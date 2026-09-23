Atualmente no Houston Dynamo, Guilherme não coloca um retorno ao futebol brasileiro como prioridade. Aos 31 anos, o atacante afirmou, em entrevista ao Lance!, que pretende cumprir pelo menos o contrato com o clube da MLS, válido até o meio de 2028, e destacou a adaptação da família aos Estados Unidos como um dos fatores para permanecer no país.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

A experiência no futebol norte-americano também mudou a perspectiva do jogador sobre os próximos anos da carreira. Guilherme contou que a possibilidade de seguir na MLS ganhou força após a rápida adaptação ao país e ressaltou as condições encontradas para viver com a esposa e os filhos.

continua após a publicidade

– Quando você vem para os Estados Unidos, para a MLS, e sua adaptação é tão boa, você indiscutivelmente tem uma qualidade de vida e uma segurança que são absurdas. Eu tenho o contrato até meio de 28, possivelmente sendo prorrogado até meio de 29, ou de repente até mais. E eu pretendo, no mínimo, aqui cumprir o meu contrato no Dynamo – afirmou Guilherme.

Guilherme destaca adaptação da família

Além da carreira, o atacante apontou a situação dos filhos como parte importante da decisão. Segundo Guilherme, a família está adaptada à rotina nos Estados Unidos, enquanto a permanência no país também deve ser facilitada pela documentação prevista para os próximos anos.

continua após a publicidade

– Eu tenho 31 anos, não sou mais um menino, mas também tem muita coisa para acontecer ainda. E tem os meus filhos, que estão superadaptados. Aqui, para eles, em relação ao estudo e à educação, é uma oportunidade gigantesca. Eu reconheço também o esforço do clube em relação não só a me trazer para cá, mas que, no próximo ano, eu já volto para cá com o documento do Green Card, e então isso também já facilita ainda mais a minha vida aqui, não só a minha, mas da minha esposa, que também vai ter esse documento, e dos meus filhos – contou o jogador.

Guilherme Amado em ação pelo Houston Dynamo, na MLS (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Guilherme comenta movimentações de Santos e Grêmio: 'Interessantíssima'

Guilherme também ressaltou que a recepção no Houston Dynamo e a adaptação da família pesam na maneira como enxerga o futuro. O atacante afirmou que, neste momento, sua intenção é construir uma trajetória mais longa na MLS.

continua após a publicidade

– Então, a gente está sendo muito abraçado aqui, a gente se adaptou aqui muito rápido. Hoje o Guilherme pensa em ficar aqui, na MLS, e construir a minha história aqui. Talvez mais para frente eu venha de repente pensar nisso. Mas hoje mesmo a minha cabeça está 100% focada aqui – disse Guilherme.

Relação com o futebol brasileiro

Mesmo vivendo nos Estados Unidos, o atacante mantém proximidade com os clubes brasileiros por onde passou. Santos e Grêmio estão entre as equipes que marcaram sua carreira, e Guilherme afirmou que acompanha as partidas dos antigos clubes sempre que consegue.

continua após a publicidade

No Santos, onde passou duas temporadas, o jogador destacou a relação construída durante sua passagem pelo clube. Pelo Grêmio, a ligação é ainda mais antiga: foi onde teve oportunidade de atuar nas categorias de base e, posteriormente, no profissional.

– Eu acho que todos os clubes em que eu joguei eu tenho, de fato, um carinho especial. Histórias diferentes, momentos diferentes. Tem clube que, de repente, eu desenvolvi mais do que o outro. Então eu tenho uma gratidão e um carinho por todos os clubes em que eu joguei – afirmou.

continua após a publicidade

A distância, porém, não impediu Guilherme de continuar acompanhando o futebol brasileiro. O atacante contou que segue assistindo aos jogos e mantendo contato com amigos que fez durante a carreira no país.

– Eu não perco um jogo, pô! Eu vejo todos os jogos aqui. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu amo futebol, gosto de ver jogo. Eu tenho amigos em todos esses clubes também. Então toda vez que eles estão jogando aqui, está passando, eu estou assistindo, fico na torcida pelo sucesso dos amigos e do clube também – contou o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.