Marcos Casseb, empresário do atacante ex-Arsenal e da Seleção Brasileira, atualmente no Al-Hilal, revelou o desejo de Gabriel Martinelli de defender as cores do Corinthians.

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Em entrevista à Itatiaia, o empresário revelou que o jogador tem o sonho de voltar a vestir a camisa do clube paulista.

— Acho que um pouco mais para frente, sim (voltar ao futebol brasileiro). Ele tem quatro anos de contrato lá, até os 29 anos. Ele tem, sim, o sonho de voltar, jogar no Corinthians, o clube que ele saiu, a paixão dele. Ele tem vontade de voltar, sim, um dia — disse.

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Gabriel Martinelli deixou o Arsenal recentemente para jogar pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, em uma negociação que girou em torno de 70 milhões de euros (cerca de R$ 421 milhões).

— Ele tem todas as chances de voltar para a Seleção Brasileira, ele precisa jogar bem lá. Na Copa do Mundo tinham dois jogadores que estavam jogando na Liga Árabe. O que ele precisa é desempenhar o futebol dele bem. Hoje temos grandes jogadores em qualquer liga e todas as seleções veem isso — comentou.

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Gabriel Martinelli durante período em que defendeu o Corinthians nas categorias de base do clube (Foto: Acervo Pessoal)

Martinelli pelo Corinthians

Oriundo de Guarulhos, município da região metropolitana de São Paulo, o atacante defendeu o Alvinegro entre os 10 e 13 anos, deixando a equipe do Parque São Jorge por conta da mudança de sua família para Itu, no interior do estado.

Destaque das categorias de base do clube, Martinelli anotou 73 gols em 139 jogos e era tratado pela diretoria corintiana como uma joia a ser lapidada. No entanto, a distância entre a capital paulista e Itu atrapalhou a continuidade da então revelação na equipe. As cidades ficam separadas por uma distância de 115 km e, para seguir no Corinthians, o atleta precisaria encarar um trajeto diário de mais de 5 horas, sem considerar possíveis complicações no trânsito.

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Na época, o jovem atuava como centroavante e tinha como principais referências Ronaldo Fenômeno e Tévez, atacantes consagrados do time paulista. Naquele momento, ele já despertava a atenção de clubes europeus, que pretendiam realizar períodos de treinamento com o atleta.

Com a mudança de cidade, Martinelli se transferiu para o Ituano, onde realizou o restante da formação e se profissionalizou em 2018, aos 16 anos e nove meses, tornando-se o jogador mais jovem a estrear pelo clube.

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Em 2019, quando completou 18 anos, o atacante se transferiu para o Arsenal, da Inglaterra, rendendo ao Galo de Itu uma quantia em torno de R$ 30 milhões.

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