro, mas pode ampliar o alcance desse processo e ajudar a colocar mais jogadores no radar — afirmou.

A plataforma CUJU utiliza inteligência artificial para gerar dados objetivos sobre o desempenho dos atletas. A tecnologia avalia exercícios e calcula indicadores como potência, velocidade, agilidade, controle, drible, processamento, passe e resistência. A partir dos resultados, a plataforma gera um ranking baseado exclusivamente no desempenho registrado, sem interferência humana. Os atletas podem, então, ser visualizados por olheiros e profissionais de clubes cadastrados no aplicativo. 

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Casa CUJU e membros
Casa CUJU (Foto: Divulgação)

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