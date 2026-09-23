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Juventus encaminha retorno de Neto, ex-goleiro do Botafogo

Neto já defendeu a Juventus entre 2015 e 2017

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 08:21
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Neto é o novo goleiro do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Neto em ação pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A Juventus está próxima de contratar o goleiro Neto, brasileiro de 37 anos que atuou pelo Botafogo na temporada passada. O goleiro chega à Itália sem custos, após ter rescindido o contrato com o clube carioca em junho.

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Segundo a Gazzetta dello Sport, a preferência pelo brasileiro se explica por dois fatores: a experiência acumulada ao longo da carreira e o vínculo anterior com o clube de Turim. Neto já defendeu a Juventus entre 2015 e 2017.

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A busca por um goleiro reserva se tornou urgente após Grabara sofrer grave lesão no joelho. Para ocupar a posição de segundo arqueiro atrás de Vicário, os dirigentes italianos identificaram em Neto um perfil ideal: o jogador está disponível no mercado e tem familiaridade com o futebol da Série A, já que passou quatro anos na Fiorentina, além do período na própria Juventus.

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Neto (Juventus)
Antes de vinda ao Botaofogo, Neto defendeu a Juventus entre 2015 e 2017 (Foto: Divulgação)

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Neto teve passagem frustrante pelo Botafogo

Dono de um currículo robusto no futebol europeu, Neto não convenceu desde que pisou no Estádio Nilton Santos. O goleiro acumulou falhas e atuações comprometedoras pelo Botafogo e perdeu espaço, cedendo a vaga para o reserva e até mesmo o terceiro goleiro. Nenhum conseguiu ter sequência e confiança das arquibancadas. Neto voltou a receber oportunidades durante a passagem de Franclim Carvalho, mas logo viu seu nível de atuação despencar novamente.

A posição assombra o Glorioso desde a saída de John, no início do segundo semestre de 2025, para o Nottingham Forest-ING. Já rodaram na posição, além de Neto, Raul, Léo Linck e agora o goleiro titular Walerson.

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